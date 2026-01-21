Hoskinson Mengkritik CEO Ripple Atas Dukungan RUU Kripto AS

Poin-Poin Penting: Hoskinson mengkritik Garlinghouse atas dukungan terhadap CLARITY Act.

Penolakan terhadap peningkatan kekuasaan SEC.

Dampak lebih luas pada ADA, XRP, dan protokol DeFi.

Charles Hoskinson mengkritik CEO Ripple Brad Garlinghouse karena mendukung CLARITY Act, yang ia sebut cacat karena memperluas otoritas SEC. Garlinghouse memandangnya sebagai kemajuan dalam menetapkan regulasi kripto, meskipun ada risiko potensial.

Charles Hoskinson, pendiri Cardano, mengkritik CEO Ripple Brad Garlinghouse pada 18 Januari 2026, selama siaran langsung di X, membahas dukungan Garlinghouse terhadap CLARITY Act yang dibahas oleh Komite Perbankan Senat AS.

Peristiwa ini menandakan perdebatan berkelanjutan tentang regulasi kripto, yang berdampak pada pemain industri utama dan menimbulkan kekhawatiran tentang peningkatan kekuasaan SEC dan kemungkinan pergeseran dalam pengawasan kripto.

Charles Hoskinson menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rancangan undang-undang yang ia gambarkan sebagai pemberian kekuasaan berlebihan kepada Securities and Exchange Commission (SEC). Undang-undang tersebut, yang siap membentuk kerangka regulasi, berdampak signifikan pada industri kripto dan pasar terkait. Brad Garlinghouse sebelumnya memuji CLARITY Act, menyorotinya sebagai undang-undang yang terlambat yang memberikan kerangka praktis sambil melindungi konsumen.

Bentrokan ini mengungkap pandangan berbeda tentang peran regulasi dalam inovasi dan kejelasan pasar.

Respons komunitas langsung menyoroti perpecahan atas debat regulasi versus inovasi. Cardano (ADA) dan Ripple (XRP), antara lain, mungkin menghadapi dampak tergantung pada struktur akhir undang-undang tersebut. Rancangan tersebut mengusulkan untuk menjaga kripto di bawah pengawasan SEC kecuali terbukti terdesentralisasi. Implikasi potensial meluas ke protokol DeFi, dengan para pemangku kepentingan waspada terhadap konsekuensi undang-undang tersebut pada aset yang ditokenisasi. Industri kripto yang lebih luas mengamati dengan cermat perkembangan yang dapat menjadi preseden untuk pendekatan regulasi terhadap aset digital.

Baca selengkapnya di Crypto News