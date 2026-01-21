RUU Regulasi Kripto: Peringatan Mendesak untuk Disahkan Sekarang atau Hadapi Tindakan Keras Demokrat yang Menghancurkan

BitcoinWorld



RUU Regulasi Kripto: Peringatan Mendesak untuk Disahkan Sekarang atau Menghadapi Tindakan Keras Demokrat yang Menghancurkan

WASHINGTON, D.C. – Februari 2025 – Peringatan keras dari seorang penasihat senior Gedung Putih telah memicu perdebatan sengit tentang masa depan regulasi mata uang kripto di Amerika Serikat. Patrick Witt, Sekretaris Eksekutif Komite Penasihat Aset Digital Gedung Putih, menyatakan bahwa Kongres menghadapi jendela kritis yang semakin menutup untuk mengesahkan RUU struktur pasar kripto yang komprehensif. Akibatnya, dia berpendapat bahwa kegagalan bertindak selama pemerintahan Trump saat ini pasti akan mengarah pada regulasi yang keras dan menghukum dari pemerintah Demokrat di masa mendatang, terutama setelah krisis keuangan besar berikutnya. Seruan mendesak untuk bertindak ini membingkai momen legislatif sebagai pilihan biner antara membangun kerangka kerja proaktif dan tindakan keras yang reaktif dan membatasi.

Jendela Krusial untuk Legislasi Struktur Pasar Kripto

Komentar Patrick Witt, yang pertama kali dilaporkan oleh The Block, berpusat pada realitas politik tertentu. Saat ini, pemerintahan Trump mempertahankan sikap yang umumnya menguntungkan terhadap inovasi aset digital. Sikap ini, menurut Witt, menciptakan "jendela peluang unik" untuk menyusun aturan yang masuk akal. Ketiadaan krisis keuangan besar terkait kripto memberikan ruang bernapas legislatif. Oleh karena itu, pembuat undang-undang secara teoritis dapat merancang sistem yang berfokus pada kejelasan dan pertumbuhan daripada sekadar pengendalian kerusakan. Witt secara eksplisit membandingkan lingkungan ini dengan iklim politik yang mengikuti kehancuran keuangan 2008, yang memicu Undang-Undang Dodd-Frank yang luas dan kompleks.

Analis industri segera mengenali bobot argumen ini. Misalnya, diskusi bipartisan saat ini seputar RUU struktur pasar, seperti FIT for the 21st Century Act yang diusulkan sebelumnya, bertujuan untuk menggambarkan yurisdiksi regulasi antara SEC dan CFTC. Selain itu, mereka berusaha menetapkan aturan yang jelas untuk klasifikasi token dan pendaftaran tempat perdagangan. Mengesahkan RUU semacam itu sekarang akan memberikan kepastian hukum yang telah lama dicari. Sebaliknya, Witt menyatakan bahwa menunda tindakan menyia-nyiakan keuntungan strategis ini. Tabel di bawah ini menguraikan perbedaan inti antara dua jalur regulasi yang disajikan:

RUU Proaktif (Jendela Saat Ini) Regulasi Reaktif (Pasca-Krisis) Disusun selama stabilitas ekonomi Disusun di tengah kepanikan publik dan politik Fokus pada kejelasan pasar dan inovasi Fokus pada pembatasan dan perlindungan investor Masukan industri yang kolaboratif Kemungkinan mandat top-down yang menghukum Batas yurisdiksi yang jelas (SEC/CFTC) Potensi penegakan yang tumpang tindih dan keras

Preseden Historis: Bayangan Dodd-Frank

Peringatan Witt menarik paralel langsung dengan respons legislatif terhadap krisis 2008. Undang-Undang Reformasi Wall Street Dodd-Frank dan Perlindungan Konsumen, yang disahkan pada tahun 2010, mewakili arketipe regulasi keuangan yang didorong oleh krisis. Ini menciptakan badan regulasi baru yang masif seperti Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB). Selain itu, ini memberlakukan ratusan aturan baru pada keuangan tradisional, secara signifikan meningkatkan biaya dan kompleksitas kepatuhan. Witt menyarankan bahwa Demokrat akan menerapkan filosofi serupa pada aset digital setelah penurunan di masa depan yang terkait dengan, atau disalahkan pada, sektor kripto.

Lensa historis ini menambahkan konteks penting pada perdebatan. Legislasi keuangan yang lahir dari krisis cenderung memprioritaskan pengurangan risiko sistemik daripada dukungan bernuansa untuk teknologi yang muncul. Para ahli mencatat bahwa undang-undang semacam itu sering mencakup:

Persyaratan pelaporan yang ekstensif yang dapat menghambat perusahaan kecil.

yang dapat menghambat perusahaan kecil. Larangan luas pada aktivitas tertentu yang dianggap berisiko.

pada aktivitas tertentu yang dianggap berisiko. Kekuatan penegakan yang signifikan diberikan kepada agensi dengan keahlian teknis terbatas di domain baru.

Akibatnya, upaya lobi industri kripto saat ini berfokus pada pencegahan skenario ini. Mereka mengadvokasi undang-undang yang mengakui aspek teknologi unik blockchain, daripada memaksanya ke dalam kotak regulasi yang ketinggalan zaman.

Menganalisis Momentum Politik dan Risiko

Pernyataan Witt menggarisbawahi realitas non-partisan yang kritis: momentum legislatif bersifat sementara. Sikap mendukung pemerintahan saat ini mungkin tidak diterjemahkan menjadi RUU yang disahkan tanpa upaya bersama. Komite kunci di DPR dan Senat harus merekonsiliasi versi berbeda dari legislasi struktur pasar. Selain itu, isu-isu nasional mendesak lainnya terus-menerus bersaing untuk waktu sidang kongres yang terbatas. Sementara itu, ancaman perubahan lanskap politik tampak besar. Siklus pemilihan dapat secara dramatis mengubah kepemimpinan komite dan prioritas legislatif, berpotensi mengatur ulang kemajuan negosiasi selama bertahun-tahun.

Selanjutnya, perdebatan "undang-undang buruk vs. tidak ada undang-undang" yang dirujuk Witt adalah ketegangan asli dalam komunitas kripto. Beberapa puritan berpendapat bahwa setiap legislasi federal secara inheren memusatkan kontrol dan dapat menghambat etos terdesentralisasi kripto. Namun, konsensus yang berkembang di antara pemain institusional dan pembangun menyatakan bahwa kejelasan regulasi adalah kebutuhan utama. Tanpa itu, inovasi dan kepemimpinan AS di ruang aset digital akan terus bermigrasi ke luar negeri ke yurisdiksi dengan aturan yang lebih jelas, seperti UE dengan kerangka kerja MiCA-nya atau Singapura.

Taruhannya untuk Investor dan Sistem Keuangan AS

Hasil perlombaan legislatif ini membawa implikasi mendalam. Untuk investor, RUU struktur pasar yang jelas kemungkinan akan:

Mendefinisikan aset digital mana yang merupakan sekuritas versus komoditas.

Mewajibkan standar operasional yang lebih ketat untuk bursa dan kustodian.

Memformalkan aturan perlindungan dan pengungkapan konsumen.

Kejelasan ini dapat mengurangi skema penipuan dan meningkatkan partisipasi institusional arus utama. Sebaliknya, tindakan keras yang didorong krisis di masa depan dapat mengakibatkan larangan langsung pada kelas aset atau teknologi tertentu, fragmentasi pasar, dan ketidakpastian hukum yang menekan nilai aset dan inovasi selama bertahun-tahun. Untuk sistem keuangan AS, menetapkan kerangka kerja yang berpandangan ke depan memposisikan negara untuk membentuk standar global. Sebaliknya, tertinggal memungkinkan kekuatan ekonomi lain untuk menetapkan aturan tersebut, berpotensi merugikan perusahaan Amerika dan mengurangi hegemoni dolar dalam ekonomi digital jangka panjang.

Kesimpulan

Peringatan mendesak Patrick Witt membingkai pengesahan RUU struktur pasar kripto sebagai titik belok yang menentukan dan sensitif terhadap waktu. Pilihannya, seperti yang disajikan, adalah antara memanfaatkan jendela politik pro-inovasi saat ini untuk membangun kerangka kerja regulasi yang disesuaikan atau mengambil risiko pengenaan di masa depan yang didorong krisis terhadap regulasi keras dan menghukum yang dimodelkan pada perombakan keuangan masa lalu. Bulan-bulan mendatang dari tindakan kongres, atau ketidakbertindakan, oleh karena itu akan menentukan tidak hanya lanskap regulasi untuk aset digital, tetapi juga posisi kompetitif Amerika Serikat dalam ekosistem keuangan global yang berkembang pesat. Seruan untuk RUU regulasi kripto yang proaktif sekarang menjadi tema sentral dalam perdebatan taruhan tinggi tentang masa depan keuangan Amerika.

FAQ

Q1: Apa argumen utama untuk mengesahkan RUU struktur pasar kripto sekarang?

Argumen utama, seperti yang disajikan oleh penasihat Gedung Putih Patrick Witt, adalah bahwa pemerintahan politik saat ini mendukung inovasi kripto, memberikan jendela unik untuk mengesahkan aturan yang masuk akal dan berorientasi pertumbuhan. Menunggu berisiko krisis keuangan di masa depan yang mengarah pada regulasi keras yang didorong kepanikan dari pemerintahan yang kurang menguntungkan.

Q2: Undang-undang apa yang dikutip sebagai contoh regulasi keras yang didorong krisis?

Undang-Undang Dodd-Frank tahun 2010 berulang kali dikutip sebagai model untuk jenis regulasi keuangan yang kompleks, membatasi, dan menghukum yang dapat diterapkan pada kripto setelah krisis pasar di masa depan.

Q3: Apa komponen kunci dari RUU struktur pasar yang khas?

RUU semacam itu umumnya bertujuan untuk mengklarifikasi apakah aset digital adalah sekuritas (diatur oleh SEC) atau komoditas (diatur oleh CFTC), menetapkan aturan untuk platform perdagangan kripto dan kustodian, dan menetapkan standar pengungkapan dan perlindungan konsumen.

Q4: Mengapa ada penentangan terhadap RUU regulasi kripto apa pun dari dalam industri?

Beberapa anggota komunitas percaya bahwa setiap legislasi federal secara inheren memusatkan kontrol dan dapat mengabadikan aturan yang menghambat inovasi atau secara tidak adil menguntungkan lembaga keuangan besar yang sudah mapan.

Q5: Apa yang terjadi jika tidak ada RUU struktur pasar yang disahkan dalam waktu dekat?

Menurut peringatan, industri akan terus beroperasi di bawah tambalan undang-undang sekuritas dan komoditas yang ada dan tindakan penegakan yang agresif, yang mengarah pada ketidakpastian yang berkelanjutan. Ini meningkatkan kemungkinan krisis di masa depan dan pengesahan legislasi yang jauh lebih membatasi.

