Ripple Memprediksi Adopsi Kripto di Antara Fortune 500 pada 2026

Yang Perlu Diketahui: Presiden Ripple memprediksi perusahaan Fortune 500 akan mengadopsi strategi kripto pada tahun 2026.

Setengah dari Fortune 500 akan meresmikan strategi aset digital.

Berdampak pada stablecoin, aset yang ditokenisasi, dan perbendaharaan on-chain.

Monica Long, Presiden Ripple, memprediksi bahwa pada tahun 2026, setengah dari perusahaan Fortune 500 akan mengadopsi strategi cryptocurrency, menekankan integrasi aset digital pada neraca mereka.

Perkiraan ini menyoroti penerimaan institusional yang berkembang terhadap aset digital, berpotensi membentuk kembali cara perusahaan besar mengelola operasi keuangan mereka dan menandakan peningkatan adopsi arus utama.

50% Fortune 500 Akan Menggunakan Kripto pada 2026

Presiden Ripple, Monica Long, telah memperkirakan bahwa pada tahun 2026, setengah dari perusahaan Fortune 500 akan mengintegrasikan strategi cryptocurrency, mencakup aset yang ditokenisasi, stablecoin, dan alat keuangan yang dapat diprogram.

Long, yang memimpin Ripple sejak 2020, mengutip fokus Ripple pada blockchain perusahaan, mencatat bahwa dasar yang telah diletakkan sebelumnya mendukung pergeseran industri kripto menuju era produksi.

Dampak Aset Digital $1 Triliun Diantisipasi

Perkiraan Ripple menunjukkan pergeseran besar dalam penerimaan cryptocurrency, dengan aset digital berpotensi melampaui $1 triliun di neraca. Langkah ini dapat membentuk kembali strategi keuangan perusahaan secara signifikan.

Perkembangan ini mengantisipasi peningkatan pembayaran B2B dan struktur ekonomi yang dipengaruhi oleh aset digital, integrasi stablecoin oleh perusahaan besar seperti Visa dan Stripe, serta dinamika pasar yang berkembang.

Merger Kustodian Kripto Diprediksi Melonjak

Tren masa lalu, seperti survei Coinbase 2025, menunjukkan aktivitas blockchain perusahaan yang berkembang, dengan perusahaan Fortune 500 secara aktif terlibat dalam inisiatif ini dan memegang cryptocurrency di perbendaharaan.

Berdasarkan proyeksi ini dan pertumbuhan masa lalu, merger kustodian kripto dan integrasi aset mungkin berkembang secara signifikan, sejalan dengan lonjakan kesepakatan kripto yang diprediksi mencapai $8,6 miliar pada tahun 2025.