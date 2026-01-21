BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Presiden Ripple memperkirakan setengah dari perusahaan Fortune 500 akan mengadopsi strategi cryptocurrency pada tahun 2026, yang berdampak pada pasar aset digital.Presiden Ripple memperkirakan setengah dari perusahaan Fortune 500 akan mengadopsi strategi cryptocurrency pada tahun 2026, yang berdampak pada pasar aset digital.

Ripple Memprediksi Adopsi Kripto di Antara Fortune 500 pada 2026

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/21 12:01
FortuneHunters
FORTUNE$0.000000075-61.53%
Yang Perlu Diketahui:
  • Presiden Ripple memprediksi perusahaan Fortune 500 akan mengadopsi strategi kripto pada tahun 2026.
  • Setengah dari Fortune 500 akan meresmikan strategi aset digital.
  • Berdampak pada stablecoin, aset yang ditokenisasi, dan perbendaharaan on-chain.

Monica Long, Presiden Ripple, memprediksi bahwa pada tahun 2026, setengah dari perusahaan Fortune 500 akan mengadopsi strategi cryptocurrency, menekankan integrasi aset digital pada neraca mereka.

Perkiraan ini menyoroti penerimaan institusional yang berkembang terhadap aset digital, berpotensi membentuk kembali cara perusahaan besar mengelola operasi keuangan mereka dan menandakan peningkatan adopsi arus utama.

50% Fortune 500 Akan Menggunakan Kripto pada 2026

Presiden Ripple, Monica Long, telah memperkirakan bahwa pada tahun 2026, setengah dari perusahaan Fortune 500 akan mengintegrasikan strategi cryptocurrency, mencakup aset yang ditokenisasi, stablecoin, dan alat keuangan yang dapat diprogram.

Long, yang memimpin Ripple sejak 2020, mengutip fokus Ripple pada blockchain perusahaan, mencatat bahwa dasar yang telah diletakkan sebelumnya mendukung pergeseran industri kripto menuju era produksi.

Dampak Aset Digital $1 Triliun Diantisipasi

Perkiraan Ripple menunjukkan pergeseran besar dalam penerimaan cryptocurrency, dengan aset digital berpotensi melampaui $1 triliun di neraca. Langkah ini dapat membentuk kembali strategi keuangan perusahaan secara signifikan.

Perkembangan ini mengantisipasi peningkatan pembayaran B2B dan struktur ekonomi yang dipengaruhi oleh aset digital, integrasi stablecoin oleh perusahaan besar seperti Visa dan Stripe, serta dinamika pasar yang berkembang.

Merger Kustodian Kripto Diprediksi Melonjak

Tren masa lalu, seperti survei Coinbase 2025, menunjukkan aktivitas blockchain perusahaan yang berkembang, dengan perusahaan Fortune 500 secara aktif terlibat dalam inisiatif ini dan memegang cryptocurrency di perbendaharaan.

Berdasarkan proyeksi ini dan pertumbuhan masa lalu, merger kustodian kripto dan integrasi aset mungkin berkembang secara signifikan, sejalan dengan lonjakan kesepakatan kripto yang diprediksi mencapai $8,6 miliar pada tahun 2025.

Penyangkalan: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Peluang Pasar
Logo FortuneHunters
Harga FortuneHunters(FORTUNE)
$0.000000075
$0.000000075$0.000000075
-46.42%
USD
Grafik Harga Live FortuneHunters (FORTUNE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Marcus & Millichap Mengumumkan Jabatan Kepemimpinan Regional Baru di Seluruh AS dan Kanada

Marcus & Millichap Mengumumkan Jabatan Kepemimpinan Regional Baru di Seluruh AS dan Kanada

CALABASAS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–$mmi #apartmentmentinvestments–Marcus & Millichap, Inc. (NYSE:MMI) mengumumkan bahwa efektif 1 Januari 2026, perusahaan bertransisi
Bagikan
AI Journal2026/01/21 12:00
Sementara Ethereum dan Hedera Bertahan Stabil, ZKP Crypto Mengguncang Pasar dengan Penggalangan Dana $1,7 Miliar yang Sedang Berjalan

Sementara Ethereum dan Hedera Bertahan Stabil, ZKP Crypto Mengguncang Pasar dengan Penggalangan Dana $1,7 Miliar yang Sedang Berjalan

Pelajari bagaimana Hedera dan Ethereum berkembang, dan mengapa analis mengatakan lelang $1,7 miliar kripto ZKP menjadikannya kripto terbaik untuk dibeli sebelum permintaan melampaui penawaran.
Bagikan
coinlineup2026/01/21 12:00
Harga XRP Tertekan Karena Bear Mengontrol Tren

Harga XRP Tertekan Karena Bear Mengontrol Tren

Postingan XRP Price Under Pressure As Bears Control The Trend muncul di BitcoinEthereumNews.com. Aayush Jindal, seorang tokoh terkemuka di dunia pasar keuangan, yang
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/21 12:16