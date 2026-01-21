Rantai makanan cepat saji Amerika Steak 'n Shake mengumumkan akan memberi penghargaan kepada karyawan per jamnya dengan Bitcoin.

PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa Steak 'n Shake, jaringan makanan cepat saji Amerika, mengumumkan bahwa mulai 1 Maret 2026, semua karyawan per jam di toko yang dioperasikan perusahaan akan menerima hadiah Bitcoin setara dengan $0,21 untuk setiap jam kerja mereka. Hadiah tersebut, yang didukung oleh Fold, akan tersedia setelah periode vesting dua tahun. Perusahaan menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada karyawan dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan, sekaligus memperkuat nilai jangka panjang karyawannya.

