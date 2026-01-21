Lonjakan harga perak menekan pasokan global seiring permintaan ritel melonjak di seluruh Asia

Lonjakan harga perak yang cepat merambah pasar global, membebani rantai pasokan dan memaksa bank serta penyuling untuk berebut memenuhi permintaan ritel yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Setelah naik hampir 150% tahun lalu, logam putih ini semakin melaju di awal 2026, melonjak sekitar sepertiga hanya dalam beberapa minggu.

Reli ini didorong oleh ketidakpastian geopolitik di bawah pemerintahan Trump, serangan baru terhadap Federal Reserve, dan persepsi yang berkembang di kalangan konsumen bahwa logam mulia menawarkan salah satu dari sedikit tempat berlindung yang tersisa.

Kegilaan ritel menyebar melampaui China

China adalah pusat awal dari gelombang pembelian perak, dengan konsumen membeli koin dan batangan kecil saat harga memecahkan rekor.

Antusiasme itu kini menyebar ke seluruh Asia dan Timur Tengah.

Dari antrian di Singapura hingga penawaran habis terjual di Korea Selatan, investor ritel mendorong permintaan pada tingkat yang jarang terlihat sebelumnya.

"Ini adalah permintaan tertinggi yang pernah saya lihat," kata Firat Sekerci, manajer umum Public Gold DMCC, dealer bullion yang berbasis di Dubai dalam laporan Bloomberg.

"Sebagian besar penyulingan di Turki kehabisan stok untuk batangan yang lebih kecil — 10 ons, 100 ons — selama 10 hari terakhir."

Di Turki, pembeli ritel dilaporkan bersedia membayar hingga $9 per ons di atas harga patokan global di London untuk mendapatkan logam tersebut.

Premi yang tinggi juga terlihat di seluruh Timur Tengah, menyoroti bagaimana kekurangan lokal mendorong harga jauh melampaui referensi internasional.

Hambatan pasokan dan dislokasi global

Lonjakan premi mendorong bank-bank global untuk memprioritaskan pengiriman ke pasar seperti Turki dan Timur Tengah, menurut dealer yang mengetahui masalah tersebut.

Akibatnya, lebih sedikit perak yang mencapai India, meninggalkan permintaan di sana yang tidak terpenuhi.

India tetap menjadi salah satu konsumen perak terbesar di dunia, dan permintaan sekarang bahkan lebih kuat daripada selama tekanan Oktober yang mengganggu pasar global.

Pada saat itu, pembelian terkait Diwali dan ketakutan tarif AS menguras likuiditas di London dan mengirim harga patokan ke level tertinggi sejak tahun 1970-an.

Selera investor di India telah meningkat lagi, terutama untuk koin dan batangan yang lebih kecil.

"Apa pun yang kami produksi, kami jual. Kami bisa memasok 25% lebih banyak koin dan batangan, dan pasar akan menyerapnya," kata Samit Guha, chief executive officer MMTC-PAMP India Pvt.

Sementara perusahaan telah menggandakan impor dore perak antara Oktober dan Desember dari tahun lalu, perusahaan masih kesulitan untuk mengimbangi.

Perusahaan juga menerima permintaan untuk menyuling logam untuk pelanggan di Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Malaysia.

Persediaan ketat dan permintaan yang tangguh

Faktor struktural memperburuk kekurangan.

Penyuling biasanya fokus pada produksi batangan besar 1.000 ons yang digunakan di pasar grosir, membatasi ketersediaan format yang ramah ritel.

"Tidak masuk akal bagi penyuling untuk meningkatkan produksi dan berinvestasi dalam lini baru" untuk batangan yang lebih kecil, kata Sunil Kashyap, direktur pelaksana trader bullion FinMet Pte Ltd., mengutip ketidakpastian tentang berapa lama permintaan akan bertahan.

Sementara itu, persediaan tetap tipis menyusul tekanan tahun lalu.

Cadangan yang terkait dengan Shanghai Futures Exchange pulih sebentar pada bulan Desember tetapi sejak itu turun kembali ke posisi terendah pasca-Oktober. Batangan lama dengan kemurnian yang bervariasi sekarang kembali beredar, menggarisbawahi tekanan tersebut.

Meskipun harga tinggi, permintaan tampaknya tangguh. "Sebagian besar pembelian perak ritel dilakukan sepenuhnya secara tunai daripada dengan margin, jadi bahkan jika harga turun, banyak yang akan tetap bertahan atau bahkan menggunakan penurunan untuk menambah posisi," kata Zijie Wu, seorang analis dari Jinrui Futures Co.

Dengan risiko geopolitik dan ekonomi yang meningkat, analis mengatakan persistensi pembelian ritel akan menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah reli perak memiliki ruang lebih lanjut untuk berlanjut.

Postingan Reli perak membebani pasokan global saat permintaan ritel melonjak di seluruh Asia muncul pertama kali di Invezz