Trend Research Membangun Posisi Ethereum Senilai Hampir $2 Miliar Selama Penurunan Pasar

Ethereum

Penurunan harga Ethereum baru-baru ini telah memicu posisi agresif dari alokator modal besar, dengan Trend Research muncul sebagai salah satu pembeli paling aktif.

Aktivitas onchain menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menambah ETH, tetapi secara sistematis membangun eksposur menggunakan keuangan terdesentralisasi sebagai pengali kekuatan.

Poin Utama Trend Research telah membangun posisi Ethereum hampir $2 miliar selama kelemahan pasar

Perusahaan menggunakan peminjaman DeFi untuk meningkatkan eksposur ETH daripada hanya mengandalkan pembelian spot

Keyakinan jangka panjang, bukan aksi harga jangka pendek, tampaknya mendorong strategi ini

Trend Research membangun posisi ETH bernilai miliaran dolar

Trend Research telah memperluas kepemilikan Ethereum-nya menjadi 636.815 ETH, posisi yang bernilai sekitar $1,98 miliar pada harga saat ini. Skala kepemilikan menempatkan Trend di antara pemegang ETH terbesar yang diketahui secara global, dan transaksi terbaru menunjukkan perusahaan terus menambah selama periode kelemahan pasar.

Daripada menyebarkan modal dalam satu pembelian spot, Trend telah menjalankan strategi akumulasi terstruktur yang menggabungkan likuiditas terpusat dengan peminjaman DeFi. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan eksposur tanpa menunggu pembalikan pasar yang jelas.

Bagaimana Trend menggunakan DeFi untuk meningkatkan eksposur

Data blockchain yang ditinjau oleh Arkham Intelligence menunjukkan Trend meminjam USDT dalam jumlah besar melalui Aave, mengonversi dana tersebut menjadi ETH di Binance, dan kemudian mentransfer Ether yang dibeli kembali ke Aave sebagai jaminan.

Dengan memasukkan ETH ke pasar peminjaman DeFi, Trend dapat membuka kapasitas peminjaman tambahan dan terus mengakumulasi. Metode ini mencerminkan pandangan keyakinan tinggi terhadap Ethereum, karena strategi leverage biasanya memperkuat risiko naik dan turun.

Pandangan jangka panjang yang dibentuk oleh siklus pasar

Akumulasi Trend terkait erat dengan pandangan yang lebih luas tentang siklus pasar kripto. Pendiri perusahaan sebelumnya telah menyatakan optimisme tentang kinerja aset digital pada paruh pertama tahun 2026 dan telah membingkai kondisi saat ini sebagai fase persiapan daripada puncak siklus.

Bahkan setelah penurunan tajam akhir tahun lalu, Trend menegaskan kembali sikap bullish-nya terhadap Ethereum, menunjuk pada peran yang berkembang dari aset kripto dalam keuangan tradisional sebagai angin struktural utama. Dalam konteks itu, ETH diperlakukan bukan sebagai perdagangan jangka pendek tetapi lebih sebagai infrastruktur dasar yang layak dikumpulkan lebih awal.

Apa yang ditandakan strategi Trend untuk Ethereum

Pendekatan Trend menyoroti bagaimana perilaku institusional seputar Ethereum berkembang. ETH semakin digunakan sebagai modal produktif – berfungsi sebagai jaminan, leverage, dan eksposur jangka panjang – daripada menganggur di bursa. Tren ini sejalan dengan data yang lebih luas yang menunjukkan penurunan saldo bursa dan peningkatan partisipasi institusional.

Saat lebih banyak modal diserap ke dalam strategi jangka panjang, pasokan Ethereum yang tersedia menjadi lebih ketat, berpotensi membentuk kembali dinamika pasar ketika permintaan meningkat lagi.

Catatan singkat tentang permintaan institusional yang lebih luas

Trend tidak sendirian dalam pendekatan ini. Perusahaan lain, termasuk BitMine Immersion Technologies, juga telah mengungkapkan akumulasi Ethereum yang berkelanjutan dan aktivitas staking skala besar, memperkuat narasi bahwa permintaan institusional untuk ETH terus meningkat.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Penulis

Alexander Zdravkov adalah orang yang selalu mencari logika di balik segala sesuatu. Dia memiliki lebih dari 3 tahun pengalaman di ruang kripto, di mana dia dengan terampil mengidentifikasi tren baru di dunia mata uang digital. Baik memberikan analisis mendalam atau laporan harian tentang semua topik, pemahaman mendalam dan antusiasmenya terhadap apa yang dia lakukan menjadikannya anggota tim yang berharga.

Cerita terkait

Artikel selanjutnya