BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Dogecoin Mendapat Peningkatan Utilitas Besar Dengan Aplikasi Pembayaran DOGE 'Such' Yang Akan Datang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin akan memperluas penggunaan di dunia nyataPostingan Dogecoin Mendapat Peningkatan Utilitas Besar Dengan Aplikasi Pembayaran DOGE 'Such' Yang Akan Datang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin akan memperluas penggunaan di dunia nyata

Dogecoin Mendapat Peningkatan Utilitas Besar dengan Aplikasi Pembayaran DOGE 'Such' yang Akan Datang

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/21 13:13
RWAX
APP$0.0002341-23.64%
DOGE
DOGE$0.12401-1.50%
Housecoin
HOUSE$0.001485-5.17%

Dogecoin siap memperluas kasus penggunaan di dunia nyata berkat inisiatif baru dari divisi korporatnya. House of Doge membagikan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan meluncurkan aplikasi pembayaran DOGE untuk investor di ekosistemnya.

House of Doge akan Meluncurkan Aplikasi Pembayaran Dogecoin pada 2026

Menurut siaran pers terbaru, divisi korporat resmi dari yayasan tersebut mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan aplikasi bernama "Such," yang akan diluncurkan pada paruh pertama tahun 2026.

Aplikasi ini akan memungkinkan investor untuk membuat dompet, membeli DOGE, dan melakukan pembayaran langsung dari aplikasi tanpa menggunakan pihak ketiga. Selain itu, melalui aplikasi ini, pengguna dapat berinteraksi dengan usaha kecil menggunakan fitur "Hustles". Vendor, seperti seniman dan penyedia layanan lokal, dapat memamerkan layanan mereka di aplikasi dan menerima pembayaran.

House of Doge membagikan bahwa alasan utama aplikasi ini dikembangkan adalah untuk membantu pemegang Dogecoin menghabiskan token mereka dengan lebih mudah. Ini juga akan memperluas utilitas koin tersebut karena kasus penggunaan komersial sehari-hari yang baru. CTO Timothy Stebbing menyoroti visi aplikasi tersebut dalam sebuah pernyataan.

Khususnya, divisi korporat telah menjajaki cara untuk membuka koin tersebut kepada investor. Oktober lalu, House of Doge membagikan rencana listing Nasdaq dalam upaya meningkatkan aktivitas institusional.

Sementara itu, pengembangan aplikasi pembayaran Dogecoin telah dimulai pada Maret 2025 dan dapat diluncurkan sebelum Juni 2026. "Kami berencana untuk menawarkan lebih banyak dengan melampaui aplikasi dompet lain yang memungkinkan Anda membeli Doge. Kami memiliki fitur unik yang kami harapkan untuk dirilis," kata CEO House of Doge.

Fundamental DOGE Tumbuh saat Harga Stagnan

Token tersebut terus berjuang dalam momentum meskipun ada katalis terbaru yang seharusnya meningkatkan nilainya. Dalam 24 jam terakhir, meme coin ini mengalami kerugian hampir 3% masih diperdagangkan pada $0,1254.

Sumber: TradingView; Grafik harga harian DOGE

Investor mengharapkan tren naik yang berkelanjutan karena terus melihat adopsi institusional. Bulan lalu, penerbit ETF kripto 21shares memajukan penawaran ETF Dogecoin-nya dengan SEC, dengan potensi peluncuran dalam beberapa hari mendatang. Ini bergabung dengan yang sudah ada dari Grayscale dan Bitwise, yang sebagian besar berkinerja buruk.

Sementara itu, House of Doge bukan yang pertama memperkenalkan pembayaran berdasarkan meme coin. Media Thumzup milik Trump membagikan bahwa mereka sedang mengembangkan fitur yang akan memungkinkan pengguna menerima pembayaran dalam DOGE di aplikasinya.

Sumber: https://coingape.com/dogecoin-gets-major-utility-boost-with-upcoming-such-doge-payment-app/

Peluang Pasar
Logo RWAX
Harga RWAX(APP)
$0.0002341
$0.0002341$0.0002341
-5.03%
USD
Grafik Harga Live RWAX (APP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Memilih Penutup Debu Lilin yang Tepat untuk Berbagai Ukuran Lilin

Memilih Penutup Debu Lilin yang Tepat untuk Berbagai Ukuran Lilin

Pengantar Penutup debu lilin mungkin tampak seperti detail kemasan kecil, tetapi mereka memainkan peran penting dalam menjaga kualitas lilin, mempertahankan kekuatan aroma
Bagikan
Techbullion2026/01/21 14:37
Saham Coca-Cola (KO); Menguat karena Kekhawatiran Tarif Mendorong Investor ke Saham Defensif Kebutuhan Pokok

Saham Coca-Cola (KO); Menguat karena Kekhawatiran Tarif Mendorong Investor ke Saham Defensif Kebutuhan Pokok

TLDRs; Saham Coca-Cola naik hampir 2% karena kekhawatiran tarif memicu pergeseran dari aset berisiko ke konsumer staples defensif. Saham tersebut mengungguli pasar yang sedang turun
Bagikan
Coincentral2026/01/21 14:44
Kripto Terjual Bersama Pasar Luas saat Trump Memicu Kembali Ketakutan Perang Dagang

Kripto Terjual Bersama Pasar Luas saat Trump Memicu Kembali Ketakutan Perang Dagang

Bitcoin turun di bawah $88K karena ancaman tarif memicu rotasi risk-off ke emas dan perak
Bagikan
Blockhead2026/01/21 14:30