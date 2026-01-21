Dogecoin Mendapat Peningkatan Utilitas Besar dengan Aplikasi Pembayaran DOGE 'Such' yang Akan Datang

Dogecoin siap memperluas kasus penggunaan di dunia nyata berkat inisiatif baru dari divisi korporatnya. House of Doge membagikan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan meluncurkan aplikasi pembayaran DOGE untuk investor di ekosistemnya.

House of Doge akan Meluncurkan Aplikasi Pembayaran Dogecoin pada 2026

Menurut siaran pers terbaru, divisi korporat resmi dari yayasan tersebut mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan aplikasi bernama "Such," yang akan diluncurkan pada paruh pertama tahun 2026.

Aplikasi ini akan memungkinkan investor untuk membuat dompet, membeli DOGE, dan melakukan pembayaran langsung dari aplikasi tanpa menggunakan pihak ketiga. Selain itu, melalui aplikasi ini, pengguna dapat berinteraksi dengan usaha kecil menggunakan fitur "Hustles". Vendor, seperti seniman dan penyedia layanan lokal, dapat memamerkan layanan mereka di aplikasi dan menerima pembayaran.

House of Doge membagikan bahwa alasan utama aplikasi ini dikembangkan adalah untuk membantu pemegang Dogecoin menghabiskan token mereka dengan lebih mudah. Ini juga akan memperluas utilitas koin tersebut karena kasus penggunaan komersial sehari-hari yang baru. CTO Timothy Stebbing menyoroti visi aplikasi tersebut dalam sebuah pernyataan.

Khususnya, divisi korporat telah menjajaki cara untuk membuka koin tersebut kepada investor. Oktober lalu, House of Doge membagikan rencana listing Nasdaq dalam upaya meningkatkan aktivitas institusional.

Sementara itu, pengembangan aplikasi pembayaran Dogecoin telah dimulai pada Maret 2025 dan dapat diluncurkan sebelum Juni 2026. "Kami berencana untuk menawarkan lebih banyak dengan melampaui aplikasi dompet lain yang memungkinkan Anda membeli Doge. Kami memiliki fitur unik yang kami harapkan untuk dirilis," kata CEO House of Doge.

Fundamental DOGE Tumbuh saat Harga Stagnan

Token tersebut terus berjuang dalam momentum meskipun ada katalis terbaru yang seharusnya meningkatkan nilainya. Dalam 24 jam terakhir, meme coin ini mengalami kerugian hampir 3% masih diperdagangkan pada $0,1254.

Sumber: TradingView; Grafik harga harian DOGE

Investor mengharapkan tren naik yang berkelanjutan karena terus melihat adopsi institusional. Bulan lalu, penerbit ETF kripto 21shares memajukan penawaran ETF Dogecoin-nya dengan SEC, dengan potensi peluncuran dalam beberapa hari mendatang. Ini bergabung dengan yang sudah ada dari Grayscale dan Bitwise, yang sebagian besar berkinerja buruk.

Sementara itu, House of Doge bukan yang pertama memperkenalkan pembayaran berdasarkan meme coin. Media Thumzup milik Trump membagikan bahwa mereka sedang mengembangkan fitur yang akan memungkinkan pengguna menerima pembayaran dalam DOGE di aplikasinya.