Dana kekayaan Qatar berkomitmen $25 miliar untuk investasi Goldman

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/21 13:38
Qatar Investment Authority (QIA) telah menandatangani perjanjian pendahuluan dengan Goldman Sachs, berkomitmen untuk berinvestasi sebesar $25 miliar pada dana kelolaan AS dan peluang ko-investasi.

Sebagai bagian dari nota kesepahaman, dana kekayaan negara ini akan berjanji menjadi investor jangkar dalam beberapa strategi unggulan dan inovatif Goldman, kata QIA dalam pernyataan pada hari Selasa. 

Bank investasi Goldman yang berkantor pusat di New York juga akan memberikan panduan tentang pembentukan modal, peluang merger dan akuisisi, serta pengembangan ekonomi dan pasar modal Qatar, termasuk mempromosikan investasi asing langsung dan mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan Qatar.

Selain itu, Goldman akan memperluas jumlah karyawannya di Doha, dengan kantor tersebut menjadi pusat dan basis manajemen aset regional terbesar. Tidak ada angka spesifik mengenai perekrutan yang diberikan.

Kemitraan ini memberikan QIA aliran kesepakatan premium di sektor-sektor yang kritis bagi strategi investasinya, termasuk kecerdasan buatan, fintech, infrastruktur digital, dan kredit swasta, kata CEO Mohammed Saif Al-Sowaidi.

"Dengan berkomitmen untuk memperluas kehadirannya di Doha sebagai pusat strategis utama untuk manajemen aset, Goldman Sachs memperkuat posisi Doha sebagai pusat keuangan regional," tambahnya.

QIA memiliki hampir $580 miliar aset yang dikelola, menurut Global SWF, platform data yang melacak dana kekayaan negara.

Goldman mengelola lebih dari $625 miliar aset. Goldman membuka kantor Abu Dhabi pada Mei 2023 dan menerima lisensi kantor pusat regional di Arab Saudi pada Mei 2024. 

