CFTC Mempersiapkan Buku Peraturan Baru untuk Kripto dan Pasar Prediksi

Inisiatif yang disebut Future-Proof ini dirancang untuk memikirkan kembali regulasi yang awalnya ditulis untuk komoditas tradisional dan tidak lagi mencerminkan bagaimana aset kripto dan platform perdagangan modern beroperasi.

Poin-Poin Penting CFTC telah meluncurkan inisiatif Future-Proof untuk memperbarui aturan yang sudah usang untuk kripto dan pasar prediksi.

Regulator berencana mengganti pengawasan berbasis penegakan hukum dengan regulasi yang lebih jelas dan dirancang khusus.

Lembaga ini sedang mempersiapkan peran yang lebih besar dalam pengawasan kripto seiring kemajuan legislasi baru AS.

Ketua CFTC Mike Selig mengatakan ekspansi cepat aset digital dan pasar prediksi telah mengungkapkan kesenjangan dalam kerangka kerja saat ini. Menurutnya, regulasi yang disesuaikan untuk kontrak berjangka pertanian tidak cocok untuk pasar global yang didorong oleh teknologi yang kini bernilai triliunan dolar.

Fokus pada Kripto dan Pasar Prediksi

Pilar utama dari program Future-Proof adalah pasar prediksi, yang telah berkembang pesat meskipun kejelasan regulasi terbatas. Selig mencatat bahwa ekspansi mereka telah melampaui pengawasan yang ada, meningkatkan urgensi untuk aturan yang jelas dan konsisten.

Aset digital adalah fokus utama lainnya. CFTC berencana bekerja sama dengan Komite Penasihat Inovasinya untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang mencakup kripto, pasar prediksi, dan kelas aset baru lainnya, dengan tujuan mendorong pertumbuhan yang bertanggung jawab sambil melindungi peserta pasar.

Beralih dari Regulasi melalui Penegakan Hukum

Selig juga menandakan perubahan jelas dalam filosofi regulasi. Dia mengkritik pendekatan masa lalu yang sangat bergantung pada tindakan penegakan hukum dan mengatakan lembaga tersebut ingin bergerak menuju aturan yang lebih jelas dan dirancang khusus yang dikembangkan melalui konsultasi publik.

BACA SELENGKAPNYA: Polandia Berencana Membeli Emas dalam Jumlah Besar untuk Bergabung dengan 10 Besar Global

Inisiatif ini juga mengakui bagaimana teknologi membentuk kembali pasar. Blockchain dan kecerdasan buatan kini memungkinkan perdagangan berkelanjutan 24/7, sebuah tren yang sudah diadopsi oleh institusi besar seperti New York Stock Exchange saat mengembangkan infrastruktur perdagangan tertokenisasi.

Mempersiapkan Peran Kripto yang Lebih Besar

Ke depannya, CFTC mengharapkan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih luas seiring pasar kripto terus berkembang. Selig mengatakan lembaga tersebut sedang mempersiapkan mandat yang diperluas di bawah usulan CLARITY Act, yang akan memformalkan peran pengawasan di antara regulator AS.

Langkah ini datang setelah bertahun-tahun gesekan antara regulator dan industri kripto. Eksekutif seperti Brian Armstrong dari Coinbase telah berargumen bahwa aturan yang tidak jelas telah memperlambat inovasi dan mendorong perusahaan ke luar negeri. Menurut Selig, inisiatif Future-Proof bertujuan untuk membalikkan tren tersebut dengan mengganti ketidakpastian dengan transparansi.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan CFTC Mempersiapkan Buku Aturan Baru untuk Kripto dan Pasar Prediksi muncul pertama kali di Coindoo.