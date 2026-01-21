Dari Ruang Kelas ke Karier: Dell Menyederhanakan Pembelajaran dengan PC Pendidikan yang Dirancang Khusus dan Program Siap Masa Depan

Dell memperluas portofolio pendidikan dengan perangkat Dell Pro Education dan Dell Chromebook baru yang dirancang untuk daya tahan, kemudahan servis, dan performa

LONDON–(BUSINESS WIRE)–Kita berada di momen kritis dalam pendidikan. Riset baru dan teknologi yang muncul, seperti Generative AI, memiliki potensi untuk membentuk kembali cara kita mengajar dan belajar. Dengan puluhan tahun kepemimpinan dalam teknologi pendidikan, Dell Technologies mendukung sekolah dalam transformasi ini – membekali siswa dan pendidik dengan alat dan program yang dirancang untuk era AI, memastikan mereka siap menghadapi peluang di masa depan.

Komitmen ini tercermin dalam portofolio pendidikan Dell yang diperluas – termasuk perangkat Dell Pro Education dan Dell Chromebook baru – bersama program yang membantu mempersiapkan siswa untuk masa depan. PC baru ini dibangun khusus untuk lingkungan pembelajaran modern: cukup tahan lama untuk bertahan sepanjang hari sekolah, cukup mudah diservis untuk memaksimalkan investasi institusi, dan cukup bertenaga untuk mendukung kurikulum.

Memperluas Portofolio: Perangkat Baru yang Dibangun Khusus untuk Pendidikan

Dell memperluas portofolio pendidikannya dengan perangkat baru yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan lingkungan pembelajaran modern.

PC ini direkayasa untuk realitas kehidupan siswa – diperkuat sesuai standar militer (MIL-STD 810H) dengan sudut yang diperkuat, keyboard tahan tumpahan, dan engsel lay-flat 180 derajat yang diuji untuk menahan puluhan ribu siklus. Didukung oleh prosesor Intel N-Series, perangkat ini memberikan daya tahan baterai sepanjang hari sekolah dan performa yang dibutuhkan kurikulum modern.

Kemudahan servis dibangun sejak awal, dengan baterai yang dapat diganti pelanggan, suku cadang yang digunakan bersama di seluruh model, dan cakupan garansi hingga lima tahun untuk memaksimalkan investasi dan mengurangi limbah elektronik. Konektivitas Wi-Fi 6E, keamanan bawaan, dan manajemen perangkat yang kuat memberi tim IT alat yang mereka butuhkan untuk menerapkan dan mendukung teknologi dalam skala besar, sementara Layanan TI Terkelola Dell menawarkan pemantauan 24/7 kepada sekolah, penyelesaian masalah proaktif, dan opsi dukungan khusus.

Rangkaian produk meliputi:

Dell Pro Education 11 Laptop & 2-in-1 (Windows OS): Kompak dan ringan dengan kemampuan sentuh opsional, ideal untuk siswa yang lebih muda.

(Windows OS): Kompak dan ringan dengan kemampuan sentuh opsional, ideal untuk siswa yang lebih muda. Dell Pro Education 14 Laptop (Windows OS) dan Dell Chromebook 14 Laptop (Chrome OS): Tambahan 14 inci baru pada portofolio menawarkan ruang layar yang lebih besar untuk multitasking, sangat cocok untuk siswa sekolah menengah. Sekolah dapat memilih sistem operasi yang paling sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan kurikulum mereka.

Portofolio yang diperluas ini bergabung dengan Dell Chromebook 11, yang diluncurkan akhir tahun lalu, memberikan sekolah lebih banyak pilihan dalam melengkapi siswa dan staf mereka.

Membentuk Masa Depan Melalui Program Pendidikan & Kemitraan

Di luar solusi teknologi, Dell telah fokus membuat dampak jangka panjang melalui kolaborasi dengan pendidik, organisasi nirlaba, dan pemimpin komunitas untuk mengembangkan keterampilan penting di era digital. Contoh terkini meliputi:

Student TechCrew (AS): Program yang membantu sekolah membuat helpdesk yang dipimpin siswa, mengajarkan siswa kelas 9-12 tentang teknologi dan perbaikan sambil mendukung teman sebaya dan staf sekolah dengan masalah teknologi. Pelajari cara memulai cabang Student TechCrew di sekolah Anda di sini.

(AS): Program yang membantu sekolah membuat helpdesk yang dipimpin siswa, mengajarkan siswa kelas 9-12 tentang teknologi dan perbaikan sambil mendukung teman sebaya dan staf sekolah dengan masalah teknologi. Pelajari cara memulai cabang Student TechCrew di sekolah Anda di sini. Girls Who Game (AS/Global): Menumbuhkan minat awal di bidang STEM sambil membangun kepemimpinan dan keterampilan berpikir kritis. Program ini dikembangkan dalam kemitraan dengan Microsoft dan Intel. Pelajari lebih lanjut tentang Girls Who Game di sini.

(AS/Global): Menumbuhkan minat awal di bidang STEM sambil membangun kepemimpinan dan keterampilan berpikir kritis. Program ini dikembangkan dalam kemitraan dengan Microsoft dan Intel. Pelajari lebih lanjut tentang Girls Who Game di sini. Tech Career Circuit (Global): Dalam kemitraan dengan Discovery Education, inisiatif ini membekali siswa kelas 6-12 dengan sumber daya praktis pelengkap, keterampilan digital, dan pembelajaran yang berfokus pada AI untuk mempersiapkan karir TI yang diminati. Akses sumber daya Tech Career Circuit di sini.

(Global): Dalam kemitraan dengan Discovery Education, inisiatif ini membekali siswa kelas 6-12 dengan sumber daya praktis pelengkap, keterampilan digital, dan pembelajaran yang berfokus pada AI untuk mempersiapkan karir TI yang diminati. Akses sumber daya Tech Career Circuit di sini. Data Dunkers (Kanada): Program yang menggunakan statistik basket untuk mengajarkan siswa kelas 5-12 keterampilan ilmu data dan AI, mengembangkan pemikiran kritis dan eksplorasi karir. Pelajari lebih lanjut tentang cara membawa Data Dunkers ke sekolah Anda di sini.

(Kanada): Program yang menggunakan statistik basket untuk mengajarkan siswa kelas 5-12 keterampilan ilmu data dan AI, mengembangkan pemikiran kritis dan eksplorasi karir. Pelajari lebih lanjut tentang cara membawa Data Dunkers ke sekolah Anda di sini. U.S. Presidential AI Challenge (AS): Dell adalah mitra teknologi untuk U.S. Presidential AI Challenge, memperluas akses ke pelatihan gratis sesuai permintaan untuk siswa K-12 yang berfokus pada literasi teknologi dan kesiapan tenaga kerja. Pelajari lebih lanjut tentang Presidential AI Challenge dan akses sumber daya di sini.

Warisan Kepemimpinan dalam Pendidikan

"Kepemimpinan Dell dalam pendidikan berakar pada pemahaman mendalam tentang bagaimana pembelajaran berkembang bersama siswa dan guru yang membentuknya," kata Kevin Terwilliger, kepala produk, Client Devices, Dell Technologies. "Ketika kami merancang teknologi untuk ruang kelas, kami melihat melampaui utilitas untuk menciptakan alat yang menumbuhkan ketahanan, memicu rasa ingin tahu, dan memungkinkan koneksi yang bermakna. Portofolio perangkat pendidikan yang dibangun khusus yang diperluas mencerminkan komitmen ini—menawarkan solusi yang tahan lama dan berkinerja tinggi yang memenuhi tuntutan dunia nyata siswa dan pendidik."

Ketersediaan dan Harga

Perangkat Dell Pro Education dan Dell Chromebook baru akan tersedia untuk dipesan secara global pada Februari 2026.

