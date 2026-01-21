ETF XRP Catat Arus Keluar Terbesar hingga Saat Ini saat Harga Ripple Anjlok Lagi

Keuntungan awal 2026 dengan cepat terhapus dari pasar karena meningkatnya ketegangan geopolitik yang lebih merugikan kripto dibandingkan bidang keuangan lainnya.

Investor mulai meninggalkan industri ini, yang terlihat jelas dari arus ETF di AS pada hari Selasa, yang merupakan hari kerja pertama dalam minggu tersebut.

ETF Ripple Berubah Merah

Ingat kembali bahwa ETF pertama yang berfokus pada XRP dengan eksposur 100% terhadap aset tersebut diluncurkan lebih dari dua bulan lalu, diikuti oleh empat lainnya pada akhir tahun. Permintaannya sangat besar, karena XRPC Canary Capital mencatatkan rekor volume perdagangan tertinggi pada hari debutnya di tahun 2025. Arus masuk terus berlanjut, dan tidak ada satu hari pun yang merah hingga 7 Januari.

Meskipun ETF XRP mengalami kerugian lebih dari $40 juta saat itu, tren hijau kembali, dan mereka hanya mencatat arus masuk bersih dari 8 Januari hingga 16 Januari. Namun, itu berubah kemarin ketika pasar dibuka di AS untuk pertama kalinya sejak ketegangan geopolitik antara AS dan UE meningkat selama akhir pekan.

Data dari SoSoValue menunjukkan bahwa investor menarik $53,32 juta dari dana pada hari perdagangan terburuk mereka, dengan arus keluar bersih terbesar. Arus masuk bersih kumulatif turun dari $1,28 miliar menjadi $1,22 miliar hanya dalam satu sesi, menghapus hampir semua dana yang tertarik selama seluruh minggu kerja sebelumnya.

XRP Jatuh

Arus ETF XRP. Sumber: SoSoValue

Arus keluar yang disebutkan di atas hanya memperburuk tren bearish XRP akhir-akhir ini. Aset tersebut terbang ke puncak multi-bulan sedikit di atas $2,40 pada 6 Januari, naik sekitar 30% dalam beberapa hari. Namun, sejak saat itu sebagian besar menurun, karena kehilangan support $2,00 pada Senin pagi dan bahkan turun ke $1,84 di beberapa exchange.

Saat ini berjuang untuk tetap di atas $1,90 setelah jatuh ke $1,86 selama aksi jual tengah malam. CryptoWZRD menyoroti penutupan bearish, terutama terhadap BTC, dan menunjukkan bahwa pemimpin pasar "akan mengambil alih."

Postingan ETF XRP Mengalami Arus Keluar Terbesar hingga Saat Ini saat Harga Ripple Turun Lagi muncul pertama kali di CryptoPotato.