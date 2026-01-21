BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Dana pensiun Denmark AkademikerPension berencana menjual obligasi AS senilai $100 juta pada tahun 2026 karena kekhawatiran atas risiko kredit AS dan ketidakpastian kebijakan. JelajahiDana pensiun Denmark AkademikerPension berencana menjual obligasi AS senilai $100 juta pada tahun 2026 karena kekhawatiran atas risiko kredit AS dan ketidakpastian kebijakan. Jelajahi

Dana Denmark Menjual Obligasi Treasury AS di Tengah Kekhawatiran Risiko

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/21 14:56
Poin Utama:
  • AkademikerPension akan melepas investasi senilai $100 juta dalam Obligasi Pemerintah AS pada tahun 2026.
  • Kekhawatiran atas kredit dan kebijakan AS mendorong keputusan ini.
  • Tidak ada dampak langsung pada mata uang kripto atau blockchain yang tercatat.
akademikerpension-to-divest-100-million-in-us-treasuries-by-2026-amid-economic-concerns AkademikerPension Melepas Investasi $100 Juta dalam Obligasi Pemerintah AS pada 2026 di Tengah Kekhawatiran Ekonomi

Dana Denmark AkademikerPension, yang mengelola $25 miliar, akan menjual obligasi pemerintah AS senilai $100 juta pada Januari 2026 dengan alasan risiko kredit dan keuangan AS yang tidak berkelanjutan.

Keputusan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran Eropa terhadap kebijakan fiskal AS, yang berpotensi berdampak pada pasar aset AS yang lebih luas, meskipun tidak ada keterkaitan langsung dengan pasar kripto yang diamati.

Artikel terkait

Strategy Inc. Mengakuisisi 22.305 BTC seharga $2,13 Miliar

21 Januari 2026

ETF XRP Meningkat, Cardano Berada di Ambang Breakout, tetapi Presale $1,7 Miliar ZKP Mungkin Pilihan Paling Cerdas

21 Januari 2026

Langkah Strategis AkademikerPension

Dana pensiun Denmark AkademikerPension, yang mengelola $25 miliar, berencana menjual obligasi pemerintah AS senilai $100 juta pada Januari 2026. Keputusan ini mengatasi risiko kredit AS, keuangan pemerintah yang tidak berkelanjutan, dan ketidakpastian kebijakan.

Chief Investment Officer Anders Schelde memimpin inisiatif ini, dengan menyebutkan kebutuhan akan manajemen likuiditas yang lebih baik. AkademikerPension mencari alternatif karena kekhawatiran stabilitas keuangan AS meningkat. "AS pada dasarnya bukan kredit yang baik dan dalam jangka panjang keuangan pemerintah AS tidak berkelanjutan," kata Schelde. Scott Bessent membantah narasi penjualan besar-besaran dari Eropa.

Keputusan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang kesehatan fiskal AS, yang berpotensi berdampak pada pasar keuangan AS dan khususnya obligasi pemerintah. Langkah ini menyoroti pengawasan yang meningkat dari investor global terhadap arah kebijakan AS.

Implikasi keuangan termasuk pengalihan investasi ke alternatif dalam dolar AS dan utang berdurasi pendek. Tidak ada efek signifikan pada mata uang kripto yang dilaporkan, menunjukkan dampak lintas pasar yang terbatas.

Kekhawatiran atas keputusan ekonomi AS dapat mendorong lebih banyak investor untuk menilai ulang risiko. Tindakan dana Denmark selaras dengan tren dana pensiun terbaru di tengah kebijakan keuangan global yang volatil dan potensi pergeseran pasar.

Dengan $10 triliun aset AS yang dipegang oleh orang Eropa, perubahan dapat berpotensi mempengaruhi stabilitas pasar. Ipek Ozkardeskaya, Analis Senior di Swissquote, mencatat, "Orang Eropa memegang sekitar $10 triliun aset AS: sekitar $6 triliun dalam ekuitas AS dan sekitar $4 triliun dalam Obligasi Pemerintah dan obligasi lainnya. Menjual aset-aset tersebut akan menarik karpet dari bawah pasar AS." Secara historis, langkah serupa tidak secara drastis mengubah pasar kripto, tetapi kewaspadaan tetap penting untuk mengawasi pergeseran ekonomi global.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penasihat Gedung Putih mendorong persetujuan cepat RUU pasar kripto

Penasihat Gedung Putih mendorong persetujuan cepat RUU pasar kripto

Penasihat Gedung Putih mengatakan Kongres harus segera mengesahkan RUU kripto sementara dukungannya masih kuat.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/21 16:28
Alex Eala cepat menempatkan popularitas yang meningkat ke dalam perspektif

Alex Eala cepat menempatkan popularitas yang meningkat ke dalam perspektif

Setelah tampil singkat namun penuh peristiwa di Australian Open yang menunjukkan kekuatan bintangnya, petenis ace Filipina Alex Eala mengakui bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk dilalui
Bagikan
Rappler2026/01/21 16:10
Vitalik Buterin Menyerukan Kembali ke Media Sosial Terdesentralisasi, Memperingatkan Terhadap Platform Kripto 'Corposlop'

Vitalik Buterin Menyerukan Kembali ke Media Sosial Terdesentralisasi, Memperingatkan Terhadap Platform Kripto 'Corposlop'

Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, telah memperbarui dorongannya untuk media sosial terdesentralisasi dengan berargumen bahwa persaingan — daripada algoritma yang memaksimalkan engagement
Bagikan
CryptoNews2026/01/21 16:29