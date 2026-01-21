Dana Denmark Menjual Obligasi Treasury AS di Tengah Kekhawatiran Risiko

- AkademikerPension akan melepas investasi senilai $100 juta dalam Obligasi Pemerintah AS pada tahun 2026.
- Kekhawatiran atas kredit dan kebijakan AS mendorong keputusan ini.
- Tidak ada dampak langsung pada mata uang kripto atau blockchain yang tercatat.
Dana Denmark AkademikerPension, yang mengelola $25 miliar, akan menjual obligasi pemerintah AS senilai $100 juta pada Januari 2026 dengan alasan risiko kredit dan keuangan AS yang tidak berkelanjutan.
Keputusan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran Eropa terhadap kebijakan fiskal AS, yang berpotensi berdampak pada pasar aset AS yang lebih luas, meskipun tidak ada keterkaitan langsung dengan pasar kripto yang diamati.
Langkah Strategis AkademikerPension
Dana pensiun Denmark AkademikerPension, yang mengelola $25 miliar, berencana menjual obligasi pemerintah AS senilai $100 juta pada Januari 2026. Keputusan ini mengatasi risiko kredit AS, keuangan pemerintah yang tidak berkelanjutan, dan ketidakpastian kebijakan.
Chief Investment Officer Anders Schelde memimpin inisiatif ini, dengan menyebutkan kebutuhan akan manajemen likuiditas yang lebih baik. AkademikerPension mencari alternatif karena kekhawatiran stabilitas keuangan AS meningkat. "AS pada dasarnya bukan kredit yang baik dan dalam jangka panjang keuangan pemerintah AS tidak berkelanjutan," kata Schelde. Scott Bessent membantah narasi penjualan besar-besaran dari Eropa.
Keputusan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang kesehatan fiskal AS, yang berpotensi berdampak pada pasar keuangan AS dan khususnya obligasi pemerintah. Langkah ini menyoroti pengawasan yang meningkat dari investor global terhadap arah kebijakan AS.
Implikasi keuangan termasuk pengalihan investasi ke alternatif dalam dolar AS dan utang berdurasi pendek. Tidak ada efek signifikan pada mata uang kripto yang dilaporkan, menunjukkan dampak lintas pasar yang terbatas.
Kekhawatiran atas keputusan ekonomi AS dapat mendorong lebih banyak investor untuk menilai ulang risiko. Tindakan dana Denmark selaras dengan tren dana pensiun terbaru di tengah kebijakan keuangan global yang volatil dan potensi pergeseran pasar.
Dengan $10 triliun aset AS yang dipegang oleh orang Eropa, perubahan dapat berpotensi mempengaruhi stabilitas pasar. Ipek Ozkardeskaya, Analis Senior di Swissquote, mencatat, "Orang Eropa memegang sekitar $10 triliun aset AS: sekitar $6 triliun dalam ekuitas AS dan sekitar $4 triliun dalam Obligasi Pemerintah dan obligasi lainnya. Menjual aset-aset tersebut akan menarik karpet dari bawah pasar AS." Secara historis, langkah serupa tidak secara drastis mengubah pasar kripto, tetapi kewaspadaan tetap penting untuk mengawasi pergeseran ekonomi global.