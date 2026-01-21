Dana Denmark Menjual Obligasi Treasury AS di Tengah Kekhawatiran Risiko

Poin Utama: AkademikerPension akan melepas investasi senilai $100 juta dalam Obligasi Pemerintah AS pada tahun 2026.

Kekhawatiran atas kredit dan kebijakan AS mendorong keputusan ini.

Tidak ada dampak langsung pada mata uang kripto atau blockchain yang tercatat.

AkademikerPension Melepas Investasi $100 Juta dalam Obligasi Pemerintah AS pada 2026 di Tengah Kekhawatiran Ekonomi

Dana Denmark AkademikerPension, yang mengelola $25 miliar, akan menjual obligasi pemerintah AS senilai $100 juta pada Januari 2026 dengan alasan risiko kredit dan keuangan AS yang tidak berkelanjutan.

Keputusan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran Eropa terhadap kebijakan fiskal AS, yang berpotensi berdampak pada pasar aset AS yang lebih luas, meskipun tidak ada keterkaitan langsung dengan pasar kripto yang diamati.

Langkah Strategis AkademikerPension