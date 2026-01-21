Hong Kong Memperbarui Pedoman Perbankan untuk Nasabah Lansia dan Disabilitas

Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) dan Asosiasi Bank Hong Kong (HKAB) mengumumkan bahwa sektor perbankan akan menerapkan Pedoman Layanan Perbankan Ramah Lansia dan edisi kedua Pedoman Praktis Layanan Perbankan Bebas Hambatan.

Kedua pedoman industri ini diterbitkan oleh HKAB dan didukung oleh HKMA.

Pedoman Layanan Perbankan Ramah Lansia menetapkan standar untuk mendukung akses nasabah lansia terhadap layanan perbankan.

Pedoman ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mempromosikan ekonomi perak. Pedoman ini menguraikan delapan prinsip inti dan sejumlah praktik yang direkomendasikan untuk bank.

Ini termasuk langkah-langkah untuk memperkuat edukasi keuangan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendukung adopsi digital di kalangan nasabah lansia.

Edisi kedua Pedoman Praktis Layanan Perbankan Bebas Hambatan memperkenalkan peningkatan pada langkah-langkah yang ada.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses terhadap layanan perbankan bagi nasabah dengan kebutuhan yang berbeda. Ini termasuk orang dengan gangguan fisik, penglihatan dan pendengaran, serta nasabah lansia.

Panduan yang diperbarui mencerminkan pengalaman praktis yang dikumpulkan oleh industri. Panduan ini membahas aksesibilitas layanan di seluruh saluran perbankan fisik dan digital.

Arthur Yuen, Wakil Kepala Eksekutif HKMA, mengatakan otoritas telah bekerja sama erat dengan industri perbankan untuk mempromosikan inklusi keuangan.

Ia mencatat bahwa kedua pedoman tersebut menggabungkan pelajaran yang diambil dari pengalaman operasional selama bertahun-tahun.

Ia menambahkan bahwa bank harus menyediakan layanan yang lebih nyaman dan inklusif bagi nasabah lansia dan lainnya dengan kebutuhan khusus.

Kredit gambar unggulan: Diedit oleh Fintech News Hong Kong, berdasarkan gambar oleh LensMastersCollection via Freepik

