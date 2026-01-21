BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Perusahaan bahan konstruksi Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons menjadi perusahaan Saudi pertama di tahun 2026 yang menerbitkan prospektus untuk penawaran umum perdanaPerusahaan bahan konstruksi Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons menjadi perusahaan Saudi pertama di tahun 2026 yang menerbitkan prospektus untuk penawaran umum perdana

Operator tambang umumkan IPO pertama Arab Saudi di 2026

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/21 15:39
PUBLIC
PUBLIC$0.01822-1.88%
ArchLoot
AL$0.01069-2.01%

Perusahaan material konstruksi Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons telah menjadi perusahaan Saudi pertama di tahun 2026 yang menerbitkan prospektus untuk penawaran umum perdana di pasar utama Bursa Saudi.

Perusahaan yang menerima persetujuan Capital Market Authority (CMA) pada September lalu untuk mencatatkan sahamnya ini, menawarkan 5,58 juta saham, 30 persen dari perusahaan. 

Proses pembentukan buku pemesanan dan periode langganan akan berlangsung dari 1 Februari hingga 5 Februari. Penjualan saham selanjutnya akan berlangsung antara 12 Februari dan 17 Februari. 

Alokasi akhir telah dijadwalkan pada 24 Februari. Tanggal pencatatan belum diumumkan.

Perusahaan ini mengoperasikan tujuh tambang batu di seluruh Arab Saudi dan memiliki 17 gerai distribusi grosir untuk material konstruksi. Perusahaan ini juga memiliki empat perusahaan pertambangan: Quality Rock Mining Company, Durrat Al Mabanee Mining Company, Red Sand Mining Company dan National Shield Mining Company.

Perusahaan-perusahaan mengumpulkan hampir $4 miliar melalui penawaran di Arab Saudi tahun lalu.

Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons tidak menanggapi permintaan komentar.

Bacaan lebih lanjut:

  • EFSIM Facilities menarik IPO dari Bursa Saudi
  • Analis memperkirakan IPO Teluk 'lebih sedikit tetapi lebih baik' di 2026
  • Empat puluh IPO sedang ditinjau, kata CEO Tadawul

Empat perusahaan lain telah mendapat persetujuan CMA untuk memulai proses IPO. Jaringan restoran Al Romanisah diberikan persetujuan untuk mencatatkan saham pada September dan memiliki waktu hingga akhir Maret sebelum jendela enam bulan ditutup.

Pada 1 Januari, CMA mengumumkan persetujuan tiga perusahaan: perusahaan IT Dar Albalad For Business Solutions, perusahaan teknik Mutlaq Al-Ghowairi Contracting Company dan pengembang AlDyar AlArabia Real Estate Development Company.

Peluang Pasar
Logo PUBLIC
Harga PUBLIC(PUBLIC)
$0.01827
$0.01827$0.01827
+1.44%
USD
Grafik Harga Live PUBLIC (PUBLIC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penasihat Gedung Putih mendorong persetujuan cepat RUU pasar kripto

Penasihat Gedung Putih mendorong persetujuan cepat RUU pasar kripto

Penasihat Gedung Putih mengatakan Kongres harus segera mengesahkan RUU kripto sementara dukungannya masih kuat.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/21 16:28
Alex Eala cepat menempatkan popularitas yang meningkat ke dalam perspektif

Alex Eala cepat menempatkan popularitas yang meningkat ke dalam perspektif

Setelah tampil singkat namun penuh peristiwa di Australian Open yang menunjukkan kekuatan bintangnya, petenis ace Filipina Alex Eala mengakui bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk dilalui
Bagikan
Rappler2026/01/21 16:10
Vitalik Buterin Menyerukan Kembali ke Media Sosial Terdesentralisasi, Memperingatkan Terhadap Platform Kripto 'Corposlop'

Vitalik Buterin Menyerukan Kembali ke Media Sosial Terdesentralisasi, Memperingatkan Terhadap Platform Kripto 'Corposlop'

Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, telah memperbarui dorongannya untuk media sosial terdesentralisasi dengan berargumen bahwa persaingan — daripada algoritma yang memaksimalkan engagement
Bagikan
CryptoNews2026/01/21 16:29