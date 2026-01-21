Operator tambang umumkan IPO pertama Arab Saudi di 2026

Perusahaan material konstruksi Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons telah menjadi perusahaan Saudi pertama di tahun 2026 yang menerbitkan prospektus untuk penawaran umum perdana di pasar utama Bursa Saudi.

Perusahaan yang menerima persetujuan Capital Market Authority (CMA) pada September lalu untuk mencatatkan sahamnya ini, menawarkan 5,58 juta saham, 30 persen dari perusahaan.

Proses pembentukan buku pemesanan dan periode langganan akan berlangsung dari 1 Februari hingga 5 Februari. Penjualan saham selanjutnya akan berlangsung antara 12 Februari dan 17 Februari.

Alokasi akhir telah dijadwalkan pada 24 Februari. Tanggal pencatatan belum diumumkan.

Perusahaan ini mengoperasikan tujuh tambang batu di seluruh Arab Saudi dan memiliki 17 gerai distribusi grosir untuk material konstruksi. Perusahaan ini juga memiliki empat perusahaan pertambangan: Quality Rock Mining Company, Durrat Al Mabanee Mining Company, Red Sand Mining Company dan National Shield Mining Company.

Perusahaan-perusahaan mengumpulkan hampir $4 miliar melalui penawaran di Arab Saudi tahun lalu.

Saleh Abdulaziz Al Rashed & Sons tidak menanggapi permintaan komentar.

Empat perusahaan lain telah mendapat persetujuan CMA untuk memulai proses IPO. Jaringan restoran Al Romanisah diberikan persetujuan untuk mencatatkan saham pada September dan memiliki waktu hingga akhir Maret sebelum jendela enam bulan ditutup.

Pada 1 Januari, CMA mengumumkan persetujuan tiga perusahaan: perusahaan IT Dar Albalad For Business Solutions, perusahaan teknik Mutlaq Al-Ghowairi Contracting Company dan pengembang AlDyar AlArabia Real Estate Development Company.