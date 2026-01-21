SkyBridge mengurangi kepemilikan kripto di tengah penurunan Bitcoin 30%

SkyBridge Capital meningkatkan investasi ke dalam strategi perdagangan makro karena ketidakpastian seputar kebijakan Presiden Donald Trump menciptakan kondisi pasar yang volatil, menurut pendiri perusahaan Anthony Scaramucci.

Berbicara di World Economic Forum di Davos melalui Reuters Global Markets Forum, Scaramucci menjelaskan bahwa perusahaannya telah menguntungkan dari gejolak pasar baru-baru ini yang mempengaruhi suku bunga, mata uang dan aset lainnya.

Perusahaan beralih dari kepemilikan kripto

"Karena volatilitas, trader makro telah berkinerja lebih baik," kata Scaramucci.

Bauran investasi SkyBridge menunjukkan pergeseran strategi. Pada 30 September 2025, alokasi makro SkyBridge Opportunity Fund telah tumbuh menjadi sekitar 69%. Menurut dokumen regulasi, itu mewakili perubahan signifikan dari 31 Maret 2025, ketika aset digital dan cryptocurrency menyumbang hampir 65% dari dana tersebut.

Bahkan setelah harga turun signifikan dari puncak tahun lalu, Scaramucci terus memiliki sikap bullish terhadap Bitcoin meskipun menarik diri dari investasi cryptocurrency.

"Ini lebih merupakan masalah waktu daripada masalah arah. Saya tidak berpikir cerita fundamental untuk Bitcoin telah berubah. Jika ada, Anda telah melihat banyak konsolidasi," katanya.

Bitcoin mengalami fluktuasi harga dramatis pada 2025. Mata uang digital tersebut naik ke rekor tertinggi di atas $126.000 pada Oktober sebelum jatuh dalam aksi jual besar-besaran. Penurunan tersebut memaksa lebih dari $19 miliar likuidasi karena trader dengan uang pinjaman harus menutup posisi mereka.

Penundaan regulasi menyebabkan pendekatan hati-hati

Bitcoin turun hampir 30% dari puncak Oktober pada hari Rabu, diperdagangkan mendekati $88.000. Trader yang mengantisipasi perubahan kebijakan yang lebih lancar dari Washington terguncang oleh penurunan tersebut.

Scaramucci mengakui bahwa setelah pemilihan tahun lalu, pasar cryptocurrency mengantisipasi perkembangan regulasi terlalu cepat. Bisnis dan investor mengharapkan penanganan pemerintah terhadap regulasi aset digital berkembang lebih cepat.

GENIUS Act, yang menetapkan fondasi untuk stablecoin, disahkan oleh AS pada Juli 2025. Clarity Act, bagian reformasi struktur pasar yang lebih komprehensif, masih terhambat di Senat. Akibat penundaan tersebut, bursa dan bisnis sekarang harus menghadapi kerangka waktu regulasi yang lebih lambat dari yang diantisipasi.

Hambatan regulasi ini menjelaskan mengapa SkyBridge mempertahankan pendekatan hati-hati meskipun tetap optimis tentang prospek masa depan Bitcoin. "Saya optimis dengan hati-hati. Saya pikir kita akan memiliki tahun yang baik," kata Scaramucci.

Selain mengelola dana SkyBridge, Scaramucci dan putranya AJ telah melakukan investasi pribadi di bisnis Bitcoin. Solari Capital, yang didirikan oleh AJ Scaramucci, memimpin putaran pendanaan $220 juta pada Juli untuk American Bitcoin, perusahaan pertambangan dan treasury yang terhubung dengan Trump. Keluarga Scaramucci mengatakan kepada Fortune mereka telah menginvestasikan lebih dari $100 juta di perusahaan tersebut.

