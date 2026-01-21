Lebih dari 1,8 juta warga Nigeria akan mendapat manfaat dari 3MTT National Impact Challenge – Pemerintah Federal

Pemerintah Federal (FG) telah mengumumkan peluncuran Tantangan Dampak Nasional, sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberdayakan lebih dari 1,8 juta warga Nigeria yang terdaftar dalam Program 3 Juta Talenta Teknis (3MTT).

Hal ini diungkapkan oleh Bosun Tijani, menteri komunikasi, inovasi, dan ekonomi digital, melalui akun X resminya (sebelumnya Twitter) pada hari Selasa, mengungkapkan kemajuan signifikan dalam fase percontohan program tersebut.

Menurutnya, 3MTT sedang memasuki fase peningkatan skala. Program ini telah membuat kemajuan kuat dalam membangun basis talenta digital Nigeria dengan melatih lebih dari 135.000 warga Nigeria di tiga kelompok, memperluas pembelajaran kepada 300.000+ peserta melalui sumber daya komunitas kami, dan berkontribusi pada penciptaan 15.000 jalur pekerjaan dan peluang.

Selain itu, lebih dari 1,8 juta warga Nigeria saat ini berada dalam jalur 3MTT saat kami bekerja menuju ambisi program yang lebih luas untuk membekali tiga juta warga dengan keterampilan digital yang diminati.

"Saat kami memasuki fase peningkatan skala program, di mana kami mempercepat penyebaran kami menuju target, fokus kami adalah memperdalam dampak dengan memperkuat komunitas alumni, memperluas akses ke peluang, dan memastikan keterampilan diterjemahkan menjadi hasil nyata," katanya.

Tentang tantangan baru 3MTT

Tantangan Dampak Nasional 3MTT adalah inisiatif baru yang mengharuskan fellows dan mitra 3MTT untuk membagikan kisah transformasi mereka di platform media sosial, termasuk Facebook, LinkedIn, X, TikTok, atau Instagram.

Menurut tim program, setiap kisah yang dibagikan menambah narasi kolektif tentang ketahanan, kemajuan, dan transformasi, menunjukkan bagaimana keterampilan digital mendorong perubahan di seluruh negara.

Tantangan ini mengundang Fellows 3MTT (Kelompok 1–3), Fellows DeepTech (Kelompok 1–2), dan Fellows NextGen untuk membagikan kisah pribadi di semua platform media sosial, menunjukkan bagaimana partisipasi dalam program telah memengaruhi keterampilan, karir, dan peluang mereka dalam ekonomi digital Nigeria yang berkembang.

Program ini berlangsung dari 19 Januari hingga 14 Februari 2026. Menurut tim program, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengalihkan fokus dari angka pendaftaran ke hasil yang terukur, menyoroti bagaimana pelatihan digital diterjemahkan menjadi pekerjaan, inovasi, dan partisipasi ekonomi.

Peserta berkesempatan memenangkan beberapa hadiah, seperti laptop, pengakuan nasional dari Menteri Yang Terhormat, surat pujian tulisan tangan, dan fitur di platform media sosial Menteri untuk Sepuluh Pemenang Hadiah Utama.

Dua ratus Pemenang Teratas akan masing-masing menerima tablet baru, sementara seribu Runner-Up akan menerima data seluler 10GB.

Bagaimana Fellows dapat berpartisipasi

Fellows yang memenuhi syarat diharuskan:

Merekam video "Sebelum dan Sesudah" maksimal dua menit yang merinci perjalanan mereka sebelum dan sesudah bergabung dengan program 3MTT atau DeepTech

Membagikan video di platform media sosial utama mana pun, termasuk LinkedIn, X, Instagram, TikTok, atau Facebook

Menggunakan hashtag wajib #My3MTTStory, #3MTTImpactChallenge, dan #3MTTNigeria

Menandai @officialABAT, @bosuntijani, dan @3MTTNigeria dalam postingan

Mendorong keterlibatan melalui share, komentar, dan like

Mengirimkan tautan ke postingan yang dipublikasikan melalui formulir pengiriman resmi

Tentang program 3MTT

3 Juta Talenta Teknis (3MTT) adalah inisiatif unggulan dari Kementerian Federal Komunikasi, Inovasi & Ekonomi Digital di Nigeria, diluncurkan pada tahun 2023 sebagai bagian dari agenda Harapan Baru Presiden Bola Ahmed Tinubu.

Program ini bertujuan melatih 3 juta warga Nigeria dalam keterampilan teknis yang sangat diminati untuk membangun ekonomi digital yang kuat, menciptakan 2 juta pekerjaan digital pada tahun 2025, dan memposisikan Nigeria sebagai eksportir bersih talenta teknis.

Program ini berfokus pada bidang seperti pengembangan perangkat lunak, desain UI/UX, analisis data, AI/ML, dan lainnya, menargetkan pemuda, lulusan, dan komunitas yang kurang terlayani tanpa memerlukan pengetahuan teknis sebelumnya.

Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional Nigeria (NITDA) adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan TI, mengoordinasikan pertumbuhan digital, dan mengatur sektor TI melalui standar dan kerangka kerja, dengan fokus pada literasi digital, seperti program 3MTT, e-government, dan mendorong ekonomi digital Nigeria sebagai bagian dari Agenda Harapan Baru negara.

Program ini beroperasi melalui model kolaboratif yang menyatukan lembaga pemerintah, penyedia pelatihan, dan mitra industri. Fellows terdaftar dalam jalur pembelajaran terstruktur yang menggabungkan instruksi kelas, modul online, bimbingan, dan proyek langsung.

Pendekatan ini memastikan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata.

Dengan melibatkan pemberi kerja dan organisasi penempatan, 3MTT menciptakan jalur langsung ke pekerjaan, magang, dan peluang kewirausahaan, sehingga menutup kesenjangan antara pembelajaran dan pekerjaan.

