Vitalik Buterin Menyerukan Kembali ke Media Sosial Terdesentralisasi, Memperingatkan Terhadap Platform Kripto 'Corposlop'

Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, telah memperbarui dorongannya untuk media sosial terdesentralisasi dengan berargumen bahwa kompetisi — bukan algoritma yang memaksimalkan engagement atau token spekulatif — sangat penting untuk membangun sistem komunikasi massa yang lebih sehat.

Dalam sebuah postingan di X, Buterin mengatakan dia berencana untuk "sepenuhnya kembali ke sosial terdesentralisasi" pada tahun 2026, menggambarkan pergeseran ini sebagai respons terhadap masalah struktural yang mendalam pada platform dominan saat ini.

"Jika kita menginginkan masyarakat yang lebih baik, kita membutuhkan alat komunikasi massa yang lebih baik," tulisnya, menyerukan sistem yang menampilkan informasi berkualitas tinggi, membantu orang menemukan titik kesepakatan, dan melayani kepentingan jangka panjang pengguna alih-alih mengoptimalkan engagement jangka pendek.

Menurut Buterin, desentralisasi menyediakan titik awal dengan memungkinkan kompetisi yang nyata. Lapisan data bersama memungkinkan beberapa klien dibangun di atas grafik sosial yang sama, mengurangi kekuatan dari antarmuka atau algoritma tunggal mana pun.

"Desentralisasi adalah cara untuk memungkinkan hal itu," katanya, berargumen bahwa pilihan di tingkat klien sangat penting untuk meningkatkan wacana online. Buterin mencatat bahwa kembalinya dia ke sosial terdesentralisasi sudah berlangsung.

Sejak awal tahun, dia mengatakan setiap postingan yang dia tulis atau baca telah diakses melalui Firefly, sebuah antarmuka multi-klien yang mendukung X, Lens, Farcaster dan Bluesky.

Pengalaman tersebut, dia menyarankan, menyoroti bagaimana alat terdesentralisasi dapat hidup berdampingan dengan — dan secara bertahap menarik perhatian dari — platform terpusat.

Token Bukanlah Inovasi Sosial

Buterin sangat kritis terhadap bagaimana banyak proyek sosial berbasis kripto telah berkembang. Terlalu sering, dia berargumen, tim keliru menganggap penambahan token spekulatif sebagai inovasi yang berarti.

Meskipun menggabungkan uang dan interaksi sosial tidak secara inheren cacat — dia mengutip Substack sebagai contoh sistem yang berhasil mendukung konten berkualitas tinggi — masalah muncul ketika platform menciptakan gelembung harga di sekitar kreator alih-alih menghargai konten itu sendiri.

Selama dekade terakhir, Buterin mengatakan, upaya berulang untuk memfinansialisasi pengaruh sosial telah gagal dengan cara yang dapat diprediksi: menghargai modal sosial yang sudah ada sebelumnya daripada kualitas dan akhirnya runtuh ketika token cenderung menuju nol.

Dia menolak klaim bahwa menciptakan pasar dan aset baru secara otomatis bermanfaat, menggambarkan pemikiran seperti itu sebagai retorika "galaxy-brained" yang menutupi kurangnya minat sejati dalam meningkatkan aliran informasi. "Itu bukan info-utopia Hayekian," tulisnya. "Itu corposlop."

Fokus Baru pada 'Sosial'

Agar sosial terdesentralisasi berhasil, Buterin berargumen, itu harus dipimpin oleh tim yang sangat peduli dengan masalah sosial itu sendiri.

Dia memuji pengelolaan tim Aave atas Lens hingga saat ini dan mengatakan dia optimis tentang fase berikutnya proyek tersebut, menunjuk pada minat jangka panjang tim yang akan datang dalam komunikasi sosial terenkripsi.

Buterin mengatakan dia berencana untuk memposting lebih aktif di Lens tahun ini dan mendorong pengguna untuk menghabiskan lebih banyak waktu di Lens, Farcaster dan ekosistem sosial terdesentralisasi yang lebih luas.

Tujuannya adalah untuk melampaui "zona perang info global tunggal" dan membuka kembali perbatasan di mana bentuk-bentuk interaksi online yang baru dan lebih sehat dapat muncul.