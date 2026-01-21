BursaDEX+
BitMine Immersion Technologies, yang dipimpin oleh Tom Lee, mengakuisisi 35.268 ETH senilai $110 juta, memperkuat posisinya sebagai pemegang Ethereum terbesar.BitMine Immersion Technologies, yang dipimpin oleh Tom Lee, mengakuisisi 35.268 ETH senilai $110 juta, memperkuat posisinya sebagai pemegang Ethereum terbesar.

BitMine Mengakuisisi Ethereum Senilai $110 Juta

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/21 16:39
Poin Utama:
  • BitMine meningkatkan kepemilikan Ethereum-nya, mengakuisisi 35.268 ETH.
  • BitMine kini memegang 3,48% dari total pasokan Ethereum.
  • Pemegang saham mendukung strategi akumulasi ETH dengan meningkatkan saham.
bitmine-acquires-110-million-in-ethereum BitMine Mengakuisisi Ethereum Senilai $110 Juta

BitMine Immersion Technologies, yang diketuai oleh Tom Lee, baru-baru ini mengakuisisi 35.268 ETH senilai $110 juta, meningkatkan kepemilikannya menjadi 4.203.036 ETH, yang mewakili 3,48% dari pasokan Ethereum.

Akuisisi ini menandakan ekspansi strategis BitMine ke Ethereum dan menyoroti kepercayaan investor terhadap ETH, di tengah meningkatnya kasus penggunaan tokenisasi dan fluktuasi pasar.

Artikel terkait

Dana Denmark Akan Melepas Obligasi AS di Tengah Kekhawatiran Risiko

21 Januari 2026

Strategy Inc. Mengakuisisi 22.305 BTC Senilai $2,13 Miliar

21 Januari 2026

BitMine Immersion Technologies telah mengumumkan akuisisi 35.268 ETH, yang bernilai sekitar $110 juta. Akuisisi ini meningkatkan total kepemilikan Ethereum BitMine menjadi 4.203.036 ETH, yang mewakili 3,48% dari total pasokan cryptocurrency tersebut. Langkah strategis BitMine ini, yang dipimpin oleh Tom Lee, bertujuan untuk mengamankan pangsa Ethereum yang lebih besar, didukung oleh kepercayaan institusional, mempersiapkan perkembangan Wall Street di masa depan yang memanfaatkan jaringan Ethereum untuk tokenisasi dan aplikasi lainnya.

Pembelian ini mengikuti dukungan kuat dari pemegang saham yang menyetujui peningkatan saham yang diizinkan untuk mendanai pembelian Ethereum. Total kepemilikan kripto BitMine kini melebihi $14,5 miliar, dengan fokus pada aset Ethereum dan Bitcoin.

Dampak Pasar dan Rencana Masa Depan

Dampak pasar mencakup positioning sebagai staker Ethereum terbesar secara global. Rencana sedang disiapkan untuk meluncurkan Made in America Validator Network pada kuartal pertama 2026, yang diprediksi akan menghasilkan pendapatan substansial dari aktivitas staking Ethereum.

Tindakan BitMine konsisten dengan tren akumulasi institusional yang lebih luas di dalam pasar kripto meskipun terjadi penurunan sementara pada harga saham BitMine. Strategi Ethereum jangka panjang perusahaan tetap berfokus pada pengembalian yang signifikan.

Ketua Tom Lee tetap optimis tentang masa depan Ethereum, memproyeksikan kenaikan substansial dalam nilainya yang terkait dengan tren tokenisasi. Strategi ini, didukung oleh peningkatan dukungan pemegang saham, memperkuat kasus penggunaan Ethereum yang berkembang.

