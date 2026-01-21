Penasihat Gedung Putih mendorong persetujuan cepat RUU pasar kripto

Seorang penasihat senior mata uang digital Gedung Putih mendesak Kongres untuk segera bertindak atas RUU reformasi pasar kripto. Dia mengatakan bahwa dengan dukungan kuat dari pemerintahan pro-kripto, sekarang adalah waktu terbaik untuk menetapkan aturan yang adil sebelum kesempatan berlalu. Dia terus menyatakan bahwa menunda tindakan dapat menyebabkan regulasi yang lebih ketat di masa depan.

Patrick Witt, direktur eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, membagikan pemikirannya secara publik di X saat Kongres terus memperdebatkan CLARITY Act, yang mengusulkan persyaratan yang lebih jelas untuk kripto di seluruh Amerika.

Penasihat Gedung Putih mendesak Kongres untuk segera mengesahkan RUU kripto

Patrick Witt mengharapkan RUU struktur pasar kripto yang komprehensif dan mengatakan perdebatan di Kongres telah bergeser dari menanyakan apakah itu akan terjadi menjadi kapan akhirnya akan disahkan.

Tanpa adanya regulasi federal yang kuat, industri yang bernilai triliunan mungkin akan segera beroperasi dalam kegelapan. Seiring mata uang digital menjadi lebih terkait dengan sistem perbankan dan investasi, semakin berbahaya untuk menunda regulasi.

Namun, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, seperti yang dikemukakan oleh Witt, bisa menjadi kontraproduktif, terutama mengingat sejarah keuangan menunjukkan bahwa kerangka regulasi utama cenderung dikembangkan setelah krisis daripada di masa tenang.

Menurutnya, "Jika Kongres tidak bertindak sekarang dan sesuatu yang besar terjadi di masa depan, seperti guncangan pasar lain atau keruntuhan pasar kripto, Kongres kemungkinan akan menghadapi tekanan untuk bertindak cepat dan mengesahkan undang-undang yang bersifat hukuman, seperti yang mereka lakukan dengan RUU Dodd-Frank setelah guncangan keuangan 2008.

Dan itu berarti Kongres akan mengesahkan undang-undang berdasarkan ketakutan dan urgensi politik, tanpa debat, dan kemungkinan akan mengunci kerangka regulasi yang akan menghambat inovasi dan menempatkan Amerika Serikat dalam posisi tidak menguntungkan di pasar aset digital global."

Lingkungan politik saat ini, katanya, menawarkan kesempatan langka untuk membentuk kebijakan yang efektif. Witt menunjuk pada presiden pro-kripto, kontrol Kongres, dan regulator di Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission yang dianggap terbuka untuk bekerja dengan industri.

Dia menekankan bahwa keselarasan ini jarang terjadi dan kejelasan dalam regulasi menjadi lebih dapat dicapai dalam kondisi seperti itu. Witt mengatakan menunggu terlalu lama berisiko menimbulkan gangguan jika kepemimpinan berubah nanti.

Kekhawatiran industri memperlambat RUU saat pembuat undang-undang mencari kompromi.

Kemajuan RUU struktur pasar kripto telah tertunda dalam beberapa minggu terakhir karena poin-poin perdebatan mengenai detail kunci, dan RUU tersebut terhenti pada saat pendukungnya ingin melihatnya bergerak relatif cepat di Kongres.

Meskipun tujuan RUU ini dimaksudkan untuk menetapkan kejelasan mengenai regulasi pasar digital di Amerika Serikat, RUU ini mendapat penolakan atas bahasa spesifik daripada tujuan dasarnya.

Pukulan paling serius terhadap RUU ini datang ketika Coinbase, bursa cryptocurrency terbesar AS dan pendukung kuat pemerintahan saat ini, menarik dukungannya untuk draf RUU tersebut.

Coinbase menyatakan kekhawatiran tentang beberapa masalah dalam draf RUU, yang dirasakannya akan berdampak negatif pada penciptaan ekuitas yang ditokenisasi, privasi keuangan terdesentralisasi, dan cara penerbit stablecoin memberikan imbal hasil kepada klien.

Langkah Coinbase ini mengubah jadwal RUU, menyebabkan penundaan sidang yang dijadwalkan di hadapan Komite Perbankan Senat, meskipun kemajuan signifikan diharapkan.

Sejauh menyangkut Witt, dia memahami ketidaknyamanan itu tetapi mengatakan harus ada kompromi agar ada kemajuan yang diharapkan. Dia menekankan bahwa harus ada saling memberi dan menerima untuk mencapai 60 suara.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.