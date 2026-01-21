Harga properti Saudi turun untuk pertama kalinya dalam lima tahun

Indeks turun 0,7% pada kuartal terakhir 2025

Pemerintah bertujuan mendinginkan pasar

Harga properti residensial turun 2,2%

Harga properti di Arab Saudi turun untuk pertama kalinya dalam lima tahun menyusul serangkaian langkah pemerintah yang bertujuan menurunkan harga.

Indeks harga real estat, yang dirilis oleh Otoritas Umum Statistik (Gastat), mencatat penurunan 0,7 persen pada kuartal terakhir 2025 dibandingkan dengan kuartal keempat 2024.

Penurunan tersebut sebagian besar berasal dari penurunan 2,2 persen pada harga properti residensial.

Penurunan keseluruhan ini adalah yang pertama sejak kuartal keempat 2020 dan yang paling curam sejak 2019.

Apresiasi harga real estat melambat pada kuartal ketiga menjadi 1,3 persen setelah pemerintah menerapkan keputusan untuk memerangi kenaikan biaya perumahan yang disebut Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebagai "tidak dapat diterima".

Biaya perumahan adalah pendorong inflasi terbesar tahun lalu, menurut Gastat, dengan sewa meningkat 8,2 persen dibandingkan 2024.

Perusahaan yang menyediakan layanan kepada penyewa mengatakan semakin banyak orang yang kesulitan memenuhi pembayaran sewa.

Pada bulan September, pemerintah Saudi mengumumkan pembekuan sewa selama lima tahun di Riyadh untuk properti residensial dan komersial.

Ini sebagai tambahan dari langkah-langkah lain yang dibawa pemerintah untuk mengurangi harga properti termasuk meningkatkan "pajak tanah putih" pada tanah yang tidak digunakan atau belum dikembangkan dan melelang lahan kosong besar kepada pembeli kecil.

