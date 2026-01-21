Pengungkapan: Artikel ini bukan merupakan nasihat investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

Altcoin terbaik untuk dibeli di bulan Januari? Digitap mendapat daya tarik sementara AAVE dan UNI berjuang, didorong oleh utilitas nyata, imbal hasil, dan presale yang bergerak cepat.

Ringkasan AAVE sedang menguji support kritis di sekitar $163 setelah tren turun yang berkepanjangan, sementara UNI telah turun ke level terendah dua bulan di bawah $5, mencerminkan tekanan bearish yang berkelanjutan dan prospek jangka pendek yang lemah.

Meskipun ada ketegangan geopolitik, stabilitas pasar mendorong investor menjauh dari altcoin blue-chip yang berkinerja buruk menuju proyek-proyek baru dengan utilitas yang lebih jelas dan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi.

Dengan aplikasi live, integrasi kartu Visa, dan lebih dari $4 juta yang terkumpul dalam pendanaan presale, Digitap muncul sebagai pesaing DeFi yang menonjol, memposisikan dirinya sebagai altcoin berpotensi pertumbuhan tinggi menjelang peluncuran resminya.

Berita utama kripto telah sibuk di bulan Januari saat ketegangan geopolitik meningkat, tetapi pasar kripto tetap stabil. Ketenangan di pasar ini telah memicu pencarian altcoin terbaik untuk dibeli di antara investor. Namun, kali ini, pergeseran yang jelas terlihat dari token populer ke proyek dengan fundamental yang kuat dan potensi pertumbuhan eksplosif.

Sementara AAVE berada di atas $163 dan UNI berada di level support kunci $5, yang masih berjuang untuk mendapatkan momentum bullish, pendatang baru DeFi, Digitap (TAP), mendapatkan daya tarik pasar yang kuat. Dengan minat investor yang kuat, proyek ini memposisikan dirinya sebagai kripto berikutnya yang bisa 100x setelah peluncuran resminya, bahkan saat altcoin besar lainnya gagal mempertahankan momentum.

AAVE menguji support kritis: Apa yang terjadi jika level ini gagal?

Aave telah menjadi pemain kunci di pasar kripto, dengan posisi kuat dalam pinjam meminjam terdesentralisasi, tetapi saat ini sedang menguji level support kunci; kegagalan bisa memicu rally bear lainnya. Namun, sejak penurunannya dimulai pada Agustus 2025, altcoin ini tetap berada dalam pasar bear yang berkelanjutan, turun lebih dari 55%.

Pada awal Januari, Aave melonjak ke level tertinggi bulanan baru di $179.9. Namun, gagal mempertahankan momentum tersebut dan saat ini diperdagangkan di sekitar $163.

AAVE telah turun di bawah moving average 50 hari, yang bertepatan dengan level resistance utama $180. Agar harga rebound, AAVE harus menembus beberapa resistance di atasnya, yang membuatnya menjadi pilihan buruk untuk altcoin terbaik untuk dibeli di bulan Januari. Namun, jika momentum pulih, $200 bisa menjadi target pertama.

UNI turun ke level terendah dua bulan di bawah $5

Meskipun menjadi pemimpin dalam industri exchange terdesentralisasi, Uniswap gagal menahan tekanan bearish. Dengan penurunan hari Senin ke $4.65, UNI mencapai level terendah dua bulan yang baru. Setelah sempat diperdagangkan di bawah level tersebut, ia pulih, tetapi kontrol bear jangka pendek masih utuh.

Tren turun saat ini tampaknya sedang menguji support sebelum breakdown. UNI tetap populer, tetapi telah mengecewakan investor dengan kinerja yang buruk. Uniswap adalah salah satu altcoin terbaik untuk dibeli, tetapi sekarang berada dalam tren turun yang mapan di tengah kehilangan pangsa pasar di ruang exchange terdesentralisasi. Investor yang membeli di level yang lebih tinggi sekarang merugi.

Utilitas nyata Digitap menang di tengah pemulihan pasar yang goyah

Saat sentimen pasar menjadi volatile lagi, minat terhadap presale kripto berisiko rendah meningkat dengan cepat. Ini adalah momen yang baik untuk mencari altcoin terbaik untuk dibeli yang sudah menyelesaikan masalah nyata, dan Digitap menonjol karena alasan itu.

Kripto telah lama menjanjikan kegunaan sehari-hari, namun kebanyakan orang masih menganggapnya membingungkan dan tidak praktis. Beralih antara wallet, exchange, dan aplikasi perbankan menciptakan hambatan yang menghentikan adopsi nyata. Digitap mengambil pendekatan langsung terhadap masalah ini dengan menggabungkan kripto dan fiat dalam satu platform melalui arsitektur multi-rail-nya.

Berbeda dengan banyak proyek presale yang hanya fokus pada peluncuran di masa depan, Digitap sudah memiliki produk live. Aplikasi selulernya tersedia di Apple App Store dan Google Play Store, memberikan pengguna akses ke alat keuangan nyata sekarang juga. Aplikasi ini menggabungkan layanan fiat dan kripto di satu tempat, menghilangkan kebutuhan untuk mengelola beberapa platform.

Kartu Visa yang inovatif membuat pengalaman menjadi lebih praktis. Pengguna kripto sering kesulitan memindahkan nilai dari blockchain ke pengeluaran sehari-hari. Digitap menjembatani kesenjangan itu dengan memungkinkan pengguna menghabiskan aset digital mereka di jutaan merchant di seluruh dunia, seperti uang biasa.

Altcoin terbaik untuk dibeli di bulan Januari melampaui pencapaian $4 juta

Digitap telah mengamankan lebih dari $4 juta dalam presale kripto yang sedang berlangsung. Token saat ini tersedia dalam presale di $0.0439, dengan harga naik menjadi $0.0454 di fase berikutnya. Harga peluncuran yang direncanakan sebesar $0.14 memberikan pembeli awal keuntungan yang jelas. Mereka yang bergabung dengan presale juga dapat melakukan staking token mereka hingga 124% APR. Setelah peluncuran, reward staking turun menjadi 100% APR, tetapi masih tetap menarik dibandingkan dengan sebagian besar alternatif.

Sulit menemukan proyek presale yang menawarkan utilitas nyata bersama ekonomi token yang solid. Banyak proyek tahap awal hanya ada sebagai ide. Digitap menonjol dengan memberikan produk live, basis pengguna aktif, dan pendapatan yang berkelanjutan. Platform ini bukan janji untuk masa depan; platform ini sudah beroperasi hari ini.

