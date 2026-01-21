Anthropic Mengatasi Kerentanan Berisiko Tinggi di Server Git

Poin Penting: Penyerang dapat mengeksploitasi kerentanan server Git.

Tidak ada dampak kripto atau pergerakan aset yang dilaporkan.

Pakar keamanan merekomendasikan pembaruan patch segera.

Peneliti Cyata Security menemukan dan mengungkapkan tiga kerentanan berisiko tinggi di server MCP Git Anthropic, yang mengarah pada perbaikan untuk akses file sembarangan dan eksekusi kode jarak jauh. Perbaikan ini terjadi secara diam-diam tanpa pengakuan publik dari pimpinan Anthropic.

Anthropic telah memperbaiki tiga kerentanan berisiko tinggi di server MCP Git-nya, yang awalnya diungkapkan oleh peneliti Cyata Security pada tahun 2025. Meskipun telah diperbaiki, tidak ada tanggapan yang diterima dari pimpinan Anthropic mengenai masalah ini.

Para ahli menyoroti pentingnya patch Anthropic, yang memperbaiki kerentanan tanpa mempengaruhi pasar cryptocurrency atau sektor keuangan.

Anthropic memperbaiki beberapa kerentanan keamanan di server MCP Git-nya. Masalah tersebut ditemukan oleh Cyata Security dan diperbaiki pada Desember 2025. Kerentanan ini mencakup risiko akses file sembarangan dan eksekusi kode jarak jauh.

Kerentanan yang dilacak sebagai CVE-2025-68143, CVE-2025-68144, dan CVE-2025-68145, diidentifikasi oleh Cyata. Tidak ada cryptocurrency yang terpengaruh meskipun ada potensi risiko, dan tidak ada pengakuan publik langsung dari Anthropic setelah perbaikan.

Para ahli menyampaikan tidak ada dampak finansial pada pasar kripto.

Namun, kerentanan tersebut menyoroti pertimbangan keamanan kritis untuk infrastruktur digital. Shahar Tal, CEO Cyata, menekankan perlunya langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan secara menyeluruh.

Hasil potensial menunjukkan kerentanan ini berfungsi sebagai peringatan untuk kerangka keamanan digital. Yarden Porat, peneliti di Cyata, menekankan bahwa organisasi harus mengantisipasi interaksi sistem yang lebih kompleks untuk mengurangi risiko secara efektif, memperkuat pemeriksaan berkelanjutan industri terhadap kerentanan keamanan.

Peringatan untuk Keamanan Digital: Masalah Server Git Anthropic