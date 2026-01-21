Steak 'n Shake Tawarkan Bonus Bitcoin kepada Karyawan

Steak 'n Shake meluncurkan program bonus Bitcoin BTC $89 219 Volatilitas 24j: 2.1% Kap. pasar: $1.78 T Vol. 24j: $57.95 B untuk pekerja per jam, dimulai 1 Maret 2026. Inisiatif ini berlaku untuk karyawan di sekitar 400 restoran yang dioperasikan perusahaan di seluruh Amerika Serikat dan menambahkan imbalan Bitcoin tetap di atas upah reguler.

Untuk setiap jam kerja, karyawan mendapatkan Bitcoin senilai $0,21. Bonus terakumulasi secara terus-menerus tetapi hanya dapat diklaim setelah periode vesting dua tahun. Manajemen mengatakan struktur ini dirancang untuk menghargai pekerjaan jangka panjang sambil memperkenalkan pekerja pada kripto tanpa mengubah gaji pokok.

Bagaimana Struktur Bonus Bitcoin

Bonus Bitcoin dihitung per jam, bukan per gaji. Karyawan penuh waktu yang bekerja 40 jam per minggu mendapatkan sekitar $8,40 dalam Bitcoin setiap minggu. Selama satu tahun penuh, totalnya sekitar $437. Selama dua tahun, bonus yang terakumulasi mencapai sekitar $873, dengan asumsi tidak ada perubahan jam kerja.

Nilai dolar dikonversi ke Bitcoin selama setiap periode pembayaran dan disimpan dalam kustodi hingga vesting selesai. Karyawan tidak dapat mengakses atau menarik Bitcoin sebelum tanda dua tahun. Jika karyawan keluar sebelum vesting, Bitcoin yang terakumulasi akan hangus.

Perusahaan mengatakan bonus terpisah dari upah, lembur, dan tunjangan lainnya. Ini tidak menggantikan kompensasi tunai dan tidak mempengaruhi tarif per jam.

Strategi Retensi, Bukan Pembayaran Jangka Pendek

Ukuran bonus langsung memicu perdebatan online. Secara nominal, $0,21 per jam tergolong kecil. Kritikus mengklaim bahwa pembayaran tahunan sederhana dan terkunci di balik persyaratan dua tahun. Pendukung membantah bahwa bonus bersifat opsional, aditif, dan terikat pada aset dengan keuntungan jangka panjang daripada uang tunai jangka pendek.

Steak 'n Shake menukar biaya langsung dengan leverage retensi. Program ini menciptakan insentif tertunda yang menghargai konsistensi daripada masa kerja singkat. Untuk bisnis padat karya, bahkan peningkatan kecil dalam retensi dapat mengurangi biaya pelatihan dan gangguan operasional.

Bagian dari Strategi Kripto yang Lebih Luas

Steak 'n Shake menambahkan sekitar $10 juta dalam Bitcoin ke perbendaharaan perusahaan pada Januari 2026. Sebelumnya, pada Mei 2025, jaringan ini mulai menerima pembayaran Bitcoin di lokasi tertentu. Menurut perusahaan, peluncuran tersebut meningkatkan penjualan toko yang sama sebesar 15% dan memotong biaya transaksi sekitar 50%.

Program ini didukung oleh mitra pembayaran dan kustodi eksternal, aplikasi Fold, yang menangani distribusi dan penyimpanan Bitcoin. Karyawan berinteraksi dengan bonus melalui antarmuka seluler daripada manajemen dompet langsung.

Postingan Steak 'n Shake to Offer Bitcoin Bonuses to Employees pertama kali muncul di Coinspeaker.