Penambangan ilegal merugikan Rusia ₽20 miliar per tahun

Penambangan kripto ilegal menyebabkan kerugian miliaran rubel bagi negara dan ekonomi Rusia, menurut perkiraan yang dipublikasikan di parlemen negara tersebut.

Meskipun ada pembatasan ketat pada industri yang intensif energi ini di beberapa wilayah, oblast Irkutsk di Siberia tetap menjadi wilayah dengan konsentrasi tertinggi pertambangan kripto bawah tanah.

Legislator Rusia menyalahkan kerugian $250 juta pada penambang nakal

Kerugian finansial akibat aktivitas pencetakan koin tanpa izin mencapai hampir 20 miliar rubel (lebih dari $250 juta) setiap tahun, menurut Nikolay Shulginov, Ketua Komite Energi di Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia.

Penambangan kripto ilegal menyebabkan kekurangan listrik, beban jaringan yang berlebihan, merusak distribusi, dan mempengaruhi konsumen lain, termasuk fasilitas sosial dan proyek perumahan baru, kata wakil tersebut kepada media Rusia. Berbicara kepada kantor berita RIA Novosti, dia menjelaskan:

Angka-angka yang dikutip Shulginov telah disediakan oleh Stolypin Institute for the Economy of Growth, sebuah organisasi riset yang didedikasikan untuk mengembangkan strategi modernisasi ekonomi.

Rusia melegalkan penambangan Bitcoin dan kripto lainnya pada akhir 2024, memungkinkan perusahaan dan pengusaha individu untuk terlibat di dalamnya, asalkan mereka mendaftar ke Layanan Pajak Federal (FNS) dan membayar pajak yang seharusnya.

Warga negara pribadi juga diizinkan untuk menambang, bahkan tanpa pendaftaran, jika konsumsi listrik bulanan mereka tidak melebihi 6.000 kWh.

Namun, kurang dari sepertiga dari mereka yang terlibat dalam penambangan sejauh ini telah melaporkan ke negara, mendorong proposal untuk amnesti dan langkah-langkah lain untuk membawa lebih banyak sektor keluar dari ekonomi bayangan.

Defisit daya yang meningkat di wilayah yang menarik perusahaan penambangan dengan tarif listrik rendah, sering disubsidi, telah memaksa otoritas lokal dan federal untuk melarang aktivitas tersebut secara sementara atau permanen.

Penambangan telah dilarang sepenuhnya hingga musim semi 2031 di setidaknya 10 wilayah Rusia, dari republik di Kaukasus Utara dan oblast yang diduduki di Ukraina Timur, hingga Timur Jauh. Dua wilayah lainnya sedang mempersiapkan untuk memberlakukan pembatasan sepanjang tahun pada 2026.

Konsentrasi tertinggi penambang ilegal terdaftar di wilayah Irkutsk

Dijuluki sebagai ibu kota penambangan Rusia, Oblast Irkutsk awalnya melarang penambangan di bagian selatannya hanya selama musim gugur dan musim dingin, tetapi akhirnya pejabat memperluas langkah tersebut untuk mencakup semua bulan dalam setahun.

Nikolay Shulginov mengungkapkan bahwa wilayah Siberia tersebut menyumbang jumlah terbesar pertambangan kripto ilegal yang ditemukan pada 2025, meskipun tindakan keras yang sedang berlangsung. Anggota komitenya yang mengunjunginya ditunjukkan gudang yang penuh dengan ribuan unit perangkat keras penambangan yang disita.

Distrik Federal Kaukasus Utara juga bersaing untuk menduduki puncak grafik negatif. Lebih dari 100 fasilitas penambangan ilegal digerebek di sana tahun lalu, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cryptopolitan, dengan Dagestan menyumbang 80% di antaranya.

Pada bulan Oktober, kepala operator jaringan nasional Rosseti, Andrey Ryumin, menyoroti konsentrasi penambang ilegal di sana. Perusahaan memperkirakan mereka membakar listrik senilai 622 juta rubel antara Januari dan September 2025, dengan hampir 100 kasus pencurian yang diselidiki.

Pada saat yang sama, Shulginov mengakui bahwa pembatasan tersebut sebagian besar gagal membawa hasil yang diharapkan. Dia mengatakan kepada RIA:

Rancangan undang-undang yang memberlakukan hukuman administratif berat untuk penambangan ilegal diajukan di Duma minggu ini. Berdasarkan undang-undang baru, denda akan mencapai 2 juta rubel (lebih dari $25.000), tetapi pelanggaran berulang akan mengakibatkan denda 10 juta rubel (hampir $130.000).

Memperkenalkan tanggung jawab pidana harus menjadi langkah selanjutnya dalam perjuangan ini, tambah Shulginov. Selain hukuman finansial, kementerian kehakiman Rusia menyarankan pada akhir Desember untuk menghukum penambang yang mencetak tanpa pendaftaran dengan hukuman penjara dan bahkan "kerja paksa."

Sementara itu, Duma mengadopsi pada pembacaan pertama pada hari Selasa sebuah rancangan undang-undang yang menugaskan Kementerian Keuangan untuk mengawasi pasar kripto, termasuk sektor penambangan.

Para sponsornya mempromosikan dokumen tersebut sebagai langkah lain untuk melegalkan lebih banyak industri karena berusaha menghilangkan hambatan administratif dan meningkatkan tingkat pendaftaran di antara bisnis yang terlibat.

