Kaspersky dan Codebase Technologies menandatangani MoU untuk memperkuat keamanan siber dalam perbankan digital dan solusi fintech

21 Januari 2026 – Kaspersky, sebuah perusahaan keamanan siber global, telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Codebase Technologies, penyedia platform perbankan digital dan solusi fintech berbasis UEA yang beroperasi di seluruh Timur Tengah. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dalam menyediakan penawaran perbankan digital dan fintech terintegrasi yang ditingkatkan dengan kemampuan keamanan siber canggih kepada bank, lembaga keuangan, perusahaan fintech, dan entitas yang diatur di seluruh kawasan.

Kemitraan ini bermaksud menggabungkan platform perbankan digital Digibanc milik Codebase Technologies, keahlian implementasi, dan kehadiran pasar regional dengan teknologi keamanan siber Kaspersky. Kolaborasi ini berfokus pada peningkatan keamanan, ketahanan, dan kepatuhan lingkungan perbankan digital dan fintech yang digunakan oleh bank, lembaga keuangan, perusahaan fintech, dan entitas yang diatur.

Dengan menyelaraskan kemampuan masing-masing, kedua pihak bertujuan untuk mendukung organisasi dalam mengatasi risiko keamanan siber yang terkait dengan layanan keuangan digital, termasuk perlindungan sistem kritis, pencegahan penipuan dan perlindungan data sensitif, serta operasi pelanggan dalam lingkungan ancaman yang semakin kompleks.

Nota Kesepahaman ini menetapkan kerangka kerja untuk kolaborasi, memungkinkan Kaspersky dan Codebase Technologies menggabungkan keahlian mereka untuk melindungi lembaga keuangan dan pelanggan mereka dengan lebih baik dari ancaman siber yang terus berkembang.

Tentang Kaspersky

Kaspersky adalah perusahaan keamanan siber dan privasi digital global yang didirikan pada tahun 1997. Dengan lebih dari satu miliar perangkat yang dilindungi hingga saat ini dari ancaman siber yang muncul dan serangan tertarget, intelijen ancaman mendalam dan keahlian keamanan Kaspersky terus bertransformasi menjadi solusi dan layanan inovatif untuk melindungi individu, bisnis, infrastruktur kritis, dan pemerintah di seluruh dunia. Portofolio keamanan komprehensif perusahaan mencakup perlindungan kehidupan digital terkemuka untuk perangkat pribadi, produk dan layanan keamanan khusus untuk perusahaan, serta solusi Cyber Immune untuk melawan ancaman digital yang canggih dan terus berkembang. Kami membantu jutaan individu dan hampir 200.000 klien korporat melindungi apa yang paling penting bagi mereka. Pelajari lebih lanjut di www.kaspersky.com.

Ikuti kami di:

Tentang Codebase Technologies

Lahir di UEA, dibangun untuk dunia, Codebase Technologies adalah perusahaan teknologi perbankan digital lokal yang kuat di kawasan MENA. Sebagai konsultan teknologi butik dan mitra transformasi, Codebase Technologies melampaui perangkat lunak untuk memberikan dampak nyata dan terukur bagi lembaga keuangan di seluruh dunia.

Dengan misi berani untuk membuka potensi melalui inovasi disruptif, Codebase Technologies memberdayakan bank Islam dan konvensional, fintech, neobank, pemberi pinjaman, dan startup untuk tidak hanya mendigitalkan, tetapi untuk membedakan, memimpin, dan berkembang. Baik meluncurkan neobank greenfield atau memodernisasi infrastruktur warisan, Codebase Technologies menyatukan penasihat strategis, teknologi, dan eksekusi menjadi satu penawaran yang mulus.

Di jantung mesin inovasinya adalah Digibanc platform perbankan digital pemenang penghargaan, berbasis cloud-native, dan API-first. Digibanc menyediakan kemampuan end-to-end di berbagai saluran, core banking, pinjaman, penerbitan kartu, keterlibatan pelanggan, dan banyak lagi, didukung oleh ekosistem yang kuat dengan lebih dari 650 API siap pasar.

Sebagai salah satu fintech dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Codebase Technologies telah mendefinisikan ulang apa artinya berinovasi dengan kecepatan dan skala, menjembatani wawasan lokal dengan eksekusi global.

Pelajari lebih lanjut di:

Website: www.codebtech.com

LinkedIn: https://ae.linkedin.com/company/codebasetechnologies

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHchl1RaH_38KeYUTQjllsQ

Instagram: https://www.instagram.com/codebase.technologies/?hl=en

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Kaspersky and Codebase Technologies sign MoU to strengthen cybersecurity in digital banking and fintech solutions di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.