Vietnam menguji coba rezim lisensi ketat untuk bursa kripto

Vietnam meluncurkan rezim lisensi percontohan yang ketat untuk bursa kripto saat bank, broker, dan Tether bergerak membangun platform aset digital yang diatur.



Ringkasan Kementerian Keuangan Vietnam dan Komisi Sekuritas Negara telah memperkenalkan rezim lisensi percontohan untuk platform perdagangan kripto berdasarkan Resolusi 05/2025/NQ-CP.

Perusahaan sekuritas dan bank, termasuk SSI, VIX, MBBank, Techcombank, dan VPBank, merencanakan bursa berlisensi karena volume kripto menempatkan Vietnam di antara tiga pasar teratas di Asia-Pasifik.

Tether bermitra dengan perusahaan lokal dan memberi nasihat kepada pejabat saat Undang-Undang Industri Teknologi Digital, yang berlaku efektif 1 Januari 2026, membawa aset digital di bawah pengawasan formal.

Vietnam telah memulai program lisensi percontohan untuk bursa mata uang kripto, memindahkan sektor ini dari status regulasi informal ke dalam kerangka hukum formal, menurut dokumen pemerintah yang dirilis minggu ini.

Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan No. 96/QD-BTC, memperkenalkan tiga prosedur administratif yang mencakup penerbitan, penyesuaian, dan pencabutan lisensi untuk organisasi yang mengoperasikan platform perdagangan aset kripto. Komisi Sekuritas Negara akan mengawasi sektor ini dan telah menerbitkan panduan terperinci tentang persyaratan dan prosedur aplikasi.

Kerangka kerja ini merupakan perubahan dari tahun-tahun sebelumnya di mana aktivitas perdagangan mata uang kripto beroperasi tanpa otorisasi hukum yang eksplisit. Sekitar sepuluh perusahaan sekuritas dan bank telah mengumumkan niat untuk memasuki pasar setelah menerima persetujuan lisensi, menurut laporan industri.

SSI Securities mendirikan SSI Digital Technology JSC pada tahun 2022 untuk mengejar inisiatif blockchain. Anak perusahaan digital tersebut baru-baru ini membentuk kemitraan dengan Tether, U2U Network, dan Amazon Web Services untuk mengembangkan infrastruktur keuangan berbasis blockchain di Vietnam, menurut pernyataan perusahaan. VIX Securities telah menginvestasikan modal untuk meluncurkan VIX Crypto Asset Exchange dan bermitra dengan FPT Corp. dalam pengembangan teknologi.

Lembaga perbankan juga telah mengumumkan rencana untuk berpartisipasi. MBBank menandatangani perjanjian kerja sama teknis dengan Dunamu, operator bursa Korea Selatan Upbit, untuk mengeksplorasi peluncuran bursa yang diatur di Vietnam. Techcombank mendirikan Techcom Crypto Asset Exchange, sementara VPBank menyatakan siap untuk memulai operasi menunggu persetujuan regulasi.

Resolusi Pemerintah No. 05/2025/NQ-CP menetapkan kriteria kelayakan yang ketat untuk peserta program percontohan. Pelamar harus merupakan perusahaan Vietnam dengan modal dasar disetor minimum VND10 triliun, yang sebagian besar didanai oleh investor institusional. Perusahaan juga harus memenuhi standar terperinci tentang infrastruktur, tata kelola, dan kepegawaian, termasuk kemampuan keamanan siber dan profesional sekuritas berlisensi.

Volume transaksi mata uang kripto di Vietnam mencapai perkiraan tingkat rekor antara Juli 2024 dan Juni 2025, menempatkan negara ini di antara tiga pasar kripto teratas di kawasan Asia-Pasifik, menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis.

Aktivitas aset digital sebelumnya beroperasi tanpa otorisasi hukum yang eksplisit hingga Undang-Undang Industri Teknologi Digital mulai berlaku pada 1 Januari 2026, yang secara resmi menetapkan pengawasan regulasi untuk aset digital.

Penerbit stablecoin Tether sedang menjajaki kemitraan dengan perusahaan Vietnam untuk memperluas adopsi mata uang kripto di negara tersebut, menurut perwakilan perusahaan. Seorang wakil presiden Tether menggambarkan Vietnam sebagai salah satu pasar yang paling menjanjikan dan strategis bagi perusahaan, mengutip populasi muda negara tersebut, ekonomi yang berkembang, dan volume remitansi yang tinggi sebagai kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan aset digital.

Selama pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc, perwakilan Tether menyatakan bahwa perusahaan siap untuk berbagi keahlian dalam mengembangkan kerangka hukum yang mendukung transaksi mata uang kripto dan pembangunan ekonomi. Wakil perdana menteri menekankan tujuan Vietnam untuk membangun lingkungan investasi yang diatur secara profesional dan menarik modal internasional, menurut pernyataan resmi.