Jurnal Wanita Membahas Dampak Siklus Menstruasi di Tempat Kerja

Jennifer Read-Dominguez, Pendiri</span> <span style="font-weight:400">The Women's Journal</span><span style="font-weight:400">, menyuarakan pentingnya membahas kesehatan menstruasi dalam lingkungan profesional dan menawarkan saran praktis untuk pemberi kerja maupun karyawan. </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><b>Menstruasi: Percakapan yang Terabaikan di Tempat Kerja </b></p> <p><span style="font-weight:400">"Menstruasi wanita masih menjadi topik yang terabaikan di tempat kerja, terlepas dari tim yang semuanya perempuan," kata Jennifer Read-Dominguez. "Wanita sering dianggap lebih empatik terhadap karyawan perempuan mereka dalam hal menstruasi, tetapi itu tidak selalu terjadi. Beberapa wanita mengalami menstruasi ringan atau yang dapat dikelola, sementara yang lain mungkin menghadapi gejala yang melemahkan seperti kram parah, kelelahan, atau bahkan migrain." </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><span style="font-weight:400">Jennifer menunjukkan bahwa bahkan dalam tim yang dipimpin perempuan, bisa terjadi kurangnya pemahaman atau dukungan terkait</span><span style="font-weight:400"> kesehatan menstruasi</span> <span style="font-weight:400">wanita</span><span style="font-weight:400">. "Jika atasan perempuan tidak mengalami menstruasi berat sendiri, dia mungkin kurang bersimpati kepada karyawan yang mengalaminya. Penting untuk diingat bahwa hanya karena kita memiliki jenis kelamin yang sama, bukan berarti kita mengalami pengalaman fisik atau emosional yang sama." </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><b>Tekanan untuk Membuktikan Diri dan Mengabaikan Kekhawatiran </b></p> <p><span style="font-weight:400">Jennifer menyoroti dinamika yang sering diabaikan di industri yang didominasi pria. Tekanan pada pemimpin perempuan untuk membuktikan diri mereka sebagai</span> <span style="font-weight:400">wanita sukses dalam bisnis</span><span style="font-weight:400">, yang terkadang dapat membuat mereka meremehkan atau mengabaikan masalah kesehatan menstruasi. "Dalam beberapa kasus, atasan perempuan mungkin merasa tertekan untuk membuktikan diri mereka di industri yang didominasi pria dan, akibatnya, mungkin meremehkan atau mengabaikan kekhawatiran seputar menstruasi. Ini bisa merugikan karyawan perempuan mereka yang mungkin merasa tidak didukung dalam mengelola kesehatan mereka sambil mempertahankan tanggung jawab profesional," jelasnya. </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><span style="font-weight:400">Stigma seputar menstruasi juga dapat memengaruhi cara wanita berinteraksi dengan atasan pria. Jennifer menjelaskan, "Beberapa wanita merasa canggung untuk membahas kesehatan menstruasi dengan atasan pria, terutama di lingkungan di mana menstruasi masih tabu. Wanita mungkin tidak berbicara tentang kebutuhan mereka karena takut dianggap lemah atau tidak mampu. Keheningan ini dapat menyebabkan stres yang tidak perlu dan bahkan kelelahan." </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><b>Menciptakan Tempat Kerja Tanpa Penilaian </b></p> <p><span style="font-weight:400">"Sangat penting bagi pemimpin pria maupun wanita untuk menciptakan ruang yang aman dan bebas penilaian bagi karyawan mereka untuk membahas semua masalah terkait kesehatan, termasuk menstruasi," kata Jennifer. "Kesehatan menstruasi tidak boleh dikesampingkan atau distigmatisasi; ini adalah bagian dari kehidupan, dan </span></p> <p><span style="font-weight:400">mengakuinya di tempat kerja dapat membantu membangun lingkungan yang lebih inklusif dan suportif." </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><span style="font-weight:400">Dia lebih lanjut menekankan bahwa banyak wanita merasa tertekan untuk mempertahankan produktivitas yang konsisten sepanjang siklus menstruasi mereka, meskipun fluktuasi hormonal secara alami menyebabkan perubahan tingkat energi. "Banyak wanita merasa tertekan untuk mempertahankan tingkat produktivitas yang konsisten sepanjang bulan, tetapi fluktuasi hormonal secara alami dapat menyebabkan penurunan dan puncak energi. Daripada mengabaikan perubahan ini, penting bagi wanita untuk menerimanya dan bekerja selaras dengan tubuh mereka." </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><b>Bekerja Sesuai Siklus Menstruasi </b></p> <p><span style="font-weight:400">Jennifer Read-Dominguez mendorong wanita untuk melacak siklus menstruasi mereka dan menyesuaikan tugas kerja mereka berdasarkan tingkat energi mereka. "Memahami siklus unik Anda sendiri adalah langkah pertama. Lacak gejala dan tingkat energi Anda untuk mengidentifikasi pola, sehingga Anda dapat merencanakan tugas kerja Anda dengan tepat. Gunakan fase energi tinggi untuk pekerjaan yang lebih menuntut dan fase energi rendah untuk tugas yang lebih rutin." </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><span style="font-weight:400">Dia juga menyarankan wanita untuk menunjukkan belas kasih pada diri mereka sendiri selama fase siklus yang lebih menantang. "Kita perlu memberikan kelonggaran dan cinta diri pada diri sendiri selama fase energi rendah. Realistislah tentang apa yang dapat dicapai selama menstruasi atau fase luteal. Jangan memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi yang tidak masuk akal. Fleksibilitas dapat membantu mempertahankan kinerja yang konsisten dari waktu ke waktu." </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><b>Mendukung Kebijakan Kesehatan Menstruasi </b></p> <p><span style="font-weight:400">Jennifer menekankan pentingnya mendukung kebijakan kesehatan menstruasi di tempat kerja. "Jika memungkinkan, dukung kebijakan yang mempertimbangkan kesehatan menstruasi di tempat kerja. Diskusi terbuka seputar pengaturan kerja yang fleksibel atau kebijakan yang ramah menstruasi dapat memberdayakan wanita untuk menghadapi siklus mereka tanpa merasa dirugikan." </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><span style="font-weight:400">Jennifer menyimpulkan, "Sama seperti</span><span style="font-weight:400"> berolahraga sesuai siklus menst</span><span style="font-weight:400">r</span><span style="font-weight:400">uasi Anda</span><span style="font-weight:400">, bekerja sesuai ritme alami kita memungkinkan kita untuk berkembang secara profesional. Sudah saatnya untuk menghilangkan stigma seputar kesehatan menstruasi di tempat kerja." </span></p> <p><span style="font-weight:400"> </span><b>Tentang The Women's Journal </b></p> <p><span style="font-weight:400">The Women's </span><span style="font-weight:400">Journal bukan sekadar majalah gaya hidup lain yang sesekali menyinggung </span><span style="font-weight:400">isu-isu wanita</span><span style="font-weight:400">. Publikasi gaya hidup konsumen yang sepenuhnya online ini lahir dari kebutuhan untuk membahas kembali hak-hak wanita di saat masyarakat telah mengambil langkah mundur bagi wanita di seluruh dunia. Sebagai bagian dari misinya, The Women's Journal menyoroti isu-isu wanita dengan menciptakan konten seputar apa yang wanita cari secara diam-diam secara online. Sebagai suara untuk SEMUA wanita, tim kontributor perempuan terus memecahkan tabu seputar kesehatan mental dan menstruasi, melindungi</span> <span style="font-weight:400">wanita yang bepergian sendiri</span><span style="font-weight:400">, dan mengakui</span> <span style="font-weight:400">pendiri</span><span style="font-weight:400"> perempuan</span><span style="font-weight:400"> dan bisnis mereka. Didirikan oleh pengusaha serial Jennifer Read-Dominguez, The Women's Journal bertujuan untuk mendorong percakapan yang bermakna dan menginspirasi perubahan dalam bidang yang paling penting bagi wanita. 

Detail Kontak:

Bisnis: The Women's Journal

Nama Kontak: Jennifer Read-Dominguez

Email Kontak: [email protected] 

Website: https://www.thewomensjournal.co.uk 

Negara: Inggris