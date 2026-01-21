ETF XRP Mencatat Arus Keluar Harian Terbesar dalam Sejarah

ETF XRP baru-baru ini mencatat angka arus keluar harian terbesar dalam sejarah setelah pasar kembali beroperasi dari libur hari Senin.

Menurut data pasar, produk ETF terkait XRP mengalami arus keluar senilai lebih dari $53 juta pada hari Selasa, 20 Januari, yang merupakan arus keluar modal harian kedua mereka dan angka arus keluar terbesar sejak mereka mulai diperdagangkan pada November 2025.

Namun, kinerja yang mengecewakan baru-baru ini tidak spesifik untuk dana XRP. Sebaliknya, ini mencerminkan penurunan sentimen yang lebih luas di seluruh pasar AS, sebagian besar didorong oleh kekhawatiran yang muncul kembali menyusul ancaman tarif Presiden Donald Trump yang menargetkan Eropa dan Greenland.

Dengan pasar AS ditutup pada hari Senin dalam rangka memperingati Hari Martin Luther King Jr., pasar menunda reaksinya terhadap perkembangan ini, yang akhirnya terjadi pada hari Selasa.

Poin-Poin Utama

ETF XRP mencatat arus keluar senilai lebih dari $53 juta pada hari Selasa, 20 Januari.

Ini menandai arus keluar harian kedua untuk produk tersebut dan yang terbesar sejak mereka mulai diperdagangkan pada November 2025.

Total arus masuk bersih kumulatif telah turun menjadi $1,22 miliar, mewakili level dari 9 Januari.

ETF Bitcoin dan Ethereum mengalami arus keluar yang lebih besar, dengan hanya produk Solana dan Chainlink yang melawan tren tersebut.

Kinerja terbaru sebagian besar disebabkan oleh ancaman tarif Presiden Trump, yang menyebabkan reaksi negatif di seluruh pasar AS.

ETF XRP Mencatat Arus Keluar Harian Terbesar

Menurut data pasar yang disediakan oleh Sosovalue, ETF XRP mengalami arus keluar modal tepat sebesar $53,32 juta pada 20 Januari, menandai arus keluar harian terbesar mereka. Ini terjadi setelah produk tersebut mencatat tujuh hari berturut-turut arus masuk dari 8 hingga 16 Januari, menarik sekitar $70,48 juta dalam periode ini.

Arus Keluar Terbesar ETF XRP dalam Sejarah | Sosovalue

Dengan kinerja terbaru, ETF XRP kini memiliki angka arus masuk kumulatif sebesar $1,22 miliar, mewakili level yang terakhir terlihat pada 9 Januari. Arus keluar $53 juta datang semata-mata dari Grayscale XRP ETF (GXRP), yang kehilangan modal senilai $55,39 juta pada hari Selasa. Sebaliknya, XRPZ Franklin mengalami arus masuk sebesar $2,07 juta, mengurangi angka arus keluar keseluruhan. Produk lainnya tidak mengalami arus.

Bagaimana Kinerja ETF Kripto Lainnya

Periode bearish baru-baru ini tidak unik untuk XRP, karena sebagian besar ETF kripto lainnya juga mengalami arus keluar. Secara khusus, ETF Bitcoin mencatat arus keluar senilai $426,52 juta pada 20 Januari, melanjutkan angka arus keluar sebelumnya sebesar $394 juta pada 16 Januari. Arus keluar ini dimulai setelah empat hari berturut-turut arus masuk dari 12 hingga 15 Januari.

Sementara itu, ETF Ethereum mengalami arus keluar modal sebesar $229,95 juta pada 20 Januari, mengakhiri rangkaian arus masuk lima hari yang juga dimulai pada 12 Januari. Hanya ETF Solana (+$3,08 juta) dan ETF Chainlink (+$4,05 juta) yang mencatat arus masuk pada 20 Januari, karena mereka melawan tren bearish secara keseluruhan.

Apa yang Memicu Arus Keluar Ini?

Lebih lanjut, tren bearish melanda seluruh pasar AS, karena investor bereaksi negatif terhadap ancaman tarif terbaru Presiden Donald Trump terhadap Eropa dan Greenland, yang menyebabkan ketegangan perdagangan antara Eropa dan Amerika Serikat.

Menurut Reuters, setelah pasar ditutup pada hari Senin dalam rangka memperingati Hari Martin Luther King Jr., hari Selasa adalah kesempatan terdekat bagi investor untuk bertindak atas penghindaran risiko mereka. Secara khusus, data mengkonfirmasi bahwa pasar AS mengalami penurunan intraday terbesar sejak Oktober 2025.