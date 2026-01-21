BursaDEX+
Prospek harga Tezos saat momentum memudar di atas level kunci

Penulis: Coin JournalSumber: Coin Journal
2026/01/21 20:35
Tezos
XTZ$0.5924+3.91%
SURGE
SURGE$0.12812+23.25%
BULLS
BULLS$380.95-0.42%
  • Harga Tezos naik hingga di atas $0,63 sebelum turun kembali ke bawah $0,59.
  • Momentum tampak memudar meskipun ada berita TenX menambahkan XTZ.
  • Dari perspektif teknikal, penembusan di bawah $0,50 dapat memicu "penderitaan lebih lanjut" bagi para bulls.

Tezos (XTZ) mengalami lonjakan singkat di awal minggu ini di tengah berita adopsi korporat yang positif, naik hingga di atas $0,63.

Namun, dengan mata uang kripto utama yang kesulitan, penurunan ke level terendah $0,59 membuat para bulls menghadapi tekanan ke bawah yang meningkat.

Para penjual mungkin membidik pullback ke level support kritis, dan ketidakpastian pasar yang lebih luas menunjukkan penderitaan lebih lanjut dapat terjadi.

​Mengapa harga XTZ naik saat koin-koin utama turun?

Bitcoin turun ke bawah $90k pada hari Selasa, menarik sebagian besar pasar kripto lebih rendah saat likuidasi berjatuhan di seluruh ekosistem.

Namun saat ETH, XRP, dan Solana semuanya turun, Tezos menentang tren tersebut karena harganya naik hingga di atas $0,63.

Keuntungan berlanjut hingga awal hari Rabu saat pasar mencerna pengumuman dari TenX, sebuah perusahaan infrastruktur blockchain yang terdaftar secara publik.

TenX mengungkapkan telah mengakuisisi 5,54 juta token XTZ dengan harga rata-rata $0,5868 per token.

Pembelian terjadi di pasar terbuka dan perdagangan over-the-counter yang dilakukan antara 2 Januari dan 19 Januari 2026.

Pembelian ini, yang bernilai sekitar $3,25 juta dan didanai oleh kas dari putaran pembiayaan Agustus 2025, merupakan bagian dari kemitraan staking strategis dengan Tezos Foundation.

Menurut rinciannya, kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat operasi validator TenX di jaringan Tezos, menghasilkan yield staking 8-10% sambil meningkatkan keamanan jaringan dan desentralisasi.

"Ini adalah keputusan nilai jangka panjang, bukan perdagangan jangka pendek," kata Mat Cybula, CEO TenX.

Dia menambahkan:

"Tezos dibangun untuk keberlanjutan dan kemampuan upgrade, dan kami ingin TenX selaras dengan ekosistem yang mencerminkan hal tersebut."

Prospek harga Tezos – Bisakah bulls bertahan di atas $0,50?

Gambaran teknikal untuk XTZ mengungkapkan keseimbangan yang genting pada grafik harian dan mingguan, dengan $0,50 muncul sebagai support psikologis dan struktural yang penting.

Indikator seperti RSI harian di 56 menandakan momentum yang dapat menghilangkan prospek bearish.

Namun, MACD menunjukkan potensi tekanan jual, yang dapat diperparah oleh volatilitas tinggi di seluruh altcoin.

Pada grafik mingguan, tren bullish jangka panjang tetap bertahan.

Tezos Price ChartGrafik harga Tezos oleh TradingView

​Pada kerangka waktu harian, XTZ berada di atas $0,59, tetapi menghadapi resistensi di level $0,63.

EMA 50 hari sekitar $0,54 menawarkan basis support yang kuat, tetapi kegagalan di zona ini dapat mempercepat penurunan menuju $0,54.

Bulls harus mempertahankan $0,50 untuk menghindari penurunan lebih lanjut, yang berpotensi memiliki jalur ke level terendah $0,42.

Tezos terakhir kali diperdagangkan di level ini pada akhir 2025, dengan harga yang turun lebih rendah setelah menembus EMA 50 hari di $0,63.

Postingan Prospek harga Tezos saat momentum memudar di atas level kunci muncul pertama kali di CoinJournal.

