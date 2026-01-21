BursaDEX+
Berita utama hari ini: Sara Duterte, Frenchie Mae Cumpio, imigrasi ASBerita utama hari ini: Sara Duterte, Frenchie Mae Cumpio, imigrasi AS

Sara Duterte menghadapi serangkaian keluhan baru terkait penjarahan dan korupsi | The wRap

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/21 20:55

Berikut adalah berita utama hari ini – berita terbaru di Filipina dan seluruh dunia:

  • Sara Duterte menghadapi serangkaian pengaduan baru soal penjarahan dan korupsi terkait dana rahasia

Mantan senator Antonio Trillanes IV, bersama dengan organisasi masyarakat sipil, mengajukan serangkaian pengaduan baru tentang penjarahan dan korupsi terhadap Wakil Presiden Sara Duterte. Ini terkait dugaan penyalahgunaan dana rahasia selama masa jabatannya sebagai sekretaris Departemen Pendidikan, dan sebagai Walikota Kota Davao.

  • Pengadilan akan memutuskan kasus Frenchie Mae Cumpio setelah hampir 6 tahun

Setelah hampir enam tahun, pengadilan Tacloban akan memutuskan kasus terhadap jurnalis yang ditahan Frenchie Mae Cumpio dan aktivis Marielle Domequil. Cumpio dan Domequil, bersama dengan tiga individu lainnya, ditangkap pada 7 Februari 2020, di kantor media berita alternatif Eastern Vista di Kota Tacloban.

  • Brice Hernandez, Jaypee Mendoza ditahan di Penjara Kota Quezon bersama Bong Revilla

Mantan insinyur Pekerjaan Umum dan Jalan Raya Brice Hernandez dan Jaypee Mendoza diperintahkan ditahan di Penjara Kota Quezon. Keduanya termasuk di antara tokoh kontroversial dalam skandal pengendalian banjir.

  • Ribuan orang memprotes kebijakan imigrasi Trump

Pekerja dan pelajar Amerika Serikat berunjuk rasa melalui kota-kota dan kampus universitas untuk menentang kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Ini menyusul pembunuhan baru-baru ini terhadap Renee Good, warga Minneapolis berusia 37 tahun yang ditembak mati oleh agen ICE selama operasi penegakan imigrasi federal di kota tersebut.

  • Israel memerintahkan keluarga Gaza untuk pindah dalam evaksi paksa pertama sejak gencatan senjata

Pasukan Israel memerintahkan puluhan keluarga Palestina di Jalur Gaza selatan untuk meninggalkan rumah mereka dalam evaksi paksa pertama sejak gencatan senjata Oktober. Penduduk dan Hamas mengatakan militer sedang memperluas wilayah di bawah kendalinya. — Rappler.com

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

