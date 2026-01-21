Prediksi Harga Ethereum: Seberapa Rendah ETH Bisa Turun Setelah Kehilangan Support $3K?

Ethereum tetap berada dalam fase koreksi setelah ditolak dari wilayah pertengahan $3.000, dengan harga menurun pada kerangka waktu harian dan 4 jam sementara data on-chain terus menunjukkan pasokan struktural meninggalkan bursa.

Kombinasi kelemahan teknis jangka pendek dan posisi on-chain konstruktif jangka panjang menciptakan konteks di mana penurunan lebih lanjut atau pergerakan sideways dalam waktu dekat dapat berdampingan dengan latar belakang bull siklikal yang masih utuh.

Analisis Harga Ethereum: Grafik Harian

Pada grafik harian, ETH telah berbalik lebih rendah setelah gagal bertahan di dalam blok resistensi $3.300–$3.400, yang selaras dengan moving average 100 hari yang menurun dan tetap berada di bawah moving average 200 hari yang sedikit lebih tinggi.

Penolakan ini membuat pasar tetap terbatas dalam kisaran yang luas, dengan $2.500–$2.600 sebagai area permintaan signifikan terdekat dan band $3.300–$3.400 sebagai zona pasokan utama yang perlu direbut kembali untuk membangun kembali tren bullish yang kuat. RSI harian juga telah menurun dari wilayah mendekati overbought dan sekarang berada di bawah 50, mengkonfirmasi perlambatan momentum yang konsisten dengan kaki korektif menuju kluster support yang disebutkan di atas.

Grafik 4 Jam ETH/USDT

Struktur 4 jam menunjukkan breakdown yang jelas dari channel naik yang telah membawa harga dari posisi terendah akhir Desember menuju area $3.400. Setelah kehilangan support channel dan band permintaan intraday di sekitar $3.000, ETH telah terakselerasi lebih rendah menuju $2.900, dengan RSI 4 jam memasuki wilayah oversold, menunjukkan kondisi intraday yang stretched tetapi belum menunjukkan pembalikan yang terkonfirmasi.

Selama aset diperdagangkan di bawah basis channel sebelumnya dan di bawah wilayah $3.000, bias intraday tetap korektif, dengan risiko perpanjangan menuju permintaan kerangka waktu yang lebih tinggi di sekitar $2.500–$2.600 kecuali pemulihan cepat di atas $3.100 membatalkan breakdown tersebut.

Analisis Onchain

Rasio pasokan bursa untuk Ethereum telah menurun secara stabil dan sekarang berada di level terendah dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa bagian yang berkurang dari pasokan yang beredar disimpan di tempat perdagangan terpusat.

Pola ini biasanya mencerminkan preferensi bertahap untuk penyimpanan jangka panjang atau staking dibandingkan likuiditas langsung, sehingga mengurangi inventori struktural sisi jual meskipun harga mengalami koreksi jangka pendek.

Meskipun saldo bursa yang lebih rendah tidak mengecualikan penurunan lebih lanjut dalam waktu dekat, arus keluar yang persisten secara historis selaras dengan fase korektif tahap akhir dalam uptrend yang lebih besar, di mana permintaan yang diperbaharui dapat lebih mudah diterjemahkan menjadi kemajuan impulsif begitu kondisi makro dan teknikal kembali mendukung.

