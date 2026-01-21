BursaDEX+
Mengapa Sebagian Besar Trader Salah Membaca Volume: Analisis Mendalam tentang Volume Standar vs Volume Harian 24 Jam

Penulis: MediumSumber: Medium
2026/01/21 22:27
Dan bagaimana pendekatan yang lebih canggih mengubah cara saya trading momentum, breakout, dan likuiditas

Volume adalah salah satu metrik yang paling banyak digunakan dalam trading. Setiap trader crypto, dari pemula hingga profesional, telah menatap bar hijau dan merah di bawah chart mereka mencoba memecahkan kode intensi pasar.

Tapi inilah kebenaran yang tidak nyaman:

Ini terutama benar ketika menyangkut indikator Volume Harian 24 jam yang populer. Anda mungkin telah melihatnya di exchange seperti Binance, Bybit, OKX — dan pada indikator TradingView yang mencoba menirunya.

Dan meskipun metrik ini terdengar intuitif ("berapa banyak volume yang diperdagangkan dalam 24 jam terakhir"), metrik ini sering disalahpahami dan salah diterapkan dalam trading langsung.

Dalam artikel ini, saya ingin menguraikan:

  • Mengapa banyak trader mengandalkan Indikator Volume Harian 24 jam
  • Apa kelemahan konseptualnya
  • Bagaimana perbedaannya dari volume bar-by-bar standar
  • Perbandingan yang jelas antara keduanya
  • Dan bagaimana wawasan ini membuat saya membangun mesin volume yang disesuaikan dan lebih dapat ditindaklanjuti yang saya gunakan secara pribadi

Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya.

1. Mengapa Trader Menggunakan Indikator Volume Harian 24 jam

Di bagian bawah, volume 24 jam disorot dengan warna merah, dibandingkan dengan indikator volume standar di atas.

Indikator Volume Harian 24 jam menarik karena:

  • Ini mencerminkan partisipasi pasar secara keseluruhan
  • Ini diperbarui terus-menerus dan menunjukkan likuiditas di seluruh exchange
  • Ini memberikan gambaran tentang "tingkat aktivitas" aset saat ini

Misalnya:

  • Jika volume 24 jam meningkat → trader berasumsi minat sedang tumbuh
  • Jika volume 24 jam menurun → trader berasumsi likuiditas sedang mengering

Ini adalah pengukur likuiditas tingkat makro.

Tapi inilah masalahnya:

Volume harian 24 jam TIDAK memberi tahu Anda apa yang terjadi sekarang pada candle Anda. Ini memberi tahu Anda apa yang terjadi pada hari sebelumnya, dihaluskan menjadi satu jendela bergulir yang sangat besar. Ini menimbulkan beberapa jebakan.

2. Kelemahan Volume Harian 24 jam (Mengapa Ini Menyesatkan Trader)

Kelemahan 1 — Ini adalah metrik bergulir, bukan sinyal per-bar

Volume harian 24 jam tidak dapat menunjukkan pergeseran momentum di dalam candle. Anda mungkin berpikir volume sedang meningkat… Tapi sebenarnya itu hanya memperbarui jendela bergulir.

Kelemahan 2 — Ini menyembunyikan struktur bar individual

Ini memadukan semua tekanan beli/jual, lonjakan, dan pergerakan mikro menjadi satu angka besar.

Anda melewatkan:

  • Siapa yang mengendalikan (pembeli atau penjual)
  • Kekuatan body candle
  • Dominasi wick
  • Lonjakan volume pada breakout

Kelemahan 3 — Ini bereaksi lambat

Karena mencakup jendela 24 jam penuh, ini berperilaku seperti moving average:

  • Peristiwa besar memudar perlahan
  • Lonjakan mendadak hampir tidak menggerakkan garis
  • Ini tertinggal pada perubahan pasar

Kelemahan 4 — Trader berasumsi itu mencerminkan "volume saat ini"

Tapi bar yang terbentuk SEKARANG bisa memiliki:

  • Volume aktual yang besar
  • Tapi Harian 24 hampir tidak bergerak

— atau —

  • Volume aktual yang sangat kecil
  • Tapi Harian 24 tetap tinggi dari candle sebelumnya

Ketidaksesuaian ini membingungkan pengambilan keputusan.

3. Volume Standar vs Volume Harian 24 — Perbedaan Konseptual

Di bawah ini adalah perbandingan yang disederhanakan untuk memperjelas hal-hal.

Singkatnya:

  • Volume harian 24 jam adalah konteks likuiditas.
  • Volume per-bar adalah informasi yang dapat ditindaklanjuti.

Sebagian besar trader mencampur kedua konsep ini — dan mendapatkan sinyal yang membingungkan sebagai hasilnya.

4. Mengapa Saya Membangun Indikator Volume Saya Sendiri

Setelah bertahun-tahun trading crypto secara aktif, saya menyadari bahwa saya membutuhkan:

  • Sesuatu yang dapat diandalkan seperti volume per-candle
  • Sesuatu yang informatif seperti volume 24 jam exchange
  • Sesuatu yang benar-benar membantu memprediksi breakout dan pergeseran momentum
  • Sesuatu yang mencerminkan tekanan beli/jual nyata, bukan hanya warna bar
  • Sesuatu yang menyaring noise dan menyoroti lonjakan yang bermakna

Ini membuat saya mengembangkan Advanced Volume Suite — sebuah alat yang menggabungkan kekuatan kedua dunia:

  • Likuiditas gaya exchange
  • Sinyal volume real-time yang dapat ditindaklanjuti
  • Deteksi momentum
  • Identifikasi lonjakan
  • Konfirmasi breakout

Ini adalah mesin volume yang saya gunakan secara pribadi dalam trading saya, dan sekarang saya membagikannya secara publik.

Bagian selanjutnya menjelaskan cara kerjanya.

5. Memperkenalkan toolkit profesional lengkap untuk membaca volume pasar, momentum, dan likuiditas sejati: Advanced Volume Suite (24h, Pulse, Spikes, Breakout Pressure)

🔍 Apa yang Dilakukan Indikator Ini

Advanced Volume Suite adalah sistem analisis volume berlapis yang dirancang untuk trader yang mengandalkan volume sebagai driver keputusan utama. Ini berkembang jauh melampaui bar volume standar TradingView dengan menambahkan:

✔ Volume USDT Sejati

Semua volume dikonversi menjadi nilai USDT (volume × close) untuk menormalkan aktivitas di seluruh harga yang meningkat atau menurun.

✔ Volume Bergulir 24 Jam (Metrik gaya exchange)

Indikator menghitung volume bergulir 24 jam kustom, sama seperti yang ditampilkan Binance dan Bybit.

✔ Volume Pulse (Kekuatan vs Rata-rata)

Rasio yang kuat yang mengukur momentum di dalam setiap bar.

✔ Deteksi Lonjakan Volume Cerdas

Mengidentifikasi aktivitas abnormal menggunakan:

  • Kekuatan body
  • Kompresi wick
  • Penyelarasan tren

✔ Mesin Tekanan Breakout

Mendeteksi:

  • Breakout yang dikonfirmasi
  • Fakeout
  • Area di mana tekanan sedang membangun dekat level kunci

6. Pewarnaan Volume Lanjutan yang Sepenuhnya Dapat Disesuaikan — 3 mode

Indikator memperkenalkan pewarnaan bar volume yang cerdas, yang meningkatkan kejelasan dan membantu menafsirkan orderflow secara visual:

1️⃣ Mode Sederhana

Hijau = close > open
Merah = close < open
(Seperti volume standar tetapi menggunakan nilai USDT)

2️⃣ Mode Body

Warna hanya ketika body candle kuat relatif terhadap rangenya.
Menyaring noise dan menyoroti bar yang bermakna.

3️⃣ Mode Delta-Style

Mendeteksi pembeli atau penjual "agresif" berdasarkan:

  • Dominasi body candle
  • Kompresi wick atas/bawah
  • Tekanan arah

7. Mengapa Ini Penting bagi Trader

Indikator ini menjembatani kesenjangan antara:

  • Volume tingkat mikro (aktivitas per-candle)
  • Likuiditas tingkat makro (volume bergulir 24 jam)

Dan membungkusnya menjadi:

  • Sistem breakout visual
  • Pulse momentum
  • Deteksi lonjakan cerdas
  • Pewarnaan volume berbasis candle nyata

Ini menggantikan beberapa alat dan menyederhanakan pengambilan keputusan berbasis volume Anda.

8. Bagaimana Perbedaannya Dari Indikator Volume Standar

9. Pemikiran Akhir

Volume adalah salah satu metrik trading paling penting — tetapi hanya ketika ditafsirkan dengan benar.

  • Volume standar menunjukkan perilaku real-time
  • Volume harian 24 jam menunjukkan likuiditas tingkat tinggi
  • Indikator kustom saya menggabungkan kedua konsep dan menambahkan lapisan cerdas untuk kejelasan

Jika Anda pernah melewatkan breakout, gagal melihat lonjakan, atau salah menilai kekuatan di balik pergerakan, suite ini memberi Anda kejelasan yang Anda lewatkan.

Why Most Traders Misread Volume: A Deep Dive into Standard Volume vs Daily 24h Volume awalnya diterbitkan di Coinmonks on Medium, di mana orang-orang melanjutkan percakapan dengan menyoroti dan menanggapi cerita ini.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

