Mengapa Sebagian Besar Trader Salah Membaca Volume: Analisis Mendalam tentang Volume Standar vs Volume Harian 24 Jam

Volume adalah salah satu metrik yang paling banyak digunakan dalam trading. Setiap trader crypto, dari pemula hingga profesional, telah menatap bar hijau dan merah di bawah chart mereka mencoba memecahkan kode intensi pasar.
Tapi inilah kebenaran yang tidak nyaman:
Ini terutama benar ketika menyangkut indikator Volume Harian 24 jam yang populer. Anda mungkin telah melihatnya di exchange seperti Binance, Bybit, OKX — dan pada indikator TradingView yang mencoba menirunya.
Dan meskipun metrik ini terdengar intuitif ("berapa banyak volume yang diperdagangkan dalam 24 jam terakhir"), metrik ini sering disalahpahami dan salah diterapkan dalam trading langsung.
Dalam artikel ini, saya ingin menguraikan:
Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya.
Indikator Volume Harian 24 jam menarik karena:
Misalnya:
Ini adalah pengukur likuiditas tingkat makro.
Tapi inilah masalahnya:
Volume harian 24 jam TIDAK memberi tahu Anda apa yang terjadi sekarang pada candle Anda. Ini memberi tahu Anda apa yang terjadi pada hari sebelumnya, dihaluskan menjadi satu jendela bergulir yang sangat besar. Ini menimbulkan beberapa jebakan.
Volume harian 24 jam tidak dapat menunjukkan pergeseran momentum di dalam candle. Anda mungkin berpikir volume sedang meningkat… Tapi sebenarnya itu hanya memperbarui jendela bergulir.
Ini memadukan semua tekanan beli/jual, lonjakan, dan pergerakan mikro menjadi satu angka besar.
Anda melewatkan:
Karena mencakup jendela 24 jam penuh, ini berperilaku seperti moving average:
Tapi bar yang terbentuk SEKARANG bisa memiliki:
— atau —
Ketidaksesuaian ini membingungkan pengambilan keputusan.
Di bawah ini adalah perbandingan yang disederhanakan untuk memperjelas hal-hal.
Singkatnya:
Sebagian besar trader mencampur kedua konsep ini — dan mendapatkan sinyal yang membingungkan sebagai hasilnya.
Setelah bertahun-tahun trading crypto secara aktif, saya menyadari bahwa saya membutuhkan:
Ini membuat saya mengembangkan Advanced Volume Suite — sebuah alat yang menggabungkan kekuatan kedua dunia:
Ini adalah mesin volume yang saya gunakan secara pribadi dalam trading saya, dan sekarang saya membagikannya secara publik.
Bagian selanjutnya menjelaskan cara kerjanya.
Advanced Volume Suite adalah sistem analisis volume berlapis yang dirancang untuk trader yang mengandalkan volume sebagai driver keputusan utama. Ini berkembang jauh melampaui bar volume standar TradingView dengan menambahkan:
Semua volume dikonversi menjadi nilai USDT (volume × close) untuk menormalkan aktivitas di seluruh harga yang meningkat atau menurun.
Indikator menghitung volume bergulir 24 jam kustom, sama seperti yang ditampilkan Binance dan Bybit.
Rasio yang kuat yang mengukur momentum di dalam setiap bar.
Mengidentifikasi aktivitas abnormal menggunakan:
Mendeteksi:
Indikator memperkenalkan pewarnaan bar volume yang cerdas, yang meningkatkan kejelasan dan membantu menafsirkan orderflow secara visual:
Hijau = close > open
Merah = close < open
(Seperti volume standar tetapi menggunakan nilai USDT)
Warna hanya ketika body candle kuat relatif terhadap rangenya.
Menyaring noise dan menyoroti bar yang bermakna.
Mendeteksi pembeli atau penjual "agresif" berdasarkan:
Indikator ini menjembatani kesenjangan antara:
Dan membungkusnya menjadi:
Ini menggantikan beberapa alat dan menyederhanakan pengambilan keputusan berbasis volume Anda.
Volume adalah salah satu metrik trading paling penting — tetapi hanya ketika ditafsirkan dengan benar.
Jika Anda pernah melewatkan breakout, gagal melihat lonjakan, atau salah menilai kekuatan di balik pergerakan, suite ini memberi Anda kejelasan yang Anda lewatkan.
Why Most Traders Misread Volume: A Deep Dive into Standard Volume vs Daily 24h Volume awalnya diterbitkan di Coinmonks on Medium, di mana orang-orang melanjutkan percakapan dengan menyoroti dan menanggapi cerita ini.