CEO Ripio Bertaruh pada Stablecoin Lokal di Seluruh Amerika Latin

Pendahuluan

Ripio, yang dulunya merupakan platform ritel murni, telah mengorientasikan dirinya menjadi penyedia infrastruktur B2B untuk ekosistem kripto Amerika Latin. Perusahaan ini telah meluncurkan stablecoin dolar sendiri dan serangkaian stablecoin mata uang lokal, bersama dengan aset utang yang ditokenisasi, dengan tujuan mengintegrasikan lebih banyak ekonomi lokal secara on-chain. CEO Sebastián Serrano memperkirakan tahun 2026 akan menjadi tahun yang stagnan untuk kripto, tetapi percaya bahwa stablecoin dapat mendorong pertumbuhan selama satu dekade di seluruh kawasan.

Poin-Poin Utama

Ripio beralih dari perdagangan konsumen ke infrastruktur B2B, melayani bank, fintech, dan platform besar seperti Mercado Libre.

Perusahaan menerbitkan stablecoin dolar sendiri Criptodólar (UXD) dan rangkaian stablecoin yang didukung fiat lokal, termasuk wARS, wBRL dan wMXN, ditambah obligasi AL30 yang ditokenisasi.

Tokenisasi aset lokal dibingkai sebagai jalur untuk mengurangi risiko FX dan membawa lebih banyak ekonomi riil secara on-chain, dari utang hingga real estat.

Tesis jangka panjang berpusat pada dekade stablecoin ketika ekonomi lokal mengadopsi jalur on-chain dan aset yang ditokenisasi di tengah latar belakang makro yang menantang.

Ticker yang disebutkan: $USDC, $USDT, $ETH

Sentimen

Sentimen: Netral

Dampak harga

Dampak harga: Netral. Langkah-langkah yang dijelaskan mencerminkan ekspansi produk strategis dan adopsi regional daripada pergeseran harga yang didorong pasar secara langsung.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan)

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold. Cerita ini berpusat pada strategi platform dan permintaan regional untuk stablecoin daripada katalis harga jangka pendek.

Konteks pasar

Konteks pasar: Perkembangan ini terjadi di tengah pergeseran yang lebih luas menuju stablecoin lokal dan tokenisasi aset on-chain di pasar berkembang, di mana volatilitas makro dan dinamika regulasi membentuk adopsi kripto.

Isi artikel yang ditulis ulang

Pergeseran Ripio menuju stablecoin mata uang lokal dan utang pemerintah yang ditokenisasi terjadi ketika CEO Sebastián Serrano memprediksi kripto pada tahun 2026 akan sebagian besar lateral, sementara stablecoin memasuki ekspansi multi-tahun. Sejak didirikan pada tahun 2013, perusahaan Argentina ini telah bergerak dari bursa konsumen menjadi pemain infrastruktur B2B, melayani bank, fintech, dan platform besar seperti Mercado Libre.

Perusahaan sekarang menerbitkan stablecoin dolar sendiri, Criptodólar (UXD), bersama dengan rangkaian stablecoin yang didukung fiat lokal termasuk wARS yang dipatok pada peso Argentina, wBRL yang dipatok pada real Brasil, dan wMXN yang dipatok pada peso Meksiko. Perusahaan juga telah mentokenisasi obligasi AL30 Argentina, sebuah langkah yang menurut Serrano menarik aktivitas on-chain pada hari Minggu setelah pemilihan Oktober 2025 melampaui satu juta unit.

"Aset paling likuid, seperti utang negara, akan ditokenisasi terlebih dahulu," katanya kepada ruang redaksi kami, menambahkan bahwa tokenisasi dolar hanyalah langkah pertama menuju membawa lebih banyak ekonomi riil secara on-chain — dari kuda hingga real estat.

Memperbaiki UX stablecoin

Stablecoin lokal Ripio sudah aktif di mainnet Ethereum, Base, dan World Chain, dengan World App yang terintegrasi paling dalam sejauh ini. Pada bulan peluncurannya Desember 2025, wARS mencatat sekitar $200.000 dalam volume transaksi, dan sekitar $160.000 pada Januari.

Serrano menggambarkan daya tarik awal sebagai menjanjikan, tetapi mencatat tujuan untuk mencapai setidaknya $100 juta dalam aset yang dikelola pada akhir tahun.

Model memasangkan stablecoin lokal dengan rekening bank lokal virtual ini dirancang untuk memperbaiki apa yang Serrano gambarkan sebagai pengalaman pengguna yang "buruk" di dompet non-custodial, yang sering memaksa pengguna ke dalam alur pembelian yang rumit dan mengalami kerugian FX langsung saat mengonversi ke stablecoin dolar.

Dengan memungkinkan konversi satu-satu dari mata uang lokal ke stablecoin lokal, Ripio bertujuan untuk menyederhanakan onboarding dan mengurangi hambatan FX di awal.

Stablecoin lokal untuk utang lokal

Dalam jangka panjang, Serrano melihat stablecoin lokal sebagai krusial untuk pinjaman keuangan terdesentralisasi di negara-negara seperti Argentina dan Brasil, di mana tidak masuk akal bagi pekerja bergaji lokal untuk meminjam dalam dolar AS. Sebagian besar protokol DeFi, katanya, memerlukan pinjaman dalam USDC atau USDT, menciptakan risiko FX bagi peminjam yang pendapatannya dalam peso atau real. "Sebagian besar ekonomi didenominasi dalam mata uang lokal," katanya, dengan alasan bahwa stablecoin lokal adalah blok bangunan yang hilang untuk pergeseran menuju tumpukan pinjaman DeFi yang berorientasi lokal.

Dekade ini milik stablecoin

Strategi Ripio terungkap dengan latar belakang domestik yang bergejolak. Meskipun Serrano mengakui Presiden Javier Milei dengan perbaikan makroekonomi, dia mengatakan pendekatannya terhadap kripto dibatasi oleh lokalisasi regulasi dan biaya kepatuhan. Dia merujuk pada keputusan Coinbase baru-baru ini untuk menghentikan jalur fiat peso sebagai contoh bagaimana operasi lokal dapat ditantang dalam lingkungan regulasi yang memperketat.

Daripada mencoba melampaui setiap aplikasi konsumen—dari Binance untuk perdagangan hingga kartu yang dijaminkan Bitcoin Lemon—Serrano telah condong ke peran B2B, memposisikan Ripio sebagai penyedia di balik berbagai platform daripada aplikasi ritel tunggal. Dia mengatakan dekade berikutnya adalah milik stablecoin, dengan alasan bahwa tokenisasi aset on-chain akan terus berkembang dan bahwa stablecoin akan menambatkan sebagian besar ekspansi tersebut, dengan volume on-chain mencapai triliunan pada tahun 2025 dan seterusnya.

"Ini akan menjadi dekade stablecoin," kata Serrano, menekankan penekanan pada on-ramping mata uang dan aset lokal ke blockchain terlepas dari hambatan regulasi.

