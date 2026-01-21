BursaDEX+
Stablecoin RLUSD Ripple Akan Meluncurkan Trading Spot di Binance

Penulis: CryptoNewsSumber: CryptoNews
2026/01/21 23:31

Stablecoin RLUSD yang didukung dolar AS dari Ripple akan segera meluncurkan perdagangan spot di Binance, memperluas jangkauan token di salah satu bursa aset digital terbesar di dunia.

Poin Utama:

  • RLUSD akan meluncurkan perdagangan spot di Binance dengan dukungan Ethereum, dengan integrasi XRPL menyusul.
  • Binance berencana memperluas penggunaan RLUSD melalui perdagangan margin dan produk Binance Earn di masa depan.
  • Ripple memposisikan RLUSD sebagai stablecoin yang diatur dan berfokus pada pembayaran untuk institusi.

Peluncuran akan dimulai dengan dukungan di Ethereum, dengan integrasi di XRP Ledger diharapkan menyusul. Pasangan perdagangan yang tersedia pada hari pertama akan mencakup XRP/RLUSD dan RLUSD/USDT.

Pencatatan ini menandai langkah penting dalam peluncuran RLUSD dan mencerminkan upaya Ripple untuk memposisikan stablecoin sebagai aset yang berfokus pada pembayaran dengan infrastruktur tingkat institusi.

RLUSD Memperluas Utilitas Dengan Dukungan Multi-Chain dan Alat Perdagangan Binance

Selain perdagangan spot, Binance berencana memperluas utilitas RLUSD melalui kelayakan margin portofolio dan penyertaan di masa depan dalam Binance Earn, membuka pintu untuk penggunaan yang lebih luas di seluruh produk perdagangan dan yield.

Dengan meluncurkan di berbagai chain, RLUSD bertujuan melayani pengguna yang beroperasi dalam ekosistem yang berbeda.

Dukungan Ethereum menawarkan akses ke fungsi smart contract dan integrasi keuangan terdesentralisasi, sementara ketersediaan yang akan datang di XRPL diharapkan menarik bagi pengguna yang mencari penyelesaian lebih cepat dan biaya transaksi lebih rendah.

Bagi Ripple, strategi dual-chain adalah inti dari tujuannya untuk memungkinkan pembayaran dunia nyata, likuiditas on-chain, dan interoperabilitas lintas jaringan.

Waktunya datang seiring dengan meningkatnya permintaan untuk stablecoin yang dirancang khusus untuk pembayaran daripada hanya perdagangan.

RLUSD didukung satu-satu oleh deposit dolar AS, US Treasuries jangka pendek, dan setara kas lainnya, dengan atestasi bulanan yang dimaksudkan untuk memberikan transparansi dan kejelasan regulasi.

Ripple telah memposisikan token tersebut sebagai alternatif yang patuh bagi institusi yang menghadapi pengawasan lebih ketat terhadap aset yang dipatok dolar.

Jejak global Binance diharapkan secara signifikan meningkatkan profil RLUSD, terutama di pasar berkembang di mana stablecoin semakin banyak digunakan untuk remitansi dan akses dolar.

Likuiditas bursa yang lebih dalam juga dapat mempercepat adopsi di kalangan pengembang yang membangun rel pembayaran dan institusi yang mengeksplorasi manajemen kas tokenisasi dan penyelesaian.

Kapitalisasi pasar RLUSD baru-baru ini telah melampaui $1,3 miliar, menggarisbawahi pertumbuhan cepatnya sejak peluncuran.

Stablecoin ini diterbitkan di bawah piagam trust tujuan terbatas Departemen Layanan Keuangan New York, dan Ripple juga telah menerima persetujuan bersyarat untuk piagam Kantor Pengawas Mata Uang AS.

RLUSD Ripple Mendapat Lampu Hijau Regulasi di Abu Dhabi

Seperti dilaporkan, stablecoin RLUSD yang didukung dolar dari Ripple dibersihkan untuk penggunaan institusional di Abu Dhabi setelah menerima pengakuan sebagai Accepted Fiat-Referenced Token dari regulator lokal.

Persetujuan ini memungkinkan perusahaan berlisensi dalam Abu Dhabi Global Market (ADGM) untuk menggunakan RLUSD untuk aktivitas keuangan yang diatur di dalam pusat keuangan zona bebas.

Keputusan ini memperkuat ekspansi Ripple di seluruh UEA. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mendapatkan persetujuan di Dubai dan Abu Dhabi serta menggandeng mitra termasuk Zand Bank dan Mamo.

Seperti dilaporkan, Ripple juga sedang mempertimbangkan apakah akan membawa staking ke XRP Ledger (XRPL), langkah yang akan mendorong blockchain berusia satu dekade ini lebih dalam ke dunia keuangan terdesentralisasi yang berkembang pesat.

