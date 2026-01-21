Winklevoss Brothers Donasikan $1,2 Juta dalam Zcash untuk Mendukung Shielded Labs

TLDR

Saudara Winklevoss mendonasikan 3.221 token Zcash senilai $1,2 juta kepada Shielded Labs.

Donasi ini akan mendukung inisiatif utama yang bertujuan memperkuat keamanan dan skalabilitas jaringan Zcash.

Cameron Winklevoss menekankan bahwa privasi adalah perbatasan berikutnya dalam cryptocurrency.

Tyler Winklevoss menyoroti bahwa kontribusi ini akan membantu menumbuhkan ekosistem Zcash yang sehat.

Shielded Labs akan menggunakan dana tersebut untuk mempercepat pekerjaan tingkat protokol dan kolaborasi dalam pengembangan Zcash.

Saudara miliarder Tyler dan Cameron Winklevoss telah memberikan kontribusi senilai $1,2 juta kepada Shielded Labs. Donasi tersebut terdiri dari 3.221 token Zcash (ZEC), memberikan dukungan signifikan kepada jaringan Zcash. Dana ini akan membantu memperkuat inisiatif utama Shielded Labs untuk keamanan jangka panjang, keberlanjutan, dan skalabilitas jaringan.

Kontribusi Winklevoss kepada Shielded Labs

Tyler dan Cameron Winklevoss telah mendonasikan 3.221 token Zcash (ZEC) kepada Shielded Labs senilai $1,2 juta. Kontribusi ini ditujukan untuk mendukung inisiatif inti Shielded Labs, yang mencakup peningkatan infrastruktur dan protokol Zcash. Zcash, cryptocurrency yang berfokus pada privasi, menerima perhatian yang meningkat atas langkah-langkah keamanannya dan upaya perlindungan masa depan.

Cameron Winklevoss menyatakan keyakinannya bahwa privasi adalah perbatasan berikutnya dalam cryptocurrency.

Saudara Winklevoss telah menjadi advokat vokal untuk privasi, dan dukungan mereka terhadap Shielded Labs menyoroti komitmen mereka untuk melindungi privasi keuangan individu di era digital.

Shielded Labs, yang dipimpin oleh pendiri Zcash Zooko, akan menggunakan donasi tersebut untuk membantu meningkatkan protokol jaringan Zcash. Kontribusi ini akan mempercepat upaya mereka dalam menjadikan Zcash sebagai koin privasi yang lebih aman dan terukur. Zooko menyebutkan bahwa pendanaan tersebut akan membantu melaksanakan pekerjaan tingkat protokol yang kritis, yang penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan Zcash.

Tyler Winklevoss menekankan pentingnya mendukung Shielded Labs untuk mempertahankan ekosistem Zcash yang sehat.

Kembar Winklevoss sebelumnya telah berkontribusi kepada Shielded Labs pada tahun 2023 untuk membantu membentuk tim Crosslink, sebuah kelompok yang didedikasikan untuk memajukan proyek Zcash.

Kinerja Zcash dan Perkembangan Terkini

Zcash telah mengalami pertumbuhan substansial dalam beberapa bulan terakhir, dengan token tersebut mengalami peningkatan hampir 800% selama 12 bulan terakhir. Namun, 2026 telah mengalami perlambatan momentum untuk ZEC, dengan token tersebut baru-baru ini menunjukkan perilaku pasar bearish. ZEC telah diperdagangkan dalam pola segitiga yang menyempit, menandakan potensi penurunan lebih lanjut jika harga terus berjuang.

Pada saat pelaporan, ZEC diperdagangkan pada sekitar $357,79, mencerminkan penurunan 1,5% selama 24 jam dan penurunan 14% untuk minggu ini. Analis telah memperingatkan bahwa penurunan harga di bawah $360 dapat mengirim ZEC menuju harga target $300, mewakili penurunan lebih lanjut 16%.

Meskipun menghadapi tantangan, sikap regulasi Zcash yang jelas diperkuat ketika Zcash Foundation menyelesaikan penyelidikan selama bertahun-tahun oleh SEC tanpa menghadapi tindakan penegakan apa pun.

