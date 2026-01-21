XRP dan Cardano Hadapi Keputusan Besar, Tetapi Para Ahli Mengatakan Kampanye Hadiah $5 Juta Kripto ZKP Adalah Peluang Yang Lebih Baik Saat Ini

Pasar kripto mengalami banyak aktivitas minggu ini. XRP menghadapi tekanan harga jangka pendek sementara diskusi regulasi besar terus berlanjut di Amerika Serikat. Cardano sedang mempersiapkan peningkatan jaringan besar yang direncanakan untuk tahun 2026. Pada saat yang sama, Zero Knowledge Proof (ZKP) mendapat perhatian untuk lelang presale langsungnya, didukung oleh kampanye hadiah senilai $5 juta yang berfokus pada penghargaan bagi peserta awal.

Pembaruan ini menunjukkan bagaimana ruang kripto bergerak ke berbagai arah. Beberapa proyek dibentuk oleh regulasi dan perencanaan jangka panjang, sementara yang lain ditentukan oleh bagaimana orang dapat berpartisipasi lebih awal. Kontras ini menjadi lebih jelas saat pembaca membandingkan jaringan yang sudah mapan dengan model entri berbasis presale.

XRP Menyeimbangkan Kemajuan Regulasi Dengan Tekanan Pasar

XRP saat ini berada di titik penting, terjebak antara kelemahan harga baru-baru ini dan kemajuan regulasi jangka panjang. Versi draft dari usulan CLARITY Act di Amerika Serikat sedang dalam pembahasan. Berdasarkan draft saat ini, token apa pun yang digunakan untuk ETF spot terdaftar di AS pada 1 Januari 2026, akan diperlakukan sebagai non-sekuritas. Karena XRP sudah memiliki produk ETF spot yang diperdagangkan di AS, XRP dapat memenuhi syarat berdasarkan aturan ini.

Jika disetujui, perubahan ini akan menempatkan XRP pada pijakan hukum yang sama dengan Bitcoin dan Ethereum. Untuk bank dan perusahaan pembayaran, kejelasan seperti ini penting sebelum memperluas layanan. Akibatnya, XRP tetap menjadi pusat diskusi regulasi yang sedang berlangsung, menjaga pasar XRP tetap terikat erat dengan hasil kebijakan.

Bahkan dengan pelunakan harga baru-baru ini, minat institusional tetap stabil. Sejak ETF spot XRP diluncurkan pada November 2025, arus masuk bersih kumulatif telah melewati $1,13 miliar. Sebagian besar hari perdagangan mengalami arus masuk, menunjukkan pemain yang lebih besar terus membangun posisi. Di sisi jaringan, alamat aktif telah menurun, sementara volume pembayaran mencapai level tertinggi 180 hari sebesar 1,45 juta transaksi harian.

Cardano Bersiap untuk Peningkatan Jaringan 2026

Cardano juga menarik perhatian saat mempersiapkan peningkatan besar yang direncanakan untuk tahun 2026. Pembaruan tersebut, yang dikenal sebagai van Rossem Hard Fork, dirancang untuk memperkenalkan perbaikan tanpa memindahkan jaringan ke era buku besar baru. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempermudah adopsi bagi operator jaringan.

Perubahan yang direncanakan berfokus pada peningkatan kinerja kontrak pintar dan keamanan jaringan. Pembaruan akan memengaruhi cara kontrak berjalan dan bagaimana data ditangani, dengan tujuan membuat aplikasi lebih andal. Rencana ini telah memicu perdebatan dalam komunitas tentang seberapa besar dampak yang dapat dimiliki peningkatan tersebut.

Cardano juga menyesuaikan bagaimana dana dikelola selama fase ini. Net Change Limit sebesar 350 juta ADA telah diusulkan untuk mengendalikan pengeluaran perbendaharaan. Sementara pekerjaan pengembangan terus berlanjut, pergerakan jangka pendek harga Cardano tetap terikat pada sentimen pasar secara keseluruhan daripada hanya rencana peningkatan.

Mengapa Lelang Presale dan Kampanye Hadiah $5 Juta ZKP Crypto Menonjol!

Sementara XRP dan Cardano fokus pada regulasi dan peningkatan, Zero Knowledge Proof (ZKP) dibahas karena alasan yang berbeda. Lelang presale-nya sedang berlangsung, dan kompetisi Gleam yang menawarkan hadiah senilai $5 juta berjalan pada saat yang sama. Fase ini berfokus pada partisipasi awal, bukan aktivitas perdagangan.

Kampanye Gleam akan memberikan hadiah kepada 10 pemenang dengan Zero Knowledge Proof senilai $500.000 masing-masing. Untuk berpartisipasi, peserta harus memegang setidaknya $100 Zero Knowledge Proof, menyelesaikan beberapa langkah sederhana, dan secara opsional merujuk orang lain. Rujukan meningkatkan entri, dengan 20% untuk perujuk dan 10% untuk peserta yang dirujuk.

Struktur ini dirancang untuk memberi penghargaan kepada orang-orang yang membantu membangun jaringan sejak awal. Hadiah terkait dengan tindakan dan keterlibatan daripada mencoba memprediksi pergerakan harga. Lelang presale adalah satu-satunya tahap yang berlangsung saat ini, dan semua insentif terikat langsung pada partisipasi selama periode ini.

Karena pengaturan ini, ZKP crypto dibahas sebagai salah satu presale kripto terbaik oleh mereka yang lebih memilih akses awal yang jelas. Fokus saat ini tetap pada bagaimana pendukung awal diberi kesempatan yang adil selama lelang presale, menjaganya tetap terlihat di antara prospek teratas.

Analisis Penutup

XRP dan Cardano menunjukkan bagaimana jaringan yang mapan dibentuk oleh regulasi, institusi, dan perencanaan jangka panjang. XRP tetap terikat erat dengan kejelasan hukum dan aktivitas ETF, sementara prospek Cardano bergantung pada apakah peningkatan yang direncanakan mengarah pada penggunaan yang lebih kuat dari waktu ke waktu.

ZKP crypto mengikuti jalur yang berbeda. Dengan lelang presale-nya yang berlangsung dan kampanye hadiah $5 juta yang berpusat pada partisipasi, perhatian tertuju pada keterlibatan awal daripada pergerakan harga saat ini. Saat pembaca membandingkan jaringan yang matang dengan model entri berbasis presale, kontras ini membuat banyak orang bergabung dengan ZKP untuk model yang mengutamakan komunitas hari ini.

