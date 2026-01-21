Aave Serahkan Pengelolaan Protokol Lens ke Mask, Fokus Kembali pada DeFi

Aave mengalihkan pengelolaan Lens ke Mask Network sambil kembali fokus pada pengembangan DeFi.

Mask akan memimpin eksekusi produk konsumen, termasuk aplikasi sosial berbasis Lens seperti Orb.

Lens tetap open-source dan permissionless, dengan Aave tetap terlibat sebagai penasihat teknis.

Aave, raksasa keuangan terdesentralisasi, telah mengalihkan tanggung jawab mengelola protokol infrastruktur sosial Lens ke Mask Network, mendelegasikan eksekusi yang menghadap konsumen sambil kembali ke peran penasihat yang berfokus pada infrastruktur protokol. Ini menandai strategi baru untuk Aave, yang kini ingin fokus pada pengembangan DeFi daripada berada di garis depan pengembangan produk sosial.

Pernyataan dari pendiri Lens dan Aave, Stani Kulechov, mengonfirmasi transisi ini. Dalam postingan Selasa di X, Kulechov mengatakan Aave akan mempersempit keterlibatannya menjadi dukungan penasihat teknis karena mengkonsentrasikan sumber daya pada misi DeFi intinya. Sementara itu, Mask Network akan mengambil tanggung jawab untuk mendorong fase berikutnya pengembangan Lens, terutama di lapisan produk, di mana adopsi konsumen dimenangkan atau hilang.

Siaran pers menyajikan transisi ini sebagai penyerahan "pengelolaan", bukan akuisisi. Tidak ada pihak yang mengkarakterisasi transisi ini sebagai penjualan, penutupan, atau keluar dari infrastruktur sosial. Sebaliknya, kedua belah pihak menyoroti kontinuitas: Lens tetap open-source, permissionless, dan dimaksudkan sebagai infrastruktur bersama untuk berbagai aplikasi sosial.

Mask mengambil alih eksekusi konsumen

Dalam struktur baru, Mask Network akan berada di garis depan pekerjaan produk yang menghadap konsumen dalam aplikasi dan pengalaman berbasis Lens. Ini termasuk menetapkan arah untuk roadmap produk, mengoptimalkan desain pengalaman pengguna, mengawasi kepemimpinan operasional sehari-hari, dan mempengaruhi strategi distribusi untuk alat sosial yang diaktifkan Lens.

Peran Mask juga mencakup akselerasi aplikasi konsumen seperti Orb, serta definisi bagaimana aplikasi Lens akan menjangkau pengguna mainstream, selain audiens crypto-native. Karena Mask sudah fokus pada integrasi alat Web3 ke dalam platform sosial dan perpesanan, penyerahan ini selaras dengan DNA produk yang ada.

Pada saat yang sama, Lens akan menjaga arsitektur infrastruktur-pertamanya tetap utuh. Komponen dasar protokol, grafik sosial on-chain, profil, follows, dan smart contract akan tetap open-source dan permissionless. Pengembang masih dapat membangun klien dan aplikasi tanpa memerlukan persetujuan, menjaga tujuan awal Lens untuk memungkinkan ekosistem daripada platform tunggal.

Aave tetap terlibat, tetapi membatasi cakupan

Aave tidak akan menghilang dari Lens, tetapi akan mengubah postur. Alih-alih memimpin pengembangan produk, Aave akan bertindak sebagai penasihat teknis, memberikan masukan tentang keputusan tingkat protokol. Pergeseran ini mempersempit peran Aave dari membangun dan mengoperasikan produk konsumen menjadi mendukung stabilitas infrastruktur dan arah arsitektur.

Lens dan Aave tidak menunjukkan adanya transfer kontrol tata kelola, kepemilikan protokol, hak kekayaan intelektual, atau perbendaharaan sebagai bagian dari transisi. Detail itu penting karena menunjukkan protokol tetap netral secara struktural sementara pengelolaan fokus pada eksekusi daripada kontrol.

Lens selalu bertujuan berfungsi sebagai infrastruktur

Positioning Lens sebagai infrastruktur mendahului penyerahan. Aave awalnya meluncurkan Lens Protocol pada tahun 2022 sebagai lapisan sosial Web3-native yang memungkinkan pengguna memiliki identitas dan konten melalui profil on-chain dan primitif berbasis NFT.

Pada tahun 2023, Kulechov lebih lanjut mengklarifikasi gagasan ini, menyatakan bahwa Lens tidak pernah dimaksudkan untuk berfungsi sebagai solusi front-end mandiri. Sebaliknya, tujuan Lens adalah untuk berfungsi sebagai lapisan sosial umum yang akan memungkinkan berbagai aplikasi, baik Web3 maupun Web2, terhubung ke grafik sosial yang sama. Pendekatan ini membantu memecahkan masalah "cold start" di sosial, di mana platform baru berjuang karena mereka memulai tanpa pengguna atau hubungan.

Vitalik mendukung sosial terdesentralisasi dan momentum Lens

Setelah transisi, co-founder Ethereum Vitalik Buterin secara publik mendukung evolusi Lens. Dia memuji pengelolaan Aave, mengatakan tim "telah melakukan pekerjaan yang luar biasa," dan menyatakan kegembiraan tentang apa yang bisa menjadi Lens selama tahun depan.

Buterin juga menggunakan momen tersebut untuk menyoroti mengapa sosial terdesentralisasi penting. Dalam postingan Rabu, dia berargumen bahwa masyarakat membutuhkan alat komunikasi massal yang lebih baik, dan desentralisasi dapat membantu dengan memungkinkan kompetisi di atas lapisan data bersama. Dengan grafik sosial terbuka, pengembang dapat membangun klien alternatif tanpa memaksa pengguna meninggalkan identitas dan jaringan.

Dia lebih lanjut menambahkan bahwa dia sudah kembali ke platform media sosial terdesentralisasi pada tahun 2026 dan bahwa dia telah menggunakan Firefly, yang merupakan multi-client yang mendukung Lens, Farcaster, X, dan Bluesky, untuk postingan dan bacaannya tahun ini.

Untuk Lens, pergeseran ini menempatkan operator yang berfokus pada konsumen di pucuk pimpinan sambil menjaga infrastruktur tetap terbuka. Untuk Aave, ini memperkuat kembali ke eksekusi DeFi-pertama. Dan untuk sosial terdesentralisasi, ini menandakan fase baru di mana pertempuran bergeser dari desain protokol ke pengalaman pengguna dan distribusi.

