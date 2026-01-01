Trump Media Akan Meluncurkan Token untuk Pemegang Saham DJT Bermitra dengan Crypto.com

TMTG melaporkan peluncuran token digital dalam kemitraan dengan Crypto.com.

Pemegang saham DJT akan menerimanya.

Perusahaan menetapkan 2 Februari 2026 sebagai tanggal pencatatan untuk distribusi token digital.

Trump Media and Technology Group Corp (TMTG), operator platform Truth Social dan Truth+, serta merek fintech Truth.Fi, mengumumkan tanggal pencatatan pemegang saham untuk partisipasi dalam inisiatif token digitalnya — 2 Februari 2026.

Hak untuk menerima token digital dan insentif terkait akan diberikan kepada pemilik manfaat dan pemegang saham terdaftar yang memegang setidaknya satu saham penuh DJT pada tanggal tersebut.

Trump Media mencatat bahwa status objecting beneficial owner (OBO) dapat memperumit atau menunda transfer data kepemilikan, sehingga pemegang saham disarankan untuk menghubungi broker mereka untuk mengonfirmasi status non-objecting beneficial owner (NOBO) atau memindahkan saham mereka ke pendaftaran langsung (DRS) dengan agen transfer perusahaan — Odyssey Transfer & Trust Company.

Setelah tanggal pencatatan, Trump Media berencana bekerja sama dengan Crypto.com, yang akan menangani penerbitan token, representasi on-chain, dan kustodi aset digital hingga distribusi.

Perusahaan mengatakan akan mengungkapkan ketentuan rinci untuk akumulasi dan distribusi token bagi pemegang saham tercatat per 2 Februari 2026, di kemudian hari.

Ingat bahwa pada Maret 2025, Trump Media mulai bekerja sama dengan bursa kripto Crypto.com untuk meluncurkan ETF.

Selain itu, Trump Media mengingatkan investor bahwa berbagai hadiah dapat diberikan secara berkala sepanjang tahun kepada pemegang saham tercatat pada tanggal yang ditentukan. Ini mungkin termasuk keistimewaan atau diskon yang terkait dengan produk Truth Social, Truth+, dan Truth Predict.

Perlu dicatat bahwa produk Truth Predict pertama kali dilaporkan pada Oktober tahun lalu.

Ketua dan CEO Trump Media Devin Nunes mengatakan:

Pengumuman token digital ini datang di tengah strategi cryptocurrency aktif perusahaan. Baru-baru ini, Trump Media membeli 684,4 juta token Cronos (CRO) senilai sekitar $105 juta dari Crypto.com. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari kemitraan strategis antara kedua perusahaan.