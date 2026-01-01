Ripple $RLUSD Diluncurkan di Binance dengan Dukungan XRPL dan Ethereum Segera Hadir

Ripple, platform pembayaran digital terkemuka, telah mengumumkan pencatatan stablecoin unggulan $RLUSD di bursa kripto terkemuka Binance. Dengan pencatatan ini, Ripple bermaksud memperluas kegunaan stablecoin-nya dengan dukungan untuk Ethereum. Berdasarkan siaran pers resmi Ripple, $RLUSD akan segera menawarkan integrasi XRP Ledger (XRPL). Saat ini, pencatatan tersebut menyediakan pasangan perdagangan $RLUSD/$USDT dan $XRP/$RLUSD.

$RLUSD Meluncur di Binance Mendorong Akses Multichain dan Kegunaan

Pencatatan stablecoin Ripple $RLUSD di Binance merupakan perkembangan penting untuk meningkatkan kegunaannya. Dengan demikian, perkembangan ini menyoroti komitmen platform untuk membangun stablecoin yang kompatibel dengan perusahaan dan interoperabel untuk memenuhi kebutuhan pengguna institusional dan pengembang. Selain itu, langkah ini membawa banyak manfaat bagi mereka yang memegang $RLUSD. Pada saat yang sama, dukungan untuk perdagangan spot memungkinkan akses yang lebih efisien, dan kompatibilitas margin portofolio membuka peluang unik terkait perdagangan leverage.

Selain itu, platform juga berencana untuk mengintegrasikan Binance Earn untuk memberikan lebih banyak cara bagi konsumen untuk memanfaatkan kepemilikan $RLUSD. Jadi, dengan mendukung XRPL dan Ethereum, stablecoin menjamin aksesibilitas multichain, melayani institusi dan pengembang yang bekerja di berbagai ekosistem blockchain. Seiring dengan itu, langkah ini sangat penting untuk visi platform tentang likuiditas on-chain, interoperabilitas lintas jaringan, dan pembayaran dunia nyata.

Menetapkan Standar Unik untuk Kepatuhan dan Transparansi Stablecoin

Menurut Ripple, di tengah pertumbuhan berkelanjutan pasar stablecoin, kepatuhan regulasi dan transparansi mendapat perhatian signifikan. Oleh karena itu, pencatatan $RLUSD di Binance menambah kesuksesan yang ada setelah peluncuran. Secara khusus, stablecoin telah melampaui angka $1,3 miliar dalam hal kapitalisasi pasar. Hasilnya, ini meningkatkan aksesibilitas dan likuiditas stablecoin bagi konsumen di seluruh dunia. Secara keseluruhan, pencatatan baru ini menetapkan standar penting untuk kepatuhan serta transparansi dalam lanskap stablecoin.