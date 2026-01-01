BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Ripple $RLUSD akan segera menawarkan integrasi XRP Ledger (XRPL). Saat ini, listing menyediakan pasangan perdagangan $RLUSD/$USDT dan $XRP/$RLUSD.Ripple $RLUSD akan segera menawarkan integrasi XRP Ledger (XRPL). Saat ini, listing menyediakan pasangan perdagangan $RLUSD/$USDT dan $XRP/$RLUSD.

Ripple $RLUSD Diluncurkan di Binance dengan Dukungan XRPL dan Ethereum Segera Hadir

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2026/01/22 01:10
SOON
SOON$0.3237+2.72%
XRP
XRP$1.9588+2.89%
SecondLive
LIVE$0.00002651-0.97%
ripple

Ripple, platform pembayaran digital terkemuka, telah mengumumkan pencatatan stablecoin unggulan $RLUSD di bursa kripto terkemuka Binance. Dengan pencatatan ini, Ripple bermaksud memperluas kegunaan stablecoin-nya dengan dukungan untuk Ethereum. Berdasarkan siaran pers resmi Ripple, $RLUSD akan segera menawarkan integrasi XRP Ledger (XRPL). Saat ini, pencatatan tersebut menyediakan pasangan perdagangan $RLUSD/$USDT dan $XRP/$RLUSD.

$RLUSD Meluncur di Binance Mendorong Akses Multichain dan Kegunaan

Pencatatan stablecoin Ripple $RLUSD di Binance merupakan perkembangan penting untuk meningkatkan kegunaannya. Dengan demikian, perkembangan ini menyoroti komitmen platform untuk membangun stablecoin yang kompatibel dengan perusahaan dan interoperabel untuk memenuhi kebutuhan pengguna institusional dan pengembang. Selain itu, langkah ini membawa banyak manfaat bagi mereka yang memegang $RLUSD. Pada saat yang sama, dukungan untuk perdagangan spot memungkinkan akses yang lebih efisien, dan kompatibilitas margin portofolio membuka peluang unik terkait perdagangan leverage.

Selain itu, platform juga berencana untuk mengintegrasikan Binance Earn untuk memberikan lebih banyak cara bagi konsumen untuk memanfaatkan kepemilikan $RLUSD. Jadi, dengan mendukung XRPL dan Ethereum, stablecoin menjamin aksesibilitas multichain, melayani institusi dan pengembang yang bekerja di berbagai ekosistem blockchain. Seiring dengan itu, langkah ini sangat penting untuk visi platform tentang likuiditas on-chain, interoperabilitas lintas jaringan, dan pembayaran dunia nyata.

Menetapkan Standar Unik untuk Kepatuhan dan Transparansi Stablecoin

Menurut Ripple, di tengah pertumbuhan berkelanjutan pasar stablecoin, kepatuhan regulasi dan transparansi mendapat perhatian signifikan. Oleh karena itu, pencatatan $RLUSD di Binance menambah kesuksesan yang ada setelah peluncuran. Secara khusus, stablecoin telah melampaui angka $1,3 miliar dalam hal kapitalisasi pasar. Hasilnya, ini meningkatkan aksesibilitas dan likuiditas stablecoin bagi konsumen di seluruh dunia. Secara keseluruhan, pencatatan baru ini menetapkan standar penting untuk kepatuhan serta transparansi dalam lanskap stablecoin.

Peluang Pasar
Logo SOON
Harga SOON(SOON)
$0.3237
$0.3237$0.3237
-0.52%
USD
Grafik Harga Live SOON (SOON)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mengapa Presale BlockDAG Senilai $443M+ Dapat Menghasilkan Keuntungan 5,000x Sementara LINK & XLM Stagnan di 2026

Mengapa Presale BlockDAG Senilai $443M+ Dapat Menghasilkan Keuntungan 5,000x Sementara LINK & XLM Stagnan di 2026

Bertindak sekarang untuk melihat mengapa BlockDAG, dengan $443 juta terkumpul, bisa mencapai $5 sementara LINK dan XLM stagnan, dan temukan crypto berikutnya yang siap meledak sebelum presale berakhir.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/22 02:00
Kembar Winklevoss Gandakan Komitmen pada Privasi Kripto dengan Donasi Zcash $1,4 juta

Kembar Winklevoss Gandakan Komitmen pada Privasi Kripto dengan Donasi Zcash $1,4 juta

Donasi Winklevoss menggarisbawahi taruhan lebih luas si kembar pada Zcash sebagai protokol privasi terkemuka.
Bagikan
Crypto.news2026/01/22 01:56
8 Meme Coin yang Bisa Menjadi Shiba Inu Berikutnya

8 Meme Coin yang Bisa Menjadi Shiba Inu Berikutnya

Dalam artikel ini, kami mengkaji 8 meme coin yang berpotensi menjadi Shiba Inu coin berikutnya dan meledak nilainya dalam beberapa bulan mendatang.
Bagikan
coincheckup2026/01/22 01:35