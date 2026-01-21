Proyeksi Presale $1,7 Miliar ZKP Mengalahkan Model Burn $4,98 UNI & Upgrade V4 AAVE Sebagai Pilihan Crypto Teratas 2026

Saat mata uang kripto utama kehilangan momentum, fokus investor beralih ke proyek-proyek baru dengan potensi pertumbuhan eksplosif. Harga Uniswap tetap stagnan di $4,98, sementara Aave bertahan di sekitar $163, menandakan bahwa bahkan platform terkemuka dapat menghadapi batas ekspansi yang cepat. Pertanyaannya sekarang adalah apakah token tradisional masih dapat memberikan keuntungan yang mengubah hidup seperti yang pernah mendefinisikan pasar.

Analis mengalihkan perhatian mereka ke ZKP, jaringan AI yang berfokus pada privasi yang dengan cepat mendapatkan daya tarik. Model pertumbuhannya dirancang berdasarkan kelangkaan, mendorong minat kuat di seluruh komunitas kripto.

Peneliti menyoroti proyeksi valuasi $1,7 miliar yang dibangun berdasarkan "jadwal kelangkaan" yang memangkas pasokan koin harian dari 200 juta menjadi 40 juta. Ketersediaan yang mengencang ini diharapkan memicu perlombaan parabolik untuk token, menempatkan ZKP di antara peluang paling menjanjikan tahun 2026.

Kripto Baru ZKP Mendorong Gelombang Berikutnya dari Kecerdasan Terdesentralisasi

ZKP membentuk ulang kecerdasan digital dengan pendekatan yang mengutamakan privasi yang mengubah data pengguna menjadi aset yang aman dan dapat dimonetisasi. Didukung oleh pengembangan senilai $100 juta, jaringan ini memadukan enkripsi dengan AI terdesentralisasi, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan dari data mereka tanpa mengorbankan kerahasiaan. Perpaduan inovatif antara privasi dan potensi keuntungan ini telah mendorong ZKP ke puncak grafik mata uang kripto yang sedang tren untuk tahun 2026.

Sebagian besar kegembiraan berasal dari model pertumbuhan berbasis kelangkaan ZKP. Presale-nya dimulai dengan 200 juta koin yang dirilis setiap hari, dengan pasokan dikurangi melalui 17 tahap yang berbeda. Pengurangan terkontrol ini memberikan peserta awal akses ke volume tertinggi sebelum fase distribusi terbatas dimulai. Analis mengatakan struktur ini memicu keseimbangan kuat antara penciptaan nilai awal dan kelangkaan jangka panjang.

Saat alokasi harian mengencang menjadi hanya 40 juta koin, persaingan di antara investor diprediksi akan meningkat tajam. Para ahli memperkirakan guncangan pasokan saat pendatang terlambat menawar lebih agresif untuk porsi yang lebih kecil, mengangkat valuasi keseluruhan menuju perkiraan $1,7 miliar.

Mekanisme konsensus hybrid ZKP memperkuat efisiensi jaringan dengan memberi penghargaan pada komputasi dan penyimpanan. Bersama dengan tokenomik deflasi dan potensi perangkat keras Proof Pod, ini menonjol sebagai proyek kripto terintegrasi AI teratas. Dengan pasokan yang menyusut setiap hari, kesempatan untuk mendapatkan eksposur awal dengan cepat menutup.

Uniswap Mengaktifkan Mekanisme Burn

Uniswap mengaktifkan saklar biaya barunya pada 18 Januari 2026, menciptakan sistem deflasi yang membakar bagian dari biaya perdagangan untuk mengurangi pasokan. Token diperdagangkan di $4,98 setelah turun dari $5,39, tetapi masih mempertahankan kapitalisasi pasar yang kuat sebesar $3,16 miliar. Dengan 14,4 juta aset yang terdaftar, Uniswap terus memimpin perdagangan terdesentralisasi di berbagai jaringan.

Investor besar telah membeli 12,4 juta token dalam dua bulan terakhir, menunjukkan kepercayaan yang jelas. Analis mengamati untuk pemulihan menuju $6,40 saat kegembiraan membangun di sekitar model burn dan dampak jangka panjangnya pada nilai token.

Aave Mempersiapkan Upgrade Jaringan V4

Aave bersiap untuk upgrade V4-nya, yang akan menampilkan model Hub and Spoke untuk menyatukan likuiditas dan mempercepat pinjaman. Token stabil di $163,08 setelah sedikit penurunan, sementara kapitalisasi pasarnya sebesar $2,51 miliar menunjukkan kekuatan yang berkelanjutan. Upgrade ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan membawa pengguna akses yang lebih cepat ke dana.

Investor tetap mendukung, dengan satu dompet membeli token senilai $1,9 juta. Modul Umbrella baru akan meningkatkan keamanan dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Saat Aave mendorong menuju satu juta pengguna mobile, para ahli mengamati dengan cermat untuk gerakan melewati level resistensi $183.

Kesimpulan Utama

Harga Uniswap dan Aave tetap stabil saat kedua jaringan meluncurkan upgrade besar. Pembakaran biaya Uniswap dan model V4 Aave memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin pasar yang dapat diandalkan. Skala besar mereka menjaga pergerakan terukur, menawarkan stabilitas tetapi pertumbuhan yang lebih lambat bagi investor besar yang mengamati tren jangka panjang.

Analis menyoroti ZKP sebagai pesaing menonjol dengan potensi kenaikan yang jauh lebih besar. Pasokannya yang menyusut, turun dari 200 juta menjadi 40 juta koin, diperkirakan akan memicu persaingan yang intens. Saat kelangkaan meningkat, ZKP naik di antara pemenang kripto teratas, menarik mereka yang siap bertindak sebelum jendela ditutup.

Cari Tahu Lebih Lanjut tentang Zero Knowledge Proof:

Website: https://zkp.com/

Auction: http://buy.zkp.com/

X: https://x.com/ZKPofficial

Telegram: https://t.me/ZKPofficial



Disclaimer: Ini adalah postingan berbayar dan tidak boleh diperlakukan sebagai berita/saran. LiveBitcoinNews tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan dari konten, produk, atau layanan yang dirujuk dalam siaran pers ini

Postingan Proyeksi Presale $1,7 Miliar ZKP Mengalahkan Model Burn $4,98 UNI & Upgrade V4 AAVE Sebagai Permainan Kripto Teratas 2026 pertama kali muncul di Live Bitcoin News.