Trump Mengatakan Undang-Undang Kripto Komprehensif AS Bisa Segera Ditandatangani

Dari panggung World Economic Forum di Davos, Donald Trump mengisyaratkan bahwa legislasi kripto bersejarah dapat mencapai mejanya lebih cepat dari yang diperkirakan, menyebutnya sebagai prioritas bagi pemerintahannya.

Poin-Poin Penting Trump mengatakan legislasi kripto komprehensif dapat segera ditandatangani menjadi undang-undang

Ketidaksepakatan mengenai imbalan stablecoin memperlambat kemajuan di Kongres

Pembuat undang-undang menghadapi tekanan untuk bertindak cepat sebelum momentum memudar

Trump membingkai upaya tersebut sebagai bagian dari ambisi yang lebih luas untuk menetapkan Amerika Serikat sebagai pusat global aset digital. Alih-alih fokus pada detail teknis, ia menekankan kecepatan, memberi tahu audiens bahwa Kongres sedang aktif mengerjakan aturan struktur pasar yang mencakup bitcoin dan aset kripto lainnya dan bahwa ia berharap untuk menandatangani RUU tersebut "sangat segera."

RUU yang bergerak maju tanpa konsensus

Meskipun ada kepercayaan publik, proses legislatif sama sekali tidak mulus. Dukungan untuk RUU tersebut telah retak dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah Coinbase menarik dukungannya dan komite Senat kunci tiba-tiba menunda pemungutan suara yang dijadwalkan.

Kemunduran ini mengungkap ketidaksepakatan yang lebih dalam yang telah membara di bawah permukaan. Pembuat undang-undang sekarang berusaha menjaga RUU tetap hidup sambil menavigasi tuntutan yang bersaing dari bank, perusahaan kripto, dan regulator – semuanya dengan prioritas dan garis merah yang berbeda.

Stablecoin menjadi titik tekanan

Perpecahan paling tajam berpusat pada stablecoin dan apakah imbalan yang terkait dengannya menyerupai deposito berbunga tradisional. Kelompok perbankan berpendapat bahwa mengizinkan platform menawarkan imbalan, bahkan secara tidak langsung, dapat menguras deposito dari pemberi pinjaman yang lebih kecil dan melemahkan sistem perbankan tradisional.

Perusahaan kripto melihatnya secara berbeda. Mereka berpendapat bahwa aturan tersebut sudah dinegosiasikan, bahwa penerbit sendiri dilarang membayar bunga, dan bahwa membatasi imbalan pihak ketiga sama dengan melindungi bank dari persaingan daripada mengelola risiko. Bentrokan ini telah menjadi hambatan utama untuk kesepakatan akhir.

Sekutu Gedung Putih mendesak kompromi

Di dalam pemerintahan, ada kekhawatiran bahwa perselisihan internal yang berkepanjangan dapat menggagalkan seluruh upaya. Patrick Witt, yang menjabat sebagai direktur eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, memperingatkan bahwa momentum dapat menguap dengan cepat, bahkan di bawah Gedung Putih yang pro-kripto.

Rasa urgensi itu juga dirasakan oleh pejabat lain. David Sacks mengatakan negosiasi mengenai hasil dan imbalan masih berlangsung tetapi menekankan bahwa kompromi diperlukan jika pembuat undang-undang menginginkan RUU ditandatangani daripada terhenti.

Pemimpin industri mendesak pembuat undang-undang untuk bertindak

Eksekutif di seluruh sektor kripto juga meningkatkan tekanan. Brad Garlinghouse berpendapat bahwa kesempurnaan regulasi tidak realistis dan menunggu persetujuan bulat berisiko memperpanjang ketidakpastian. Menurutnya, kerangka kerja yang jelas – bahkan yang tidak sempurna – akan cukup untuk membuka inovasi dan investasi.

Yang lain telah menggaungkan sentimen secara pribadi, memperingatkan bahwa kegagalan untuk bertindak sekarang dapat menyia-nyiakan apa yang mungkin merupakan lingkungan politik paling menguntungkan yang pernah dimiliki kripto di Washington.

Kongres menghadapi jendela sempit

Perhatian sekarang beralih ke Senat, di mana beberapa komite memegang bagian-bagian dari teka-teki regulasi. Komite Pertanian Senat diharapkan untuk merilis teks legislatif yang diperbarui dan mengadakan pemungutan suara akhir bulan ini, mencerminkan peran yang berkembang dalam mengawasi pasar kripto melalui Commodity Futures Trading Commission.

Sementara itu, Komite Perbankan Senat belum menjadwalkan ulang sidang yang ditunda, meninggalkan ketidakpastian besar menggantung di atas proses tersebut.

Mengapa momen ini dapat mendefinisikan kebijakan kripto AS

Taruhannya melampaui satu RUU. Untuk pertama kalinya, presiden AS yang menjabat secara terbuka mendesak Kongres untuk memberikan legislasi kripto komprehensif, sementara regulator dan pemimpin industri sebagian besar selaras dengan kebutuhan akan kejelasan.

Apakah pembuat undang-undang dapat menjembatani kesenjangan yang tersisa akan menentukan apakah dorongan ini menjadi titik balik bersejarah atau peluang yang terlewatkan lagi. Pesan Trump dari Davos sederhana: waktu terus berjalan, dan regulasi kripto mungkin tidak mendapatkan kesempatan lebih baik dari ini.

