Harga Sonic berjuang di $0,07 karena volume rendah menandakan risiko breakdown

<div class="post-detail__content blocks"> <p>Harga Sonic bergulat di support high-time-frame $0,07 dengan volume lemah, meningkatkan risiko breakdown, dan meningkatkan probabilitas level terendah tahunan baru jika permintaan tidak masuk.</p> <div id="cn-block-summary-block_d62d39307634629813a24708387ff94f" class="cn-block-summary"> <div class="cn-block-summary__nav tabs"> <span class="tabs__item is-selected">Ringkasan</span> </div> <div class="cn-block-summary__content"> <ul class="wp-block-list"> <li>Sonic tetap dalam tren turun makro setelah kehilangan Point of Control</li> <li>Support $0,07 adalah level kunci, tetapi permintaan bullish lemah</li> <li>Volume rendah meningkatkan probabilitas breakdown ke level terendah tahunan baru</li> </ul> </div> </div> <p>Harga Sonic (S) terus menunjukkan kelemahan yang jelas, karena tetap terjebak dalam tren turun yang persisten dan kesulitan membangun momentum pemulihan yang berarti. Sejak kehilangan Point of Control (POC), Sonic telah mempertahankan struktur bearish dengan penjual mengendalikan reli dan harga secara konsisten gagal merebut kembali level nilai kunci.</p> <p>Hasilnya adalah penurunan yang lambat namun tak henti-hentinya ke wilayah support high-time-frame utama di dekat $0,07.</p> <h2 class="wp-block-heading">Poin teknis kunci harga Sonic</h2> <ul class="wp-block-list"> <li>Sonic tetap dalam tren turun makro setelah kehilangan Point of Control</li> <li>$0,07 adalah support high-time-frame kunci yang menahan harga untuk saat ini</li> <li>Volume lemah di sekitar support meningkatkan risiko breakdown dan meningkatkan probabilitas level terendah tahunan</li> </ul><img width="2718" height="1630" src="https://media.crypto.news/2026/01/SUSDT.P_2026-01-22_01-19-45.webp" alt="Sonic price struggles at $0.07 as low volume signals breakdown risk - 1" class="wp-image-14446011"> <p>Level $0,07 sekarang menjadi zona paling penting di grafik Sonic. Ini adalah wilayah yang sebelumnya menghasilkan pantulan dan berfungsi sebagai area permintaan utama. Karena sudah diuji secara historis, pasar mengharapkan beberapa reaksi di sini lagi.</p> <p>Namun, level support tidak tetap kuat selamanya. Setiap kali level support diuji, ia dapat melemah karena likuiditas dikonsumsi dan pembeli menjadi kurang agresif. Jika Sonic terus ditutup di sekitar $0,07 tanpa membangun momentum ke atas, probabilitas meningkat bahwa support pada akhirnya akan gagal.</p> <p>Dari sudut pandang teknis, $0,07 berfungsi sebagai pertahanan struktural terakhir sebelum Sonic dapat tembus ke level terendah tahunan baru. Jika level ini gagal pada basis penutupan, langkah selanjutnya kemungkinan akan berakselerasi lebih rendah karena likuiditas stop-loss yang berada di bawah swing low.</p> <h3 class="wp-block-heading">Mengapa Volume Rendah adalah Tanda Peringatan Terbesar</h3> <p>Perilaku volume adalah salah satu sinyal paling penting untuk dinilai ketika harga diperdagangkan di support. Zona support yang kuat biasanya disertai dengan permintaan yang jelas—pembeli masuk dengan urgensi dan mendorong harga lebih tinggi dengan momentum.</p> <p>Dalam kasus Sonic, pasar menunjukkan sebaliknya. Sementara harga melayang di $0,07, volume bullish tetap lemah dan tidak konsisten. Ini penting karena reaksi support volume rendah menunjukkan kurangnya komitmen dari pembeli.</p> <p>Ketika pembeli tidak mau mempertahankan zona support secara agresif, menjadi lebih mudah bagi penjual untuk mendorong harga lebih rendah. Ini menciptakan kondisi untuk breakdown, terutama jika pasar yang lebih luas tetap risk-off atau jika Sonic terus diperdagangkan di bawah level nilai kunci tanpa merebut kembali momentum.</p> <p>Penutupan candle berulang di sekitar support tanpa ekspansi volume menunjukkan bahwa Sonic tidak menyerap tekanan jual cukup kuat untuk memaksa pembalikan.</p> <h3 class="wp-block-heading">Penembusan di Bawah $0,07 Dapat Memicu Level Terendah Tahunan Baru</h3> <p>Jika Sonic kehilangan support high-time-frame $0,07, probabilitas mencetak level terendah tahunan baru meningkat tajam. Ini akan mengonfirmasi ekspansi bearish yang berkelanjutan dan memperkuat struktur tren turun makro.</p> <p>Breakdown dari level support utama sering terjadi dengan cepat setelah pasar mulai berakselerasi. Itu karena likuiditas terbentuk di bawah level, dan setelah tembus, stop loss dan tekanan jual dapat menyebabkan penurunan tajam.</p> <p>Dengan Sonic sudah dalam tren lemah dan volume gagal menunjukkan pemulihan bullish, skenario downside tetap aktif. Breakdown tidak hanya akan menandai kegagalan struktural tetapi juga menggeser sentimen pasar lebih bearish, karena trader menyesuaikan dengan rezim harga baru yang lebih rendah.</p> <h3 class="wp-block-heading">Apa yang Akan Meningkatkan Prospek?</h3> <p>Agar Sonic membatalkan risiko breakdown, pasar perlu menunjukkan tanda-tanda permintaan yang jelas. Ini akan mencakup:</p> <ul class="wp-block-list"> <li>candle reaksi bullish yang kuat dari $0,07</li> <li>aliran volume yang meningkat selama pantulan</li> <li>merebut kembali level resistance kunci pada basis penutupan</li> <li>menahan higher low dan menggeser struktur ke atas</li> </ul> <p>Tanpa kondisi tersebut, pantulan apa pun kemungkinan akan tetap korektif dan rentan untuk dijual.</p> <h2 class="wp-block-heading">Apa yang Diharapkan dalam Aksi Harga Mendatang</h2> <p>Sonic tetap dalam posisi rentan, karena harga berjuang untuk mempertahankan $0,07, level support high-time-frame kunci, sementara volume bullish tetap lemah. Kurangnya tindak lanjut pada upaya pemulihan menunjukkan bahwa permintaan tetap terbatas, meningkatkan risiko breakdown jika penjual mempertahankan tekanan.</p> <p>Selama Sonic terus ditutup di dekat support tanpa kenaikan volume yang berarti, risiko downside tetap tinggi. Penembusan terkonfirmasi di bawah $0,07 dapat memicu pergerakan cepat ke level terendah tahunan baru, memperkuat struktur bearish makro.</p> </div>