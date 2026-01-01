Kripto dengan Kenaikan Tertinggi Hari Ini – LayerZero, MYX Finance, dan Canton Mendominasi Januari 2026

Pasar cryptocurrency tampaknya kembali kuat di akhir Januari 2026, dengan beberapa token menunjukkan kenaikan signifikan meskipun terjadi ketidakstabilan secara keseluruhan. Pemenang teratas di Pasar Cryptocurrency untuk Januari 2026, menurut laporan CoinMarketCap, adalah LayerZero (ZRO) dengan kenaikan 10,77%, MYX Finance (MYX) meningkat 9,02%, dan Lighter (LIT) naik 6,80%. Pemenang utama lainnya termasuk Canton Network (CC), World Liberty Financial (WLFI), dan Midnight (NIGHT), yang semuanya naik lebih dari 5%, dengan volume perdagangan melonjak lebih dari $27 juta masing-masing.

Pelaku Teratas Menunjukkan Kenaikan Dua Digit dan Satu Digit yang Kuat

LayerZero mengalami lonjakan 10,77% menjadi $1,88 (42,87%) dalam periode 24 jam dengan volume lebih dari $143 juta diperdagangkan selama waktu itu. Pergerakan ini mengikuti meningkatnya jumlah institusi yang mengintegrasikan LayerZero ke dalam sistem mereka melalui Frontier Stable Token dari Wyoming, TRON, dan BASE, meskipun terjadi peristiwa pembukaan token besar.

MYX Finance berhasil menambahkan 9,02% lagi pada nilainya mencapai $5,91, berkat dukungan Venture Capital yang solid dan meningkatnya minat dalam perdagangan futures perpetual terdesentralisasi (ETH). Versi terbaru mereka telah memperkenalkan model eksekusi 'zero slippage' yang menarik bagi trader ritel maupun institusional.

Lighter meningkat 6,80% menjadi $1,68 dengan volume perdagangan $130 juta yang menunjukkan permintaan dan likuiditas yang berkelanjutan untuk protokol pertukaran terdesentralisasi.

Canton Network berhasil menaikkan harga token CC-nya sebesar 5,50% menjadi $0,1313 setelah Nasdaq menjadi Super Validator dan DTCC mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tokenisasi sekuritas Treasury AS di Canton Network.

World Liberty Financial berhasil mendorong harga WLFI mereka naik 5,45% menjadi $1,001 dengan lebih dari $2 miliar dalam kapitalisasi pasar stablecoin USD1, yang menunjukkan bahwa orang-orang percaya tentang penggunaan jenis mata uang ini secara institusional. Midnight melengkapi daftar dengan kenaikan 5,41% menjadi $0,004 mencerminkan minat berkelanjutan pada jaringan blockchain berbasis privasi.

Adopsi Institusional Mendorong Kepercayaan Pasar

Kenaikan harga saat ini terjadi dalam konteks percepatan adopsi institusional yang pesat di seluruh pasar cryptocurrency. Pada tahun 2025, beberapa Dana yang Diperdagangkan di Bursa Bitcoin dan Ethereum menarik total beberapa miliar dolar dalam investasi baru, yang menggambarkan kekuatan permintaan institusional. Pertumbuhan pasar Stablecoin selama periode waktu yang sama meningkat dari sekitar $120 miliar pada akhir 2024 menjadi lebih dari $309 miliar pada akhir 2025, mewakili peningkatan 158% hanya dalam rentang waktu satu tahun.

Pemenang pasar saat ini menunjukkan bahwa investor menjadi lebih bersedia untuk berinvestasi dalam proyek yang memiliki utilitas terbukti, dukungan institusional, dan proposisi nilai dibandingkan dengan investasi spekulatif. Pesan lintas rantai, derivatif, dan infrastruktur penyelesaian institusional dari LayerZero, MYX Finance, dan Canton, masing-masing, adalah semua infrastruktur penting di era aset digital yang berkembang. Kinerja menunjukkan optimisme yang meningkat bahwa teknologi blockchain bukan lagi kategori aset eksperimental tetapi akan menjadi infrastruktur keuangan fundamental yang akan menghubungkan keuangan tradisional dengan solusi terdesentralisasi.

Kesimpulan

Pertumbuhan pesat pasar crypto menunjukkan preferensi investor telah berubah. LayerZero, MYX Finance, Canton Network, dan pemimpin infrastruktur blockchain lainnya sedang berkembang. Modal institusional yang memasuki crypto melalui akses terbatas dan kepercayaan tokenisasi oleh keuangan tradisional membekukan investasi dalam protokol yang memberikan penggunaan sejati. Meskipun demikian, volatilitas akan terus berlanjut, tetapi lonjakan menunjukkan bahwa lebih banyak individu percaya pada peran infrastruktur keuangan yang diperlukan blockchain.