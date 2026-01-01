Kembar Winklevoss Gandakan Komitmen pada Privasi Kripto dengan Donasi Zcash $1,4 juta

Kembar Winklevoss menginvestasikan dana segar untuk privasi kripto, menyumbangkan token Zcash senilai lebih dari $1 juta untuk mendukung pengembangan blockchain yang berfokus pada privasi.

Ringkasan Donasi Winklevoss menekankan taruhan lebih luas dari si kembar pada Zcash sebagai protokol privasi terkemuka.

Shielded Labs mengatakan dana akan digunakan untuk memperkuat keamanan jangka panjang, keberlanjutan, dan skalabilitas jaringan.

ZEC naik sekitar 626% dari tahun lalu pada waktu yang sama.

Cameron dan Tyler Winklevoss, salah satu pendiri bursa kripto Gemini, menyumbangkan 3.221 ZEC—senilai sekitar $1,4 juta—kepada Shielded Labs, organisasi independen yang mendanai pekerjaan inti di jaringan Zcash.

Cameron Winklevoss menyebut Zcash sebagai "uang pribadi yang tidak terbendung," mengatakan privasi mewakili perbatasan utama berikutnya kripto di tengah meningkatnya pengawasan pemerintah dan perusahaan.

Donasi tersebut menekankan taruhan lebih luas dari si kembar pada Zcash sebagai protokol privasi terkemuka. Selain hadiah tersebut, mereka mendukung Cypherpunk Technologies, perusahaan treasury kripto yang memegang sekitar 290.000 ZEC senilai lebih dari $100 juta.

Zcash, yang memungkinkan pengguna bertransaksi tanpa mengungkapkan alamat atau jumlah secara publik—sambil tetap menawarkan pengungkapan opsional untuk kepatuhan—merupakan salah satu pelaku terbaik kripto tahun lalu, melonjak lebih dari 600% di tengah minat baru pada koin privasi.

Meskipun terjadi reli tersebut, ZEC turun sekitar 30% sejak awal tahun dan diperdagangkan mendekati $357 pada hari Selasa, menyoroti volatilitas yang terus mendefinisikan sektor ini meskipun pendukung terkemuka memperdalam dukungan mereka.