8 Meme Coin yang Bisa Menjadi Shiba Inu Berikutnya

Dengan pertumbuhan eksponensial dan inovasi yang tiada henti, pasar cryptocurrency telah menyaksikan munculnya banyak altcoin yang menawarkan peluang investasi unik. Di antaranya, meme coin telah muncul sebagai subkelompok yang menarik dan seringkali kontroversial yang didorong oleh kekuatan meme internet dan demam media sosial. Meskipun meme coin mendapatkan popularitas yang sangat besar pada tahun 2021 ketika Shiba Inu menggemparkan dunia kripto, penting untuk menyoroti bahwa subkelompok altcoin ini juga memiliki tingkat risiko yang melekat yang dapat membuat atau menghancurkan portofolio investasi.

Shiba Inu, sebuah meme coin yang kini terkenal, pertama kali muncul pada Agustus 2020 tetapi baru melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya selama pasar bullish tahun 2021. Dalam periode antara Januari 2021 dan Oktober 2021, harga SHIB tumbuh lebih dari 85.784.180% untuk mencapai valuasi ATH (all-time high) token sebesar $0,00008845 pada 28 Oktober 2021.

Kripto mana yang akan menjadi Shiba Inu berikutnya?

Berikut adalah 8 meme coin dengan potensi eksplosif seperti Shiba Inu:

Pepe Coin – Meme coin yang digerakkan oleh komunitas yang dibangun berdasarkan warisan Pepe the Frog Dogwifhat – Meme coin paling hype tahun 2024 Bonk – Meme coin populer di Solana Pudgy Penguins – Koleksi NFT yang menampilkan 8.888 penguin unik yang digambar tangan Floki Inu – Token meme yang menggambarkan anjing Shiba Inu dengan topi Viking Bone ShibaSwap – Platform perdagangan terdesentralisasi yang menyenangkan Fartcoin – Meme coin yang dirancang oleh agen AI Pump.fun – Platform berbasis Solana di mana meme coin diluncurkan dan diperdagangkan secara instan

Pada bagian berikut, kami akan memulai perjalanan melalui dunia meme coin yang tidak dapat diprediksi, menjelajahi faktor-faktor yang membuat mereka menjadi investasi yang menarik dalam upaya mengidentifikasi meme coin yang berpotensi menjadi Shiba Inu berikutnya.

Mengkaji 8 meme coin yang bisa menjadi koin Shiba Inu berikutnya

Mari kita periksa cryptocurrency yang terinspirasi oleh meme yang kami yakini memiliki potensi untuk rally di masa depan karena kombinasi komunitas yang hidup dan proposisi nilai yang unik.

1. Pepe Coin – Meme coin yang digerakkan oleh komunitas yang dibangun berdasarkan warisan Pepe the Frog

Pepe Coin (PEPE) adalah meme coin deflasi yang diluncurkan di blockchain Ethereum, memberikan penghormatan kepada meme internet Pepe the Frog yang dibuat oleh Matt Furie. Memanfaatkan popularitas meme coin seperti Shiba Inu dan Dogecoin, PEPE adalah salah satu pesaing terbaru untuk gelar cryptocurrency berbasis meme terkemuka. Tak lama setelah peluncurannya, PEPE mengalami lonjakan nilai yang signifikan, menyebabkannya mencapai kapitalisasi pasar sebesar $1,6 miliar pada akhir Mei 2023. Pertumbuhan pesat ini menarik pembeli dan mengubah beberapa adopter awal menjadi jutawan dalam prosesnya.

PEPE membedakan dirinya dari meme coin lain melalui kebijakan tanpa pajak, memberikan reward kepada staker jangka panjang melalui sistem redistribusi, dan menerapkan mekanisme burning untuk memastikan kelangkaan koin PEPE. Pendiri PEPE, di sisi lain, tetap anonim. Namun, mereka secara teratur memanfaatkan platform media sosial seperti Twitter untuk mempromosikan meme coin dan memupuk komunitasnya yang setia. Kesimpulannya, Pepe Coin memiliki beberapa karakteristik unik yang dapat membuatnya menonjol di antara meme coin lainnya, juga dalam hal kinerja harga.

2. Dogwifhat – Meme coin paling hype tahun 2024

Dogwifhat (WIF) adalah meme coin di blockchain Solana yang telah menjadi perwakilan utama dari kancah meme coin Solana. Dogwifhat diluncurkan pada November 2023, yang hampir sempurna bertepatan dengan kebangkitan ekosistem Solana. Diposisikan di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat, WIF mendapat manfaat signifikan karena semakin banyak trader kripto mulai memberikan perhatian besar pada ekosistem Solana.

Proyek Dogwifhat tidak menjanjikan utilitas apa pun untuk token WIF, dan mereka bahkan tidak menyediakan roadmap. Seluruh token berkisar pada gambar anjing ras Shiba Inu yang mengenakan topi rajutan, yang sering diedit oleh anggota komunitas untuk membuat meme.

Meskipun fakta bahwa WIF tidak memiliki utilitas sama sekali berarti token tersebut dapat dengan mudah jatuh nilainya, ironisnya juga bekerja menguntungkan token tersebut. Dengan tidak membuat janji apa pun, tim Dogwifhat tampaknya telah sepenuhnya merangkul sifat pasar kripto yang berisiko tinggi dan spekulatif.

Dogwifhat saat ini adalah meme coin terbesar kesepuluh berdasarkan kapitalisasi pasar, di belakang Floki Inu dan SPX9600.

3. Bonk – Meme coin populer di Solana

Bonk adalah meme coin yang dibangun di blockchain Solana yang sangat skalabel. Token ini mendapatkan perhatian luas saat diluncurkan pada akhir 2022 setelah didistribusikan melalui airdrop besar kepada anggota komunitas Solana. Menurut situs web proyek, Bonk bertujuan untuk membatasi pengaruh perusahaan modal ventura dalam ekosistem Solana sambil memberikan kontrol lebih kepada pengguna biasa.

Tim pengembangan mengatakan BONK telah diintegrasikan ke lebih dari 130 produk yang mencakup game, taruhan, keuangan terdesentralisasi, dan NFT. Komunitas juga telah meluncurkan beberapa game yang memungkinkan pengguna membelanjakan dan mendapatkan token BONK, membantu memperluas penggunaannya di luar perdagangan sederhana.

Setelah hype awal memudar pada tahun 2022, minat terhadap Bonk tetap tenang untuk sebagian besar tahun 2023. Itu berubah secara dramatis menjelang akhir tahun, ketika token melonjak lebih dari 5.600% selama tiga bulan terakhir. Rally ini mendorong BONK ke dalam 100 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Momentum berlanjut ke siklus pasar 2024, dengan Bonk mencapai rekor tertinggi baru pada November 2024. Pada saat penulisan, BONK memiliki kapitalisasi pasar tepat di atas $750 juta, menempatkannya tepat di luar lima meme coin teratas.

4. Pudgy Penguins – Koleksi NFT yang menampilkan 8.888 penguin unik yang digambar tangan

Pudgy Penguins adalah koleksi NFT terkenal yang terdiri dari 8.888 karakter penguin yang digambar tangan yang dicetak di blockchain Ethereum. Diluncurkan pada Juli 2021, proyek ini dengan cepat mendapatkan pengakuan karena fokusnya pada komunitas dan branding positif dalam ruang NFT. Pemegang, yang secara kolektif disebut sebagai "The Huddle," adalah pusat identitas proyek, dengan penekanan pada kreativitas, inklusivitas, dan kepemilikan bersama.

Proyek ini telah berkembang melampaui koleksi digital, meluas ke merchandise fisik, mainan, dan berbagai bentuk konten digital. Strategi yang lebih luas ini dirancang untuk menghubungkan budaya Web3 dengan audiens mainstream dan menjadikan Pudgy Penguins sebagai merek konsumen yang dapat dikenali daripada hanya koleksi NFT.

Keterlibatan komunitas tetap menjadi bagian inti dari ekosistem, didukung oleh acara, kolaborasi, dan inisiatif berkelanjutan. Pudgy Penguins juga telah menjelajahi konsep on-chain baru seperti Soulbound Tokens, yang dimaksudkan untuk memperkuat identitas digital dan partisipasi di seluruh ekosistemnya yang berkembang.

5. Floki Inu – Token meme yang menggambarkan anjing Shiba Inu dengan topi Viking

Floki Inu (FLOKI) adalah cryptocurrency yang muncul dari komunitas Shiba Inu (SHIB) dan mengambil inspirasi dari anjing Shiba Inu milik Elon Musk. Token ini bertujuan menjadi cryptocurrency rakyat dan berfungsi sebagai token utilitas untuk Ekosistem Floki. Proyek ini berfokus pada pengembangan empat proyek utilitas unggulan, termasuk Valhalla, metaverse game NFT, FlokiFi, rangkaian produk keuangan terdesentralisasi, FlokiPlaces, pasar NFT dan merchandise, dan University of Floki, platform konten dan pendidikan. Proyek Valhalla yang pertama kali disebutkan tetap menjadi salah satu sorotan utama pengembangan Floki. Ini adalah metaverse game NFT di mana pemain dapat memperoleh reward, bertarung dengan makhluk yang disebut Vera, dan terlibat dalam aktivitas seperti berkebun dan perdagangan aset.

Floki dikelola oleh komunitas terdesentralisasi dan memiliki tim inti yang mewakili kepentingan komunitas. Anggota komunitas Floki, yang dikenal sebagai "Floki Vikings", sangat serius dalam keterlibatan sosial. Selain itu, proyek ini telah membentuk beberapa kemitraan dengan proyek kripto terkemuka seperti Chainlink, Trader Joe, dan ApeSwap. Mereka bekerja menuju visi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem otonom dan terdesentralisasi, menggabungkan meme dengan utilitas, dan mengeksplorasi berbagai kasus penggunaan melalui NFT, game, dan fitur keuangan terdesentralisasi.

6. Bone ShibaSwap – Platform perdagangan terdesentralisasi yang menyenangkan

Bone ShibaSwap (BONE) adalah token governance dari bursa terdesentralisasi (DEX) ShibaSwap, menawarkan fungsi voting kepada komunitas Shib Army. Dengan BONE, pengguna dapat memberikan suara pada proposal, mengirimkan saran mereka, dan mendapatkan akses ke NFT di masa depan. Semakin banyak token BONE yang dipegang, semakin besar kekuatan voting yang dimiliki pengguna. ShibaSwap, yang diluncurkan pada Juli 2021, berfungsi sebagai platform pertukaran bagi pengguna untuk memperdagangkan token SHIB mereka dengan cryptocurrency lain, dan BONE yang merupakan token berbasis Ethereum, bertindak sebagai komponen penting dalam ekosistem Shiba, yang juga mencakup token populer Shiba Inu (SHIB) dan Doge Killer (LEASH).

Platform ShibaSwap menawarkan berbagai fitur, termasuk penyediaan likuiditas (DIG), staking token SHIB, LEASH, dan BONE (BURY), pertukaran token ERC-20, memperoleh return WOOF (reward), migrasi likuiditas Uniswap V2 ke ShibaSwap untuk reward BONE tambahan (FETCH), dan akses ke analitik melalui BONEFOLIO. Dengan Shiba Inu yang menempati peringkat sebagai meme coin paling berharga kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, telah mencapai tertinggi $40 miliar, BONE menghadirkan peluang menarik dalam ekosistem yang dinamis ini. Selain itu, ShibaSwap membayangkan membangun platform metaverse dengan menggabungkan SHIB, LEASH, dan BONE. Pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan "Ekosistem Terdesentralisasi (DECO) terbaik di planet ini," dengan BONE berfungsi sebagai token governance dari DAO revolusioner yang disebut Doggy.

7. Fartcoin – Meme coin yang dirancang oleh agen AI

Fartcoin adalah cryptocurrency meme yang dikembangkan di blockchain Solana, awalnya dipahami oleh entitas AI yang disebut Terminal of Truths. Ide untuk Fartcoin pertama kali dibagikan di platform Infinite Backrooms, pusat di mana agen AI berinteraksi dan bertukar konsep.

Setelah saran awal, anggota anonim dari komunitas kripto mengambil ide tersebut dan mengubahnya menjadi kenyataan menggunakan launchpad Pump.fun. Token resmi diluncurkan pada Oktober 2024 dan mulai mendapatkan daya tarik dengan kenaikan harga yang signifikan pada November tahun yang sama.

Sifat absurd yang melekat dari konsep Fartcoin menarik perhatian besar, menghasilkan publisitas luas yang selanjutnya mendorong pertumbuhan harganya. Pada puncaknya, Fartcoin mencapai kapitalisasi pasar sekitar $1,5 miliar.

8. Pump.fun – Platform berbasis Solana di mana meme coin diluncurkan dan diperdagangkan secara instan

Pump.fun adalah launchpad meme coin yang dibangun di blockchain Solana yang menjadi viral pada tahun 2024. Daripada beroperasi sebagai cryptocurrency tunggal, platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan meluncurkan meme coin mereka sendiri secara instan, tanpa memerlukan keterampilan coding. Pendekatan ini telah memudahkan untuk mengubah lelucon internet, tren, dan momen viral menjadi token yang dapat diperdagangkan dalam hitungan menit.

Platform ini dengan cepat menjadi pusat aktivitas spekulatif volume tinggi di Solana, dengan ribuan token baru dibuat setiap hari. Sebagian besar proyek ini berumur pendek, tetapi sejumlah kecil telah berhasil membangun komunitas aktif dan mengamankan listing di bursa terpusat.

Dengan menghilangkan hambatan teknis dan keuangan, Pump.fun telah mengubah cara meme coin masuk ke pasar. Modelnya telah mempercepat laju pembuatan token di Solana dan memperkuat tren menuju peluncuran meme coin yang cepat dan digerakkan oleh komunitas.

Jadi, kripto mana yang bisa menjadi Shiba Inu berikutnya?

Sudah berlalu hari-hari ketika meme coin diremehkan dan diabaikan oleh investor kripto. Terutama setelah kinerja luar biasa Dogecoin dan Shiba Inu pada tahun 2021, penggemar kripto sering dan dengan antusias mencari meme coin terbaik berikutnya. Selain itu, token meme sering membanggakan komunitas yang kuat dan potensi tinggi untuk menerapkan aplikasi dan proyek terdesentralisasi. Mungkin juga karena ini, saat ini bukan hal yang langka bahwa meme coin muncul dalam daftar cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan.

Dalam artikel ini, kami menyajikan 8 meme coin teratas yang kami yakini memiliki potensi tinggi untuk menjadi koin berikutnya yang meledak, dengan alasan di balik penyertaan masing-masing token. Sebagai kesimpulan, kami menambahkan tabel ringkas dari semua meme coin yang ditampilkan bersama dengan data pasar dasar setiap token.

Nama Ticker Platform Blockchain Diluncurkan Kapitalisasi Pasar* Pepe Coin PEPE Ethereum April 2023 $2,06 miliar Dogwifhat WIF Solana November 2023 $325 juta Bonk BONK Solana Januari 2023 $777 juta Pudgy Penguins PENGU Solana Desember 2024 $603 juta Floki Inu FLOKI BNB Juli 2021 $405 juta Bone ShibaSwap BONE Ethereum Juli 2021 $18 juta Fartcoin FARTCOIN Solana Oktober 2024 $1,21 miliar Pump.Fun PUMP Solana Juli 2025 291 juta

*Data kapitalisasi pasar per 21 Januari 2026.

Namun, jika Anda adalah investor yang sedikit lebih konservatif, Anda mungkin menemukan beberapa ide investasi aset digital yang kurang dapat dimemekan dalam pilihan altcoin teratas kami dan artikel kripto jangka panjang terbaik. Dalam hal apa pun, sangat penting bagi Anda untuk melakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi apa pun.