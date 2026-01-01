Formasi Dasar 8 Tahun XRP Mengisyaratkan Pembalikan Bullish Multi-Tahun ke $58,9

XRP semakin mendekati penggunaan di dunia nyata saat UC Berkeley bermitra dengan Ripple melalui University Blockchain Research Initiative untuk meluncurkan program percontohan bernama University Digital Asset Xcelerator. Tujuan UDAX adalah mengubah penelitian blockchain dari ruang kelas menjadi solusi praktis, dengan fokus jelas pada perluasan penggunaannya dalam sistem keuangan yang diatur.

Inisiatif UC Berkeley–Ripple menjembatani ide tahap awal dengan kesiapan pasar dengan menghubungkan para pendiri dengan insinyur Ripple, perusahaan modal ventura, dan mentor industri.

Peserta menerima dukungan langsung untuk meningkatkan skala aplikasi perusahaan berbasis XRP, mengurangi jadwal pengembangan, dan mengubah konsep berbasis penelitian menjadi produk yang dapat diterapkan sesuai dengan standar institusional di seluruh pembayaran, likuiditas, dan infrastruktur.

Breakout XRP Menandakan Reli Besar Berikutnya Menuju $20

Namun, analis kripto, Javon Marks, menyoroti bahwa aset tersebut kembali menjadi sorotan setelah pola coil yang berkepanjangan menembus ke arah atas. Setelah penembusan tersebut, harga melonjak lebih dari 580 persen, menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa yang baru.

Namun, alih-alih jatuh di bawah level signifikan, token tersebut berhasil bertahan di atasnya, yang merupakan indikasi kuat bahwa token ini siap untuk melonjak lagi.

Sumber: X

Proyeksi terbaru menunjukkan tren ini masih dalam tahap awal. Berdasarkan ukuran coil awal, ada target minimum $15 hingga $20, yang dapat diterjemahkan menjadi peningkatan lebih dari 600% berdasarkan harga pasar saat ini, jika tren berlanjut.

Formasi Base 8 Tahun XRP Menandakan Breakout Multi-Tahun

Selain itu, analis kripto lain, Maxi, mengungkapkan bahwa XRP menampilkan formasi bullish yang sangat tidak biasa dalam jangka panjang. Ini tampak sebagai formasi rounded bottom yang berlangsung selama delapan tahun, yang kadang-kadang dikenal sebagai formasi cup-and-handle.

Jenis formasi ini biasanya menandakan perubahan tren utama daripada pergerakan sementara. Selain itu, token ini telah bergerak menyamping selama setahun di bawah rekor tertinggi sebelumnya, menyerap pasokan dalam prosesnya.

Sumber: X

Jika XRP berhasil bergerak di atas level resistensi ini, potensi yang luas ada pada koin tersebut. Level awal yang ditargetkan adalah sekitar $7 dan lebih lanjut di $19,5, tergantung pada ekstensi nilai sebelumnya.

Prediksi jangka panjang untuk token ini mencapai $58,9. Target ini dihitung berdasarkan seluruh perjalanan periode formasi base dan bukan estimasi sementara.

