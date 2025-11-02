Seorang paus yang telah memegang ETH dalam jangka panjang di siklus Aave menjual 2.500 ETH, senilai sekitar $9,67 juta, delapan jam yang lalu.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, seorang pemegang utama (0xC26...7869C) yang secara siklikal melakukan posisi long ETH di Aave menjual 2500 ETH (sekitar $9,67 juta) 8 jam yang lalu, mengurangi sebagian leverage mereka. Mereka telah membeli 2989 ETH antara 13 Oktober dan 27 Oktober dengan harga rata-rata $4197, dan penjualan ini akan mengakibatkan kerugian sebesar $820.000. Saat ini, mereka masih memiliki 13.504,56 ETH yang dijaminkan dan 37,24 juta stablecoin yang dipinjam di Aave, dengan skor kesehatan 1,16.
