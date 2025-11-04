Setelah Whitelist Terjual Habis, Presale $HUGS Milk Mocha Menjadi Peluncuran Koin Meme Paling Dibicarakan Tahun 2025

Whitelist Milk Mocha ($HUGS) telah resmi terjual habis, memicu salah satu gelombang pembelian paling intens tahun 2025. Para penggemar dan trader yang berhasil mendapatkan akses whitelist kini aktif berpartisipasi dalam presale langsung, mendorong permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar kripto.

Dapat diakses, inklusif, dan dibangun di sekitar merek global dengan jutaan penggemar, $HUGS kini telah memasuki fase presale langsung. Dengan whitelist yang secara resmi ditutup, hanya peserta awal yang mendapatkan keuntungan masuk pertama, sementara pembeli baru bergabung pada harga tahap berikutnya.

Hitungan mundur telah dimulai, dan mereka yang ragu berisiko melewatkan kisah sukses terbesar tahun 2025, yang didukung oleh emosi, transparansi, dan utilitas token yang jauh melampaui hype.

Whitelist Terjual Habis saat Presale $HUGS Menjadi Pusat Perhatian

Whitelist $HUGS terjual habis lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun, ditutup dalam hitungan jam dan menyalakan salah satu peluncuran presale paling energik tahun ini. Basis penggemar Milk Mocha, dari kolektor kasual hingga trader kripto serius, telah mendorong aktivitas besar dalam presale langsung, dengan peserta baru bergegas untuk mengamankan token sebelum kenaikan harga berikutnya.

Mereka yang bergabung melalui whitelist menerima akses awal ke presale 40 tahap, dimulai dari $0,0002 per token, sementara pembeli baru kini membeli di putaran yang lebih tinggi. Setiap minggu, token yang tidak terjual dibakar, memperkuat kelangkaan dan keberlanjutan jangka panjang. Kegembiraan telah beralih dari pendaftaran ke akumulasi, dan respons pasar membuktikan bahwa $HUGS jauh lebih dari sekadar tren sesaat.

Token Dengan Utilitas Nyata di Balik Tampilan yang Menggemaskan

Mudah teralihkan oleh pesona Milk Mocha yang menggemaskan, tetapi jangan salah, $HUGS lebih dari sekadar token meme. Ini menjadi jangkar ekosistem komprehensif staking, NFT, tata kelola, dan hadiah interaktif, semuanya dirancang untuk keterlibatan nyata jangka panjang.

Pemegang dapat memperoleh hingga 50% APY melalui staking fleksibel, lengkap dengan compound harian dan akses hadiah instan. Setiap transaksi, dari pembelian NFT hingga aktivitas komunitas, berkontribusi pada pembakaran deflasi yang mengurangi pasokan keseluruhan. Hasilnya? Model yang seimbang dan berkelanjutan yang menghargai partisipasi daripada spekulasi.

Kombinasi daya tarik emosional dan mekanisme dunia nyata ini telah menjadikan $HUGS menonjol di antara presale tahun 2025. Sementara koin meme lain memudar setelah peluncuran, token Milk Mocha dirancang untuk tumbuh, membuktikan bahwa campuran yang tepat antara struktur, kelangkaan, dan sentimen dapat mengubah bahkan duo beruang kartun menjadi kekuatan blockchain.

Dari Komik ke Kripto: Kekuatan Komunitas yang Loyal

Kebangkitan Milk Mocha tidak dimulai di blockchain. Ini dimulai dengan komik yang tulus, stiker viral, dan basis penggemar global yang setia yang mencakup media sosial, LINE, dan toko di seluruh dunia. Kesetiaan itu kini telah menjadi tulang punggung ekosistem $HUGS, mengubah penggemar kasual menjadi pemangku kepentingan aktif.

Program referral seumur hidup 10% adalah salah satu pendorong komunitas terkuatnya, memberi penghargaan kepada pengguna untuk setiap teman yang mereka bawa ke presale. Selain itu, HugVotes memberikan kekuatan tata kelola kepada pemegang, memungkinkan mereka memengaruhi desain NFT, integrasi game, dan inisiatif komunitas.

Ini bukan hanya tentang perdagangan token, ini tentang bergabung dengan gerakan. Setiap pemegang menjadi peserta dalam bab berikutnya Milk Mocha, di mana fandom bertemu keuangan, dan cinta berubah menjadi likuiditas.

Setelah Whitelist: Bab Berikutnya untuk $HUGS

Dengan fase whitelist di belakangnya, $HUGS kini telah masuk jauh ke dalam presale langsung, memasuki bab pertumbuhan berikutnya. Harga meningkat secara progresif dengan setiap putaran, memberi penghargaan kepada peserta awal dan memperkuat struktur deflasi proyek. Analis memperkirakan potensi ROI 150x hingga 200x untuk pembeli awal saat staking, utilitas NFT, dan integrasi game terungkap.

Antara staking APY 50%, insentif berbasis NFT, dan tata kelola melalui HugVotes, $HUGS menawarkan kesenangan dan fungsionalitas. Struktur tanpa KYC dan aksesibilitas globalnya telah memicu salah satu lonjakan presale tercepat tahun 2025.

Pemikiran Akhir!

Jendela semakin menyempit seiring harga naik dengan setiap tahap presale. Bagi penggemar dan trader, bergabung sekarang berarti menjadi bagian dari kesuksesan kripto yang paling menggugah hati tahun ini. Di pasar yang dibangun di atas tren yang cepat berlalu, $HUGS Milk Mocha membuktikan bahwa loyalitas dan tokenomics cerdas tidak pernah ketinggalan zaman.

Website: ​​https://www.milkmocha.com/

X: https://x.com/Milkmochahugs

Telegram: https://t.me/MilkMochaHugs

Instagram: https://www.instagram.com/milkmochahugs/

