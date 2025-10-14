Analis: Garret Jin mungkin bukan dalang dari perdagangan orang dalam, tetapi dua co-founder WLFI diduga terlibat

PANews melaporkan pada 14 Oktober bahwa detektif on-chain Eye mempublikasikan pembaruan di platform X, menyatakan bahwa berkat bantuan dari beberapa sumber anonim, penyelidikan terhadap lingkaran perdagangan orang dalam telah mengambil langkah maju yang menentukan. Garret Jin tampaknya bukan dalang, tetapi mungkin hanya sekadar kedok. Jika pembocor tidak mengungkapkan informasi langsung kepada Garret Jin tetapi meneruskannya kepada orang lain, ini akan memperkuat hipotesis "kedok". Informasi kunci yang diberikan kepadanya kemungkinan berasal dari sekelompok orang dalam yang telah lama memanfaatkan informasi rahasia dari rumor dan pengumuman resmi Gedung Putih. Informasi ini diteruskan oleh asisten yang memiliki akses ke Presiden AS kepada sekelompok orang dalam untuk membangun posisi perdagangan yang sangat menguntungkan. Mereka yang memimpin tindakan ini mungkin adalah Zach Witkoff (co-founder World Liberty Financial, proyek kripto keluarga Trump) dan Chase Herro (co-founder lain dari World Liberty Financial). Kelompok tersebut akan menginformasikan peserta tentang informasi orang dalam untuk memaksimalkan perdagangan sebelum fluktuasi harga yang signifikan. Eye mengklaim bahwa putra tertua Trump juga terlibat dalam kegiatan ini, tetapi sekarang hampir pasti bahwa Zach Witkoff dan Chase Herro adalah para pesertanya.
Eye menambahkan: Untuk alasan keamanan pribadi, dia tidak akan lagi mempublikasikan konten tentang topik ini dan akan menyerahkan penelitian informasi lebih lanjut kepada publik. Banyak jurnalis investigasi yang sangat baik akan mendapatkan inspirasi dari sini. Dia mengatakan bahwa dia telah menggali terlalu dalam ke lubang kelinci ini dan tidak aman untuk melanjutkan.