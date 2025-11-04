BursaDEX+
Dari jaringan yang didukung AI hingga gateway pasar privat, para analis sedang memfokuskan pada segelintir presale yang mungkin benar-benar penting. [...] Artikel Analis Menempatkan IPO Genie Di Antara 10 Besar Presale Kripto Dengan Potensi Pertumbuhan Besar Untuk 2025 pertama kali muncul di Coindoo.

Analis Menempatkan IPO Genie di Antara 10 Besar Presale Kripto dengan Potensi Pertumbuhan Besar untuk 2025

Oleh: Coindoo
2025/11/04 03:50
Dari jaringan berbasis AI hingga gerbang pasar privat, para analis mulai memfokuskan pada beberapa presale yang mungkin benar-benar penting.

10 Presale Kripto Teratas dengan Potensi Pertumbuhan Besar untuk 2025

1.IPO Genie – Revolusi Aliran Kesepakatan Cerdas

Yang satu ini terasa berbeda. IPO Genie sedang membangun infrastruktur untuk generasi investor berikutnya. Platform ini menggunakan mesin penemuan kesepakatan berbasis AI untuk menemukan peluang berpotensi tinggi – dari pre-IPO dan startup hingga ekuitas privat yang ditokenisasi. Singkatnya, ini memberi investor sehari-hari kesempatan untuk mengintip di balik tirai aliran kesepakatan institusional.

Angka-angkanya sudah menunjukkan cerita: $500 Juta dalam aset yang dikelola, sebelum publik bahkan memiliki kesempatan untuk bergabung. Sekarang, dengan presale-nya yang aktif, momentumnya lebih terasa seperti penyalaan daripada awal yang lembut. Janji inti proyek? Akses – bukan hanya ke token, tetapi ke informasi, wawasan, dan peluang terverifikasi yang sebelumnya terkunci di ruang rapat dan lingkaran VC.

Bagi investor ritel, itu adalah jenis akses yang sebelumnya tidak ada sampai sekarang. Sebuah dasbor tunggal yang mengkurasi kesepakatan, mengevaluasinya dengan penilaian berbasis data, dan melacak kinerja. Ini adalah investasi pasar privat tetapi yang diefisienkan, didemokratisasi, dan didukung oleh intuisi AI.

Para analis sudah menyebut IPO Genie sebagai salah satu presale kripto teratas tahun 2025, menyebutkan utilitas dunia nyata dan visi kelas institusionalnya sebagai keunggulan yang menonjol. Jarang melihat presale yang menyeimbangkan cerita dan struktur dengan begitu baik, dan itulah mengapa ia mendominasi berita utama.

2. BlockDAG (BDAG)

BlockDAG adalah kekuatan skalabilitas yang tenang. Model pemrosesan paralelnya dapat menangani ribuan transaksi tanpa kemacetan jaringan. Dengan teknologi layer-zero dan pendanaan $50M di belakangnya, BDAG bergerak cepat menuju mainnet dengan keyakinan serius. Efisiensi bertemu ambisi di sini – tanpa gerakan yang sia-sia.

3. MetaForce (FORCE)

MetaForce menghidupkan kembali metaverse – bukan dengan hype, tetapi dengan utilitas nyata. Pikirkan ekonomi yang digamifikasi, ekosistem NFT, dan pengalaman yang didukung merek. Ini mendalam, menyenangkan, dan cukup awal untuk menjadi penting. Presale FORCE telah melihat arus masuk yang stabil, membuktikan masih ada bahan bakar dalam mesin metaverse.

4. SolanaX (SOLX)

DeFi di Solana membutuhkan dorongan, dan SolanaX baru saja memberikannya. Proyek ini menggabungkan agregasi DEX dengan optimasi hasil, semuanya dibangun dalam infrastruktur secepat kilat. Dengan ekosistem Solana yang memulihkan momentum, SOLX memiliki waktu dan posisi yang tepat.

5. AI Nexus (AIN)

AI Nexus adalah apa yang terjadi ketika pembelajaran mesin bertemu dengan logika pasar. Mesin analitik terdesentralisasinya mengalirkan model prediktif real-time ke dasbor DeFi, menawarkan sinyal perdagangan terlatih mesin kepada investor. Ini adalah teknologi kompleks dengan tujuan sederhana – untuk membuat keputusan kripto yang lebih cerdas menjadi mungkin.

6. ChainGPT (CGPT)

ChainGPT ingin mengotomatisasi pengembangan Web3. AI mengaudit kontrak pintar, menandai kerentanan, dan bahkan menulis yang baru sesuai perintah. Ini adalah pendamping programmer untuk era blockchain – cepat, tak kenal lelah, dan sepenuhnya terdesentralisasi.

7. CarbonFi (CFI)

Hijau bertemu DeFi. CarbonFi mengubah kredit karbon terverifikasi menjadi aset yang dapat diperdagangkan, memberikan keberlanjutan tulang punggung blockchain. Bagi investor yang mencari proyek selaras ESG, yang satu ini memenuhi kotak moral dan finansial.

8. QuantumX (QTX)

QuantumX mempersiapkan kripto untuk dunia pasca-kuantum. Dengan enkripsi yang dapat menahan komputasi generasi berikutnya, QTX memainkan permainan jangka panjang – keamanan bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk mesin masa depan. Ini adalah ceruk sekarang, tetapi akan menjadi kebutuhan segera.

9. MetaSwap (MSW)

MetaSwap menyederhanakan apa yang menjadi kesulitan semua orang – pertukaran lintas rantai. Satu dasbor, rantai tak terbatas, likuiditas instan. Dengan presale yang sudah menarik pedagang arbitrase, waktu MSW tidak bisa lebih tajam.

10. LuxPad (LUX)

LuxPad membawa aset mewah ke blockchain – tokenisasi seni, koleksi, dan barang desainer dengan asal-usul yang dapat diverifikasi. Bagi mereka yang ingin kripto mereka bersinar sedikit lebih terang, LUX memberikan kelangkaan yang dibungkus dengan keanggunan.

Mengapa IPO Genie Memimpin

Masing-masing presale kripto teratas ini membawa potensi, tetapi IPO Genie terasa seperti kategori tersendiri. Ini bukan DEX, bukan memecoin, bukan eksperimen AI lainnya. Ini adalah infrastruktur untuk pergerakan modal – jaringan penghubung antara likuiditas Web3 dan peluang pasar privat.

Wawasan berbasis AI-nya mengubah data pasar menjadi kekuatan pengambilan keputusan. Token utilitasnya mengubah pemegang menjadi peserta, bukan hanya penonton. Dan pendanaan awalnya membuktikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan banyak proyek: orang-orang sudah percaya pada apa yang sedang dibangunnya.

Presale-nya sedang berlangsung sekarang, dan waktunya tidak bisa lebih baik. Saat modal mencari kedalaman alih-alih kebisingan, IPO Genie berdiri di persimpangan kecerdasan dan akses – perpaduan langka dalam ruang yang terobsesi dengan kemenangan cepat.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Analis Menempatkan IPO Genie Di Antara 10 Presale Kripto Teratas Dengan Potensi Pertumbuhan Besar Untuk 2025 pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

